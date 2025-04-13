Reversal Bands
- 指标
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- 版本: 1.60
- 更新: 19 四月 2025
- 激活: 10
Reversal Bands - 为波动性分析和交易结果应用而设计的指标。提供趋势和逆转早期阶段的价格方向信号。
指示器功能
输入参数解释
指示器功能
- 该指标基于根据波动加速和减速原理利用平滑度构建的速度线。
- 该线的驱动力是波动性，波动性越大，线条与价格的偏离就越大。
- 红色箭头、蜡烛和速度线显示向上波动，这与看涨方向一致。
- 蓝色箭头、蜡烛和速度线显示向下波动，支持看跌方向。
- 如果趋势方向是长期向上的，并且速度线高于价格，则反转信号通常表明在继续看涨趋势之前会出现修正。
- 此外，如果趋势方向是长期下降趋势，并且速度线低于价格，则反转信号通常表明在看跌趋势延续之前会出现修正。
- 为了方便起见，速度线的线条和箭头在图表本身上是重复的。您还可以使用速度线来追踪波动的强度。
- 适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期市场走势。
- 输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。
- 有几种类型的通知。
- 该指标可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充，用于波动性分析。
输入参数解释
- Signal Appearance mode - 当前蜡烛或蜡烛收盘时出现信号。如果当前蜡烛上出现信号，箭头可能会闪烁；如果它出现在收盘时，箭头就永远不会消失。
- Display Mode - 图表上速度线和蜡烛的显示模式。
- Applying Smoothing Amount - 平滑应用模式，根据时间范围和市场波动而变化。对于较短的时间框架，应用较多的平滑处理，对于较长的时间框架，应用较少的平滑处理。