Speed Scalp
- Индикаторы
- Ibrahim Aljaref
- Версия: 2.5
- Обновлено: 24 апреля 2025
- Активации: 5
Speed Scalp MT4 – Индикатор точных сигналов для скальпинга
Индикатор работает на любом таймфрейме и любом символе.
– Без перерисовки
– Без задержек
– Без DLL
– Без сторонних зависимостей
-
Универсальная совместимость
– Подходит для Форекс, индексов, металлов и криптовалют
– Яркие стрелки: Голубая = Покупка, Пурпурная = Продажа
– Чистый и легкий интерфейс
-
Система оповещений
– Включение/отключение email-уведомлений
-
Только сигналы
Индикатор не совершает сделок.
Создан для ручной торговли или интеграции в советник.
I’ve been testing the Speed Scalp Indicator for a couple of days. I think it performs best on XAUUSD 5-minute charts. This is a trend-following indicator: if you’re on the right side of the trend, you win big, but if you’re on the wrong side, you lose only a little. As long as the market is trending, I think you can maintain consistent gains. The developer is very responsive and delivers timely support.