Speed Scalp MT4 – Индикатор точных сигналов для скальпинга
Индикатор работает на любом таймфрейме и любом символе.

– Без перерисовки
– Без задержек
– Без DLL
– Без сторонних зависимостей

  1. Универсальная совместимость
    – Подходит для Форекс, индексов, металлов и криптовалют
    – Яркие стрелки: Голубая = Покупка, Пурпурная = Продажа
    – Чистый и легкий интерфейс

  2. Система оповещений
    – Включение/отключение email-уведомлений

  3. Только сигналы
    Индикатор не совершает сделок.
    Создан для ручной торговли или интеграции в советник.


XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.04.11 14:03 
 

I’ve been testing the Speed Scalp Indicator for a couple of days. I think it performs best on XAUUSD 5-minute charts. This is a trend-following indicator: if you’re on the right side of the trend, you win big, but if you’re on the wrong side, you lose only a little. As long as the market is trending, I think you can maintain consistent gains. The developer is very responsive and delivers timely support.

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.04.08 13:34 
 

I don,t get new arrows that is the main issue. only after chart refresh new arrow appear

seller fixed the problem. thanks

