Trades Settings Calculatorr

Панель создана для управления торговыми позициями: для открытия новых трейдов и закрытия уже открытых. Для открытия новых сделок можно установить объём позиции, Стоп Лосс в поинтах, риск в долларах или в процентах, Тейк Профит в поинтах или Прибыль в долларах, можно установить Прибыль/Риск параметр. Имеется возможность разместить на активном графики панель для визуальной установки параметров новой сделки, выбрать рыночный ордер или отложенный. Если зафиксировать RR параметр, то при изменении Риска будет соответственно меняться Прибыль и наоборот. Есть кнопка Manage Trades - Управление Позициями. При нажатии на неё открывается окно, в котором отображаются все открытые в данный момент позиции. Есть возможность отсортировать их по Символам. Из этого окна можно закрыть позиции: Только выбранную, Закрыть все, Закрыть только Buy, Закрыть только Sell, Закрыть только отложенные ордера. Ещё одно окно называется Account Exposure. В этом окне отображаются все риски, сгруппированные по символам. Третья панель позволяет визуально установить параметры трейда и открыть его.

Input параметры:

Panel Indent left/top - параметры, определяющие расположение панели на графике

Scale (%) - если вы используете параметр Масштаб в настройках Windows, установите этот параметр соответственно.

Lot Size, Stop Loss, Take Profit, Calculate Risk by - начальные значения параметров по умолчанию.

Break Even ON - включение/выключение опции Break Even (Точка безубытосности)

Break Even by symbols: Current/All - Break Even работает для символа текущего графика только или для всех ордеров по всем символам

Break Even Start (Points) - Количество Поинтов для срабатывания Break Even

Break Even Profit (Points) - Количество Поинтов для смещения Стоп Лосс



