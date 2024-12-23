Trades Settings Calculatorr

Панель создана для управления торговыми позициями: для открытия новых трейдов и закрытия уже открытых. Для открытия новых сделок можно установить объём позиции, Стоп Лосс в поинтах, риск в долларах или в процентах, Тейк Профит в поинтах или Прибыль в долларах, можно установить Прибыль/Риск параметр. Имеется возможность разместить на активном графики панель для визуальной установки параметров новой сделки, выбрать рыночный ордер или отложенный. Если зафиксировать RR параметр, то при изменении Риска будет соответственно меняться Прибыль и наоборот. Есть кнопка Manage Trades - Управление Позициями. При нажатии на неё открывается окно, в котором отображаются все открытые в данный момент позиции. Есть возможность отсортировать их по Символам. Из этого окна можно закрыть позиции: Только выбранную, Закрыть все, Закрыть только Buy, Закрыть только Sell, Закрыть только отложенные ордера. Ещё одно окно называется Account Exposure. В этом окне отображаются все риски, сгруппированные по символам. Третья панель позволяет визуально установить параметры трейда и открыть его.

Input параметры:

Panel Indent left/top - параметры, определяющие расположение панели на графике

Scale (%) - если вы используете параметр Масштаб в настройках Windows, установите этот параметр соответственно.

Lot Size, Stop Loss, Take Profit, Calculate Risk by - начальные значения параметров по умолчанию.

Break Even ON - включение/выключение опции Break Even (Точка безубытосности)

Break Even by symbols: Current/All - Break Even работает для символа текущего графика только или для всех ордеров по всем символам

Break Even Start (Points) - Количество Поинтов для срабатывания Break Even

Break Even Profit (Points) - Количество Поинтов для смещения Стоп Лосс


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4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
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MT5 Trade Copier Slave EA
Mykhailo Krygin
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Flexible receiver with lot scaling, symbol mapping and filters. Ideal receiver for MT4 → MT5 trade copying. Receive trades automatically from MT4 or MT5 master accounts. Designed for fast, flexible and reliable multi-account copying. Main Features • MT4 Master → MT5 Slave • MT5 Master → MT5 Slave • Lot size management: Same Lot Fixed Lot Multiply Lot Balance Based Lot • Symbol Mapping Example: XAUUSD = GOLD EURUSD = EURUSD.a • Include Symbols filter • Include Magics filter • Reverse Trades mode
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Mykhailo Krygin
Утилиты
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Mykhailo Krygin
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Flexible receiver with lot scaling, symbol mapping and filters. Receive trades automatically from MT4 or MT5 master accounts. Designed for fast, flexible and reliable multi-account copying. Main Features • MT4 Master → MT4 Slave • MT5 Master → MT4 Slave • Lot size management: Same Lot Fixed Lot Multiply Lot Balance Based Lot • Symbol Mapping Example: XAUUSD = GOLD EURUSD = EURUSD.a • Include Symbols filter • Include Magics filter • Reverse Trades mode • Slippage control • Custom Magic Number Mul
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