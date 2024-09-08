Long Term Buy Trades

5

Long Term Buy 

Set1: TP/SL20kpip.

Set2: TP/SL10kpip.

Set3: TP/SL 5k pip.

Set4: TP/SL 2k pip.

Set5: TP/SL 500pip.

Rate Prop FTMO Broker. 

Only Pair DE40, US100, US30.

Automatic added EU London Session.

This Version works only with fixed Lot and buy.

Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry".

Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.


Отзывы 1
Vic Vine
246
Vic Vine 2025.06.02 15:58 
 

Niklas, I put your EA on a demo with US30 1M and DE40 1M. I changed SL to 375.0. Back tests are great. Volume size I changed volume size down to my demo account balance. This is a great EA. Thanks for your hard work and gift to all. The only adjustment I would recommend would be a volume size auto adjustment based on balance. Thanks

