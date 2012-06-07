Automated Trading Championship 2010 - страница 16
значит,применяя адский ММ-вероятность победы увеличивается?
в одном посте не ответить-здесь много нюансов,есть куча инфы на mql-4 форуме по этому щекотливому вопросу,в т.ч. и статьи.
значит,применяя адский ММ-вероятность победы увеличивается?
Увеличивается вероятность того, что при благориятных рыночных условиях (а они вполне могут сложится благоприятно совершенно случайно) эксперт заработает больше, чем при осторожном ММ.
Таким образом, например, можно выставить на чемп эксперта со случайными входами. И есть вероятность того, что такой эксперт победит. 50/50.
Либо сольет, либо нет. Если нет, то уж пускай заработает побольше, а значит нужно настроить ММ по максимуму. Так кстати и поступают некоторые "трейдеры" открываясь на весь депозит.
Добрый день!
Слышал об изменениях правил в сторону увеличения мультивалютных советников.
Но никак не могу понять их однозначно:
С одной стороны
п.5 Максимальное количество отложенных ордеров по всем символам в любой момент времени - 3.
Это относится к только отложенным ордерам? или ко всему количеству открытых позиций по всем символам?
п.6 Максимальный совокупный объем позиции и отложенных ордеров независимо от направления по одному символу - 15 лотов. Стоп-лоссы и тейкпрофиты не учитываются.
Это направлено, чтобы на одной валютной паре был максимум не больше 15 лотов?
В общем вопрос: я могу одновременно на всех 12 парах торговать? но с максимальным ограничением 3 позиции по 5 лотов?
то есть сразу может быть открыто 12 позиций? правильно?
С уважением, Андрей.
А что такое "адский ММ", "накручивать ММ по максимуму"?
Как можно ориентироваться на прошлые лучшие результаты?
Бегали одновременно глядя на секундомер? Типа: "Эээ, что то я медленно бегу - надо поднажать" Подумал Владимир пробегая стометровку глядя при этом на секундомер....
А тут все просто, даже проще чем кажется. будем мыслить образно.
Будем считать эксперты бегунами на 400 метров.
Допустим что:
Олимпийский рекорд (ну или Мировой рекорд) на этой дистанции равен (1600%. Примерный итог победителя 2008 года) - грубо 160 000$.
Рекорд скажем Европы составит уже - 100 000 $ (средняя прибыль 10 лучших экспертов по итогам 2008 года).
Так вот и нужно "пробежать" эту дистанцию не хуже чем итоги по Европе, желательно получить результат близкий к Олимпийскому / Мировому.
PS
Но понимая что и другие "бегуны" тоже зря времени не теряют нужно стремиться побить максимальный результат, т.е заработать 200К и более.А дальше просто начинается борьба не с другими участниками, а с самим собой (Без фанатизма. Поскольку деревья не растут до небес)...
Это когда эксперт "видит" что его соседи обгоняют на 100$, и входит в рынок на все депо по одной паре (а вдруг удвою типа )...
К сожалению, Вы не пытаетесь понять, о чем говорит собеседник. Ну да ладно. Мысль пытаюсь донести не конкретно до Вас, а до потенциальных участников чемпионата и организаторов.
Совершенно очевидно, что в правилах предстоящего чемпионата ничего уже кардинально меняться не будет. Мои пожелания касаются будущих подобных мероприятий.
По аналогии с генетическим алгоритмом и его фитнес-функцией, каковы правила соревнования, таковы и результаты участников. А правила и условия таковы, что не способствуют процессу именно соревнования участников, цель - максимальный профит, тут уже не важно, какими средствами будет достигаться поставленная цель - первое место. Это стимулирует написание экспертов (повторюсь) с агрессивным ММ. В реальной жизни, в реальной торговле таких роботов никто в здравом уме использовать не будет, отсюда следует искусственность данных экспертов. Здесь нет динамики участников, так как все работаю на пределе своих возможностей.
Приведу ещё одну параллель со спортсменами. Атлеты тяжеловесы-штангисты. Ну что толку, если опустить на штангиста 2-х тонную штангу? Штангист наложит в штаны, порвет себе связки, сломает хребет и бесславно сдохнет.... Хотя штангист был очень перспективным спортсменом и таким жестким образом организаторы соревнования никогда не узнают о его реальных способностях. Нагрузим другого, третьего, ....., сотого. Короче все умерли. Однако, среди тысячи штангистов устаяло десяток. Они держали на руках 2т груза!!! И что толку? Через несколько дней тоже бесславно усопли.
Другими словами, такой жестокий метод определения лучшего штангиста не позволяет выяснить реальные способности каждого.
Для этого и нужна возможность видеть текущие результаты участников соревнования. Чтобы видеть динамику. 100 килограмм, устояли все штангисты, 150 килограмм, устояли половина от общего числа. 200 килограмм, устояли только десять. 250 килограмм, устояли десять. 300 килограмм, устояли десять.... Тут мы видим кто есть кто. Кто сдается без боя, кто упорно шевелит конечностями и не тонет, кто рвет своих соперников на части вначале и через некоторое время обессиливший проигрывает.
Будущее за интеллектуальными роботами способными развиваться и учитывать предыдущие ошибки на каждом своем шагу. Будущее за динамичными самообучающимися системами. Наступят времена, когда экспертописатели перестанут использовать постоянные SL и TP с постоянным лотом для проверки стабильности ТС (именно так советуют корифеи от автотрейдинга новичкам - "Используй постоянный лот для проверки на стабильность ТС").
PS А всего то нужно - дать возможность участникам чемпионата видеть достижения соперников посредством информационных не торговых инструментов.
Да я отлично понял о чем Вы.
На счет "Максимизации прибыли" и вредности такого подхода в чемпионата я не раз высказывался, и буду высказывать в дальнейшем. Я также не понимаю зачем создавать такие правила чемпионата при которых на нем участвуют эксперты, для которых цель всего их существования это заработать 2000%, неважно какими способами (я про тот самый АГРЕССИВНЫЙ ММ). Вот зачем скажите мне, побуждать участников чемпионата создавать эксперты, возможно ХОРОШО зарабатывающим на коротком промежутке котировок, но при этом сливающий в других условиях? Также я понять не могу, зачем создавать эксперты которые в здравом уме мало кто (возможно кроме создателей) поставит на реальный счет?
Для этого и нужна возможность видеть текущие результаты участников соревнования. Чтобы видеть динамику. 100 килограмм, устояли все штангисты, 150 килограмм, устояли половина от общего числа. 200 килограмм, устояли только десять. 250 килограмм, устояли десять. 300 килограмм, устояли десять.... Тут мы видим кто есть кто. Кто сдается без боя, кто упорно шевелит конечностями и не тонет, кто рвет своих соперников на части вначале и через некоторое время обессиливший проигрывает.
Все хорошо, но исходя из всего что было сказано выше, я к примеру, понять не могу как подавать эту информацию советникам. А главное какую информацию передавать советникам и зачем. Вот если "Мой экпер" узнает, что в определенный момент времени слилось половина участников что ему с этой инфой делать?...
Будущее за интеллектуальными роботами способными развиваться и учитывать предыдущие ошибки на каждом своем шагу. Будущее за динамичными самообучающимися системами. Наступят времена, когда экспертописатели перестанут использовать постоянные SL и TP с постоянным лотом для проверки стабильности ТС (именно так советуют корифеи от автотрейдинга новичкам - "Используй постоянный лот для проверки на стабильность ТС").
PS А всего то нужно - дать возможность участникам чемпионата видеть достижения соперников посредством информационных не торговых инструментов.
В целом соглашусь с тем, что будущее за интеллектуальными экспертами (даже если они не будут побеждать на чемпионатах).
PS
Надеюсь, что со временем организаторы изменят правила и времена "Максимизации прибыли и агрессивного ММ" канут в историю...
Подавать информацию можно по разному, можно как дополнительный инструмент или как новостную ленту.
Что с ней делать решать вам, можно при лидерстве уменьшить агрессивность либо наоборот увеличить при отставании,
былаб информация как с ней поступить дело второе.