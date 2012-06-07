Automated Trading Championship 2010 - страница 23
Скорее всего менять не будем, так как соревнование ведем в демо-группе.
Еще вопрос:
На конкурсном счету:
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) возвращает ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
так и будет, не будете менять на ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST ?
Чемпионат будет здесь? :-)
В данный момент на access.metatrader5.com:443 у меня.Возвращает 0.
Что за ерунда такая!
Oпять(access.metatrader5.com:443) вот сейчас 1:55(UTC+03:00)
AccountInfoDouble(ACCOUNT_LIMIT_VOLUME)
Возвращает 0
Мне кто-нить ответит почему так?
В связи с изменением в языке MQL5, теперь максимально разрешенный совокупный объем на один символ нужно получать так:
Старый вариант был такой и его больше использовать не надо:
В статье Ограничения и проверки в экспертах сделаны поправки, приложен новый код эксперта Check_Order_And_Volume_Limits.mq5
такой вопрос мне понравился эксперт по принципу мартингейла описанный в статье "прототип торгового робота"
если его чуть-чуть обработать напильником:
1) поиграться с настройками - оптимизировать
2) сделать мультивалютником
и выставить на чемпионат.
это будет считаться плагиатом?
а то я помня предыдущие чемпионаты, боюсь перейти тонкую грань в использовании чужого кода.
С уважением, Андрей.
такой вопрос мне понравился эксперт по принципу мартингейла описанный в статье "прототип торгового робота"
если его чуть-чуть обработать напильником:
1) поиграться с настройками - оптимизировать
2) сделать мультивалютником
Уже сама модификация до мультивалютного эксперта сильно изменит его структуру. Так что новый советник уже не будет близнецом старого - Вы попробуйте доработать и сами увидите.
Уже сама модификация до мультивалютного эксперта сильно изменит его структуру. Так что новый советник уже не будет близнецом старого - Вы попробуйте доработать и сами увидите.
Отлично!
Спасибо за ответы, Рашид! С Вами всегда очень приятно общаться! Я с огромным удовольствием давно наблюдаю за Вашей деятельностью. И испытываю чуство большого уважения к Вам.
С уважением, Андрей.
После внесения изменений в код эксперта хотел его заменить, но на странице участников чемпионата пропала ссылка для перехода на страницу добавления файлов. Только надпись внизу:
"Ваши данные и эксперт успешно приняты и готовы к участию в чемпионате!".
Разве после того как эксперт прошёл проверку его уже невозможно заменить? Где-то в этой ветке форума было написано, что это не запрещено.