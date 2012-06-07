Automated Trading Championship 2010 - страница 23

Renat:
Скорее всего менять не будем, так как соревнование ведем в демо-группе.
zigan:

Еще вопрос:

На конкурсном счету:  

AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)  возвращает ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

так и будет, не будете менять на  ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST ?

Странно это как-то. По логике вещей если счет конкурсный то и его тип явно должен на это указывать...
 

Чемпионат будет здесь? :-)

 

 
На арендованных серверах провайдера, а это просто наш казанский офис.
 

В данный момент на access.metatrader5.com:443 у меня.

Print(AccountInfoDouble(ACCOUNT_LIMIT_VOLUME));
Возвращает 0.
 

Что за ерунда такая!

Oпять(access.metatrader5.com:443) вот сейчас 1:55(UTC+03:00)

AccountInfoDouble(ACCOUNT_LIMIT_VOLUME)

Возвращает 0 

Мне кто-нить ответит почему так? 

 

 

 

 

 
В связи с изменением в языке MQL5, теперь максимально разрешенный совокупный объем на один символ нужно получать так:

//--- получим ограничение по символу на объем
   double max_volume=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT);

Старый вариант был такой и его больше использовать не надо:

//--- получим ограничение по символу на объем
   double max_volume=AccountInfoDouble(ACCOUNT_LIMIT_VOLUME);


В статье Ограничения и проверки в экспертах сделаны поправки, приложен новый код эксперта Check_Order_And_Volume_Limits.mq5
 

такой вопрос мне понравился эксперт по принципу мартингейла описанный в статье "прототип торгового робота"

если его чуть-чуть обработать напильником:

1) поиграться с настройками - оптимизировать

2) сделать мультивалютником

и выставить на чемпионат.

это будет считаться плагиатом?

а то я помня предыдущие чемпионаты, боюсь перейти тонкую грань в использовании чужого кода.

С уважением, Андрей.

Прототип торгового робота
Прототип торгового робота
  • 2010.08.16
  • o_O
  • www.mql5.com
Целью данной статьи является обобщение и систематизация принципов создания алгоритмов и элементов торговых систем. В статье рассматривается вопрос проектирования алгоритма работы эксперта, в качестве примера представлен класс CExpertAdvisor, который может быть использован для быстрой и удобной разработки торговых систем.
 
LuckyFish:

такой вопрос мне понравился эксперт по принципу мартингейла описанный в статье "прототип торгового робота"

если его чуть-чуть обработать напильником:

1) поиграться с настройками - оптимизировать

2) сделать мультивалютником



Уже сама модификация до мультивалютного эксперта сильно изменит его структуру. Так что новый советник уже не будет близнецом старого - Вы попробуйте доработать и сами увидите.
 
Rosh:

Уже сама модификация до мультивалютного эксперта сильно изменит его структуру. Так что новый советник уже не будет близнецом старого - Вы попробуйте доработать и сами увидите.

Отлично!

Спасибо за ответы, Рашид! С Вами всегда очень приятно общаться! Я с огромным удовольствием давно наблюдаю за Вашей деятельностью. И испытываю чуство большого уважения к Вам.

С уважением, Андрей.

 

После внесения изменений в код эксперта хотел его заменить, но на странице участников чемпионата пропала ссылка для перехода на страницу добавления файлов. Только надпись внизу:

"Ваши данные и эксперт успешно приняты и готовы к участию в чемпионате!".

Разве после того как эксперт прошёл проверку его уже невозможно заменить? Где-то в этой ветке форума было написано, что это не запрещено.


