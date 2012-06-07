Automated Trading Championship 2010 - страница 56
Вот интересная ситуация. Провожу анализ по потенциальным парам на торговлю в АТС 2010. Нахожу "потенциально прибыльные" в октябре-декабре 2010 года :). Заставляю робота торговать на этих парах - сливает ,учитывая агрессивность ММ в феврале 2010 :) .Если я все-таки решу поставить на них робота и отправлю код на проверку, разрешат ли ему участие , если он сольет на тестере (без ошибок) не пройдя весь период 01-01-10 ....01-09-10? :). Робот мультивалютный,трендовый. Ведь если заметили практически до апреля 2010 года существовала какая то неопределенность :) .
Удачи всем.
дилема ;)
Точно, спасибо большое а то всю голову сломал. Вроде бы к стандарному классу нареканий небыло, я даже и не думал в ту сторону.
добавил в CTrade вот дакую нормализацию :
С вот такой проверочкой в PositionClose() :
Вот теперь думаю организаторы на чемпионатных машинах положут старый инклюдник Trade или же обновят с учётом ограничений правил.
Исправленный инклюдник привожу. Исправления делал только в выше описанных строках.
ЗЫ Хотя я подписал что нормализация к правилам Automated Trading Championship 2010, но по сути это нормальная проверка так что её точно нужно ввести в этот класс.
Кстати я тоже учил под работу осенью, и на указанном организаторами периоде он сливает.
А что значит сливает? есть какая-то конкретная граница слива?
389 kb of log files
250 trades, 375 deals, profit -4220.27 USD
profit is too small
Ну не учил я его летом работать, в качестве обучения были все осени за пять лет.
Вот так показывает слив и недопускает до конкурса. Пришлось урезать ММ. Теперь все в норме.
А в правилах что пишет про "ту смолл"?
Т.е. надо оптимизировать на участке начала года, чтобы попасть в чемпионат? Это подгонка.