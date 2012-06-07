Automated Trading Championship 2010 - страница 56

Gorez:

Вот интересная ситуация. Провожу анализ по потенциальным парам на торговлю в АТС 2010. Нахожу "потенциально прибыльные" в октябре-декабре 2010 года :). Заставляю робота торговать на этих парах - сливает ,учитывая агрессивность ММ в феврале 2010 :) .Если я все-таки решу поставить на них робота и отправлю код на проверку, разрешат ли ему участие , если он сольет на тестере (без ошибок) не пройдя весь период 01-01-10 ....01-09-10? :). Робот мультивалютный,трендовый. Ведь если заметили практически до апреля 2010 года существовала какая то неопределенность :) .

 Удачи всем.

Кстати я тоже учил под работу осенью, и на указанном организаторами периоде он сливает.
 
2010.09.22 15:26:11    *Вэнь: Китай хочет, чтобы США были "сильными и стабильными", а США хотят видеть сильным и стабильным Китай


дилема ;)


 
Urain:

Точно, спасибо большое а то всю голову сломал. Вроде бы к стандарному классу нареканий небыло, я даже и не думал в ту сторону.

добавил в CTrade вот дакую нормализацию :

С вот такой проверочкой в PositionClose() :

Вот теперь думаю организаторы на чемпионатных машинах положут старый инклюдник Trade или же обновят с учётом ограничений правил.

Исправленный инклюдник привожу. Исправления делал только в выше описанных строках.

ЗЫ Хотя я подписал что нормализация к правилам Automated Trading Championship 2010, но по сути это нормальная проверка так что её точно нужно ввести в этот класс.


 

Ну и счетчик открытых лот сразу, чтоб до 15 лотов открывал частями.
 
А что значит сливает? есть какая-то конкретная граница слива?
 
Наконец-то проверка моего эксперта прошла успешно. Не хотелось бы что бы перед самым началом соревнований неожиданно глючный тестер проверил бы эксперта снова и выдал ошибку. Потом доказывай организаторам, что ты не осел и все условия выполнил. 
 
5. Statistics
   389 kb of log files
   250 trades, 375 deals, profit -4220.27 USD
   profit is too small
Вот так показывает слив и недопускает до конкурса. Пришлось урезать ММ. Теперь все в норме.
 
Ну не учил я его летом работать, в качестве обучения были все осени за пять лет.

 
А в правилах что пишет про "ту смолл"?

 

 
Т.е. надо оптимизировать на участке начала года, чтобы попасть в чемпионат? Это подгонка.

 

 
Кто мешает отключать торговлю на ненадежных участках? В эксперте сделать такую проверку элементарно.
