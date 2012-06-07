Automated Trading Championship 2010 - страница 13
Да. USDJPY период PERIOD_D1
У меня все время возникал вопрос... Думаю, что его уже кто-нибудь задавал, так что прошу прощения...
Почему нельзя на конкурсе запустить один и тот же советник на нескольких графиках с разными параметрами, чтобы не писать мультивалютный, который по сути своей в большинстве случаев делает тоже самое???
Торгуя в жизни, просто вешаешь одновалютник на несколько пар и наслаждаешься результатом, а тут приходится дополнительно попарится...
Очень бы хотелось услышать мнение организаторов... Ну и трейдеров тоже... =)
Для простоты реализации соревнования используется только один эксперт.
В этом году мы дали больше возможностей мультивалютным экспертам за счет увеличения потолка нагрузки на счет - 15 лотов для одновалютников и потенциально до 180 лотов (12 символов * 15 лотов ) у мультивалютных экспертов.
Чемпионат проводится не для того, чтобы разработчики шли легким путем, а наоборот - чтобы попотели и сваяли сложные и интересные решения.
Цель Automated Trading Championship - это демонстрация технических решений.
Мультивалютный... Хмм, как много в этом слове..
Говоря "Мультивалютный" на веб страницах чемпа, наверное, в большинстве случаев, имеются в виду эксперты, торгующие на разных парах. Хотя, можно применять этот термин так же к системам, которые используют несколько пар для торговли только на одной...
В общем, всё больше убеждаюсь, что в понятиях одних и тех же терминов у разных людей разные представления, что порождает, в некоторых случаях, весьма неоднозначные ситуации в общении между ними. Посему, предлагаю, ввести Единый Словарь Терминов Форума MQL. Термины не обязаны совпадать с общепринятыми, главное что бы форумчане понимали друг друга однозначно.
У меня тоже вопрос к организаторам чемпионата. Почему при 12 инструментах, разрешено только 3-и отложника? На мой взгляд, это не логично. Хотя бы по одному отложнику на один инструмент.
Это перекочевало со старых чемпионатов (только там позиции позиции считались по ордерам, чего нынче нет).
Исходя из количества валютных пар вполне достаточное количество отложников, если учесть что еще с рынка можно совершать торговые операции.
PS
Да и виртуальное наблюдение за позициями и ордерами никто не отменял...
А до 2005 года?
А до 2005 года?
А зачем до?
Хочу знать она вообще будет или как?
Нет, мне просто интересно, зачем может понадобится больше чем 5-ти летняя история?, а может быть, нужна ещё и минутная 5-ти летняя история?