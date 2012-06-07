Automated Trading Championship 2010 - страница 22
На конкурсном счету:
TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY) возвращает "MetaQuotes Software Corp."
при прогоне в тестере возвращает "MetaTrader Tester Inc".
???
Еще вопрос:
На конкурсном счету:
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) возвращает ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
так и будет, не будете менять на ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST ?
планируется ли добавление новых режмов торговли кроме "Обычного" в тестере до начала Чемпионата?
Каждому выделили счет на access.metatrader5.com:443. Можно ли увеличить начальный баланс?
Хочу оттестировать функции открытия и закрытия позиций рандомным лотом(например открывать и закрывать каждый час).
Данные счета выделены специально для проверки конкурсных советников и используют конкурсные условия, так что начальный баланс фиксирован в соответствии с правилами чемпионата.
Но ведь никто не мешает Вам открыть обычный демо счёт и выбрать в нём необходимый начальный баланс для Вашего теста.
А ограничения?
Эти ограничения легко учесть в эксперте, заменив значения, получаемые из свойств символа,аккаунта постоянными значениями.
Тут два пути:
1. Проводить всю работу в тестере стратегий, там можно указать начальный баланс желаемого размера (при этом все торговые условия будут максимально приближены к конкурсным).
Правда контролироваться соответствие торговых условий правилам чемпионата все же необходимо.
2. Завести специальный демо-счет, при этом внести необходимые изменения в код советника.