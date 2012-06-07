Automated Trading Championship 2010 - страница 22

На конкурсном счету:

TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)       возвращает  "MetaQuotes Software Corp."
при прогоне в тестере         возвращает "MetaTrader Tester Inc".

??? 

zigan:

На конкурсном счету:

TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)       возвращает  "MetaQuotes Software Corp."
при прогоне в тестере         возвращает "MetaTrader Tester Inc".

??? 

Скорее всего поменяем поведение в тестере, чтобы показывало имя сервера от активного счета.
 

Еще вопрос:

На конкурсном счету:  

AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)  возвращает ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

так и будет, не будете менять на  ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST ?

 
Скорее всего менять не будем, так как соревнование ведем в демо-группе.
 

планируется ли добавление новых режмов торговли кроме "Обычного" в тестере до начала Чемпионата?
 

Каждому выделили счет на access.metatrader5.com:443. Можно ли увеличить начальный баланс?

Хочу оттестировать функции открытия и закрытия позиций рандомным лотом(например открывать и закрывать каждый час).

 
gumgum:

Каждому выделили счет на access.metatrader5.com:443. Можно ли увеличить начальный баланс?

Хочу оттестировать функции открытия и закрытия позиций рандомным лотом(например открывать и закрывать каждый час).

Данные счета выделены специально для проверки конкурсных советников и используют конкурсные условия, так что начальный баланс фиксирован в соответствии с правилами чемпионата.

Но ведь никто не мешает Вам открыть обычный демо счёт и выбрать в нём необходимый начальный баланс для Вашего теста.

Valmars:

Данные счета выделены специально для проверки конкурсных советников и используют конкурсные условия, так что начальный баланс фиксирован в соответствии с правилами чемпионата.

Но ведь никто не мешает Вам открыть обычный демо счёт и выбрать в нём необходимый начальный баланс для Вашего теста.

А ограничения?

 

 
gumgum:

А ограничения?

 

Эти ограничения легко учесть в эксперте, заменив значения, получаемые из свойств символа,аккаунта постоянными значениями.
[Удален]  
gumgum:

А ограничения?

Valmars:
Эти ограничения легко учесть в эксперте, заменив значения, получаемые из свойств символа,аккаунта постоянными значениями.

Тут два пути:

1. Проводить всю работу в тестере стратегий, там можно указать начальный баланс желаемого размера (при этом все торговые условия будут максимально приближены к конкурсным).

Правда контролироваться соответствие торговых условий правилам чемпионата все же необходимо.

2. Завести специальный демо-счет, при этом внести необходимые изменения в код советника.

