AM2:
Если я зарегистрировался на участие в чемпионате неделю назад, а галочки в поле "Ваши данные приняты..." все еще нет, это значит что не выполнено кaкое то из правил? Как же мне понять что именно не верно, чтобы устранить ошибку?

С этой недели началась ручная проверка введеных данных потенциальными Участниками чемпионата. На первом этапе проверяются только поля, заполненные участником в разделе "Закрытая информация".

Почитайте статью Как стать участником Automated Trading Championship 2008?, там подробно объясняется процедура регистрации.

У меня есть один вопрос относительно правила "быть экономными по ресурсам процессора и памяти компьютера"...

На сколько экономным? Или придется чтобы что-то посчитать - растягивать процесс.
Надо бы более четкие рамки, естественно все будет оптимизировано.

А т.к. победитель будет выбираться по максимальной прибыли, многие эксперты будут мультивалютные, сервера то не лопнут?))

 
што за мистика,часто в разделе  "Файлы" через несколько дней- САМОисчезает прикрепленный файл (советник) ?

 
Пришлите скриншот этого раздела в Сервисдеск, и укажите время, когда он сделан. Мы постараемся выяснить в чем дело.
 
несколько дней как зарегистрировался.. подтверждения введених данних все еще нету..
 
Проверка данных еще только началась. Мои данные недели через три приняли после регистрации. А советинки наверное еще позже будут проверять.
 
Уже приняты приватные данные более 300 участников, эксперты автоматически тестироваться начнут на этой неделе - как раз заканчиваем подготовку тестового стенда.

 
Здравствуйте. Собираюсь зарегистрироваться на конкурс. Ввожу свой логин и электронную почту, как и на этом форуме, а мне отвечает, что такой логин и e-mail уже существует. Что, надо придумывать новый логин и ящик электронной почты?
 
Раз Вы пишете на этом форуме - у Вас уже есть все необходимое для того, чтобы принять участие. Достаточно подтвердить свое желание участвовать.



 

Спасибо, понял. Ото ж так читал...


Ещё вопрос: на моей странице во вкладке "Файлы" появился логин, пароли, сервер. Я так понимаю, что это мой тренировочный счёт. Но МТ5 не принимает эти данные. Пишет в журнале Network    '66......': no connection to access.metatrader5.com.net:443    Почему? Надо дождаться проверки указанных закрытых данных?



