Оффтоп Зелинского

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!".
 
Rashid Umarov:
История сигнала была подрезана брокером, в результате статистика испортилась.

Возможно и так. Допускаю, что показатель названный "прирост" считается и правильно. Но значения "прирост" и "прибыль" уж очень неадекватны друг другу.

Такое впечатление, что показатель "прирост" философский.

Взял первый попавшийся сигнал. Вот его данные:

 

и определение термина "прирост", которое видно в клик-подсказке:

 

 

"Нач. депозит" 200 + "Пополнения" 149 = 349.00

"Снятия" 404,60 + "Баланс" 598,48 = 1003,08

"Прибыль" = 654,08

-- ну, никак не получается "прирост" 730,76% 

 

Как по мне, так я не понимаю, как прибыль 200% можно соотнести с приростом в 700%.

Мне просто непонятно, что такое "прирост" -- о чём говорит этот показатель? -- как его оценивать? -- почему показатель, который позиционируется как основной, кардинально расходится и его невозможно даже приблизительно оценить по имеющимся простым показателям "нач. баланс", "пополнение", "снятие", "кон. баланс" 

 

Вот ещё один пример -- топовый сигнал:

 

"Нач. депозит" 100 + "Пополнения" 17 021,36 = 17 121,36

"Снятия" 21 800 + "Баланс" 11 093,75 = 32 893,75

"Прибыль" = 15 772,39

 

Как при прибыли меньше вложенного -- могло получиться 2045,25% прироста?

 

Возьмём "прирост" по месяцам работы сигнала:

 

-- откуда берутся такие цифры как 238%, 534% в год? -- и почему при таких "скромных" цифрах вдруг получилось 2045%?

 

В попытках понять -- взял "скромный" самый последний сигнал в списке:

 

-- здесь нет ни "пополнения", ни "снятия" -- и "прирост" считается (как по мне) правильно -- у меня только получается -354,40 / 525,00 = -67,50%

 
Andrey F. Zelinsky:

Возможно и так. Допускаю, что показатель названный "прирост" считается и правильно. Но значения "прирост" и "прибыль" уж очень неадекватны друг другу.

Такое впечатление, что показатель "прирост" философский.


-- ну, никак не получается "прирост" 730,76% 

 

Как по мне, так я не понимаю,


В ветке FAQ по сервису Сигналы  есть формула расчета прироста. Вы проверяли по ней?
 
Andrey F. Zelinsky:

Мне просто непонятно, что такое "прирост" -- о чём говорит этот показатель? -- как его оценивать? -- почему показатель, который позиционируется как основной, кардинально расходится и его невозможно даже приблизительно оценить по имеющимся простым показателям "нач. баланс", "пополнение", "снятие", "кон. баланс" 

Поддерживаю желание разобраться, а не на формулу смотреть.

Прирост соответствовал бы относительной прибыли, если бы отсутствовали какие-либо пополнения и снятия со счета. Т.е. этот показатель говорит подписчику, что если бы ты ничего не делал на своем счету (не снимал и не пополнял), то у тебя была бы именно такая относительная прибыль.

На самом деле такой подход гораздо шире может использоваться, чем Сигналы. Таким образом можно разделять прибыльности каждого символа и прибыльности в каждый час. Т.о. можно в тестере быстро находить наиболее благоприятные (и наоборот) участки торговли в одиночных прогонах, без применения оптимизатора. Короче, можно целую статью на эту тему настрочить при желании.

 
Rashid Umarov:
В ветке FAQ по сервису Сигналы  есть формула расчета прироста. Вы проверяли по ней?

Там просто формулы. Вы можете дать ссылку на обоснование этих формул?

 
Rashid Umarov:
В ветке FAQ по сервису Сигналы  есть формула расчета прироста. Вы проверяли по ней?

Не поленился (раз такая пьянка). Посчитал. В качестве примера взял сигнал первый в топе, поэтому приведу на него ссылку https://www.mql5.com/ru/signals/129797 (этот сигнал рассмотрен в моём посту выше).

Считал по Вашей ссылке --  FAQ по сервису Сигналы, пункт 23.

Баланс
до БО после БО К
100,00 141,59 1,42
11 236,90 11 266,83 1,00
179,07 565,63 3,16
6 429,11 16 532,37 2,57
10 058,37 12 844,88 1,28
11 362,14 12 701,79 1,12
10 024,76 11 072,47 1,10
18,18
17,18 =(K-1)

  

Есть расхождения. По данным сигнала больше 2000%. У меня 1718%. Допускаю, что мне не удалось точно по статистике сигнала получить балансы до и после балансовых операций.

 

В любом случае -- обоснования корректности предложенной методики расчёта "прироста" по Вашей ссылке нет. Как минимум, получаемые коэффициенты не нормированы. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Не поленился (раз такая пьянка). Посчитал. В качестве примера взял сигнал первый в топе, поэтому приведу на него ссылку https://www.mql5.com/ru/signals/129797 (этот сигнал рассмотрен в моём посту выше).

Считал по Вашей ссылке --  FAQ по сервису Сигналы, пункт 23.

Баланс
до БО после БО К
100,00 141,59 1,42
11 236,90 11 266,83 1,00
179,07 565,63 3,16
6 429,11 16 532,37 2,57
10 058,37 12 844,88 1,28
11 362,14 12 701,79 1,12
10 024,76 11 072,47 1,10
18,18
17,18 =(K-1)

 

Вот история баланса по нему, моменты балансовых операций не отмечены, отдельно даю.

Время Сумма
2015.08.24 13:21 10 000.00
2015.08.24 13:21 1 000.00
2015.08.31 09:27 -1 000.00
2015.08.31 09:52 -10 100.00
2016.02.08 20:55 5 860.53
2016.06.20 13:51 -6 500.00
2016.07.31 17:33 -1 500.00
2016.08.31 18:15 -2 700.00
100.00
102.08
106.43
108.04
110.55
112.37
113.87
117.50
114.13
122.34
127.89
129.18
135.92
137.47
138.49
141.59
144.53
144.53
143.65
145.69
146.84
146.84
154.63
10154.63
11154.63
11234.63
11236.90
11240.40
11253.20
11293.90
11266.66
11256.53
11266.83
10266.83
166.83
179.07
176.08
177.68
177.11
177.79
179.86
181.12
182.12
183.59
183.59
185.59
186.18
187.56
191.24
192.85
195.00
190.60
191.10
192.54
193.79
195.29
196.61
197.74
198.87
200.67
201.22
203.47
205.14
206.07
207.82
209.05
210.57
206.16
208.55
209.78
210.89
211.91
212.92
214.13
216.12
213.61
214.75
217.13
254.56
255.62
256.94
258.54
260.08
261.46
263.06
264.72
266.29
269.04
270.27
272.30
274.68
279.60
284.40
287.70
291.42
293.39
295.11
264.12
293.58
301.20
303.91
307.15
311.67
313.55
316.78
319.38
320.53
322.81
326.41
335.02
337.16
339.56
342.40
346.14
347.75
349.43
351.73
354.53
359.33
363.10
356.72
356.72
356.72
356.72
357.99
359.49
360.13
363.76
366.11
368.91
369.61
372.31
374.73
377.03
386.37
390.61
409.03
417.24
419.42
421.94
424.20
424.20
425.27
427.97
432.62
436.13
437.49
438.84
442.96
443.90
445.05
447.35
449.59
449.72
453.34
453.34
453.34
453.34
456.34
463.65
451.13
453.29
455.61
455.67
456.07
457.38
459.76
459.76
462.36
464.98
465.34
469.04
473.72
475.38
476.90
481.08
483.19
485.71
509.41
522.51
523.21
529.09
531.51
533.02
538.08
541.75
544.77
552.97
555.27
558.49
560.77
565.63
567.03
568.58
6429.11
6375.05
6408.55
6416.80
6428.90
6441.50
6453.60
6477.20
6494.85
6431.66
6442.11
6454.61
6470.21
6482.96
6487.51
6498.51
6501.01
6512.51
6529.71
6542.31
6553.51
6575.31
6609.01
6626.41
6642.06
6653.35
6685.74
6719.34
6730.28
6736.48
6695.89
6695.89
6641.35
6641.35
6586.63
6597.13
6616.43
6641.43
6663.23
6649.13
6662.53
6686.33
6696.43
6718.63
6739.53
6764.80
6780.02
6780.02
6783.82
6787.32
6787.32
6805.72
6821.92
6959.46
6979.46
6991.80
7002.30
7026.40
7051.20
7070.20
7083.10
7098.90
7115.90
7140.70
7192.10
7224.70
7251.10
7273.50
7296.30
7322.70
7331.90
7337.70
7362.50
7373.21
7388.21
7408.01
7443.91
7457.45
7470.57
7481.47
7496.12
7507.82
7521.82
7530.82
7543.22
7555.72
7571.52
7582.82
7591.82
7605.32
7622.72
7643.52
7668.13
7689.30
7703.50
7727.90
7743.70
7758.10
7769.80
7778.10
7791.00
7803.20
7820.90
7839.90
7852.00
7862.80
7862.50
7872.30
7884.90
7903.70
7919.00
7937.20
7960.80
7986.90
8016.70
8185.20
8203.20
8244.00
8256.80
8278.60
8328.10
8374.70
8413.36
8564.36
8718.36
8730.36
8741.56
8753.06
8869.16
8960.96
9064.96
9224.44
9511.92
9586.92
9603.42
9608.89
9362.58
9349.29
9367.59
9369.50
9376.40
9388.30
9399.40
9247.19
9257.74
9281.04
9304.64
9329.54
9345.88
9361.32
9380.82
9403.62
9429.46
9546.46
9679.46
9902.46
9913.41
10028.41
10047.41
9794.81
9965.81
10066.81
10103.31
10129.31
10129.31
10134.41
10154.10
10170.20
10183.91
10250.32
10293.31
10315.51
10041.10
10061.67
10063.67
10087.47
10102.87
10113.27
10123.97
9865.49
9631.80
9642.78
9642.78
9338.64
9338.64
9100.26
8921.10
8921.10
8921.10
8750.12
8742.81
8725.61
8689.45
8627.99
8534.73
8534.73
8534.73
8534.73
8534.73
8534.73
8534.73
8534.73
8534.73
8551.64
8572.73
8582.50
8606.81
8632.49
8644.20
8661.03
8687.98
8700.57
8712.23
8726.13
8741.64
8753.63
8769.29
8780.78
8796.08
8813.12
8824.72
8842.96
8870.26
8883.64
8885.04
8900.16
9058.16
9062.96
9069.06
9075.26
9095.26
9118.26
9136.06
9156.10
9167.70
9181.60
9203.35
9214.25
9229.13
9244.25
9256.90
9289.57
9330.37
9350.34
9380.74
9394.42
9417.86
9434.46
9468.06
9478.86
9479.99
9494.03
9507.71
9541.24
9557.24
9589.97
9586.17
9605.85
9619.26
9627.56
9640.94
9640.94
9653.37
9667.04
9688.04
9710.97
9728.87
9743.07
9762.92
9767.77
9798.34
9811.94
9830.19
9845.74
9866.54
9877.74
9893.64
9905.84
9916.34
10087.34
10121.44
10132.54
10159.54
10184.54
10195.34
10207.04
10218.43
10231.63
10240.62
10251.32
10260.92
10272.72
10293.42
10315.52
10328.72
10339.58
10351.98
10363.99
10396.59
10408.49
10418.49
10416.49
10488.49
10547.49
10601.49
10687.49
10698.69
10705.79
10704.49
10706.99
10728.59
10750.99
10761.29
10765.39
10776.69
10792.90
10806.50
10787.57
10809.87
10823.27
10834.97
10845.67
10867.97
10881.07
10866.94
10863.60
10866.17
10873.73
10885.93
10890.59
10894.52
10903.92
11039.75
11060.62
11032.22
11056.82
11093.72
11105.02
11122.03
11142.93
11153.53
10765.82
10818.72
10851.92
10885.22
10896.62
10911.72
10971.92
10995.42
11005.57
11026.09
11044.29
11055.60
11063.81
11075.61
11089.25
11109.25
11187.15
11199.33
11218.83
11230.43
11240.93
11254.33
11272.63
11282.83
11294.13
11316.53
11319.63
11340.73
11356.91
11374.01
11383.41
11397.51
11414.14
11427.15
11442.89
11454.19
11465.09
11485.19
11492.69
11629.69
11684.69
11697.28
11703.58
11836.58
11941.58
11952.98
11968.78
11989.58
12000.28
12011.62
12037.85
12069.45
12090.59
12101.79
12114.09
12133.89
12144.59
12144.59
12159.29
12169.83
12183.43
12196.43
12210.54
12220.04
12231.44
12251.08
12261.69
12277.29
12296.22
12308.22
12319.02
12329.06
12346.26
12357.56
12367.76
12377.76
12388.36
12410.86
12423.39
12435.82
12450.62
12461.73
12472.83
12485.23
12499.83
12513.14
12535.54
12554.54
12566.48
12612.86
12633.48
12648.60
12657.30
12670.20
12680.90
12710.10
12733.70
12743.70
12754.87
12785.67
12805.87
12834.07
12857.74
12731.52
12735.52
12738.80
12718.38
12737.88
12748.90
12754.40
12764.57
12877.05
12904.15
12916.65
13038.65
13050.25
13165.25
13168.85
13182.65
13195.65
13224.35
13235.75
13238.31
13243.87
13250.53
13259.76
13259.76
13269.56
13281.06
13281.06
13302.46
13312.86
13326.73
13332.49
13338.56
13350.96
13358.26
13371.70
13386.54
13455.54
13498.54
13518.94
13537.54
13559.34
13571.58
13582.66
13603.46
13616.54
13628.64
13661.64
13683.24
13705.84
13757.84
13768.44
13770.64
13775.04
13777.24
13787.04
13809.64
13841.44
13852.14
13900.87
13911.67
13963.67
14027.67
14095.67
14209.67
14222.34
13856.85
13870.35
13939.15
14000.05
14031.65
14059.25
14083.55
14095.55
14108.75
14124.25
14152.75
14162.55
14186.85
14200.55
14205.55
14215.65
14238.15
14373.45
14327.45
14353.45
14364.24
14384.24
14423.24
14447.24
14104.25
14210.33
13922.74
13919.58
13917.62
13916.75
13916.79
13972.80
13998.80
13996.50
14006.60
14011.90
13623.13
13676.43
13717.63
13728.35
13743.95
13753.85
13770.15
13785.16
13794.56
13858.56
13924.56
13974.56
13985.86
14030.86
14126.86
14142.06
14162.46
14183.66
14195.86
14210.20
14219.66
14232.26
14266.07
14328.69
14422.30
14437.10
14460.23
14476.78
14492.53
14515.73
14536.93
14548.33
14564.13
14576.61
14598.48
14609.03
14625.48
14655.83
14759.83
14861.83
14893.93
14933.23
14939.03
15030.03
15041.03
15082.82
15116.17
15210.67
15261.77
15275.07
15278.87
15294.77
15309.76
15320.16
15331.56
15358.46
15435.46
15452.86
15469.66
15480.53
15485.87
15495.71
15501.23
15520.84
15549.75
15581.06
15581.06
15588.57
15615.98
15635.38
15648.77
15669.37
15682.87
15692.97
15705.27
15720.27
15734.17
15745.27
15757.33
15761.83
15771.97
15813.47
15834.47
15845.97
15892.84
15914.93
15949.23
15992.43
16011.35
16029.95
16049.55
16059.35
16073.05
16101.55
16115.19
16127.80
16159.10
16188.70
16206.00
16220.60
16231.30
16239.55
16247.39
16271.99
16282.13
16303.13
16325.13
16345.13
16359.33
16378.13
16411.17
16420.87
16427.88
16442.78
16452.98
16467.79
16494.09
16507.39
16522.69
16535.13
16570.63
16583.93
16609.33
16621.93
16635.43
16650.43
16660.33
16672.23
16672.23
16672.23
16672.23
16672.23
16672.23
16672.23
16672.23
16683.83
16550.80
16592.84
16658.28
16601.55
16601.55
16601.55
16621.85
16430.72
16306.33
16336.63
16668.63
16913.63
17010.63
16931.53
16857.70
16814.87
16737.17
16685.07
16647.47
16494.47
16494.47
16494.47
16494.47
16509.17
16528.87
16532.37
10032.37
10046.97
10058.37
10073.77
10100.67
10102.37
10142.07
10152.07
10184.57
10192.87
10194.67
10206.27
10233.65
10250.95
10264.66
10275.76
10297.76
10312.61
10334.91
10351.31
10384.61
10414.75
10447.05
10466.36
10508.80
10611.30
10632.05
10645.45
10664.85
10680.25
10890.25
10910.93
11034.93
11056.43
11073.48
11086.53
11104.98
11135.38
11167.38
11197.78
11208.28
11222.85
11233.25
11245.05
11260.19
11287.29
11299.59
11307.29
11367.29
11379.20
11390.04
11529.04
11806.04
11855.04
11875.74
11896.44
11906.44
11921.74
11938.44
11949.34
11974.34
11985.04
12007.84
12023.06
12039.21
12064.38
12085.45
12097.33
12123.53
12144.23
12144.57
12155.67
12162.34
12272.34
12283.54
12300.21
12313.18
12320.38
12331.98
12357.23
12373.23
12396.93
12409.13
12441.13
12470.68
12480.65
12499.42
12512.99
12524.07
12552.77
12577.68
12614.71
12688.12
12703.33
12724.33
12735.53
12796.77
12847.86
12914.66
12645.53
12752.03
12780.23
12831.43
12847.31
12861.31
12901.81
12947.91
12989.31
13000.30
13000.30
12718.26
12718.26
12718.26
12718.26
12657.80
12609.97
12526.71
12526.71
12526.71
12526.71
12526.71
12526.71
12544.51
12558.61
12564.81
12577.91
12591.21
12592.31
12602.61
12613.11
12626.11
12638.64
12652.64
12667.94
12686.34
12698.54
12684.54
12673.74
12676.36
12676.36
12676.36
12676.36
12676.36
12676.36
12687.76
12699.18
12709.68
12727.08
12738.48
12751.68
12762.88
12790.68
12808.18
12824.58
12808.78
12813.88
12792.98
12815.28
12774.58
12777.88
12844.88
11344.88
11346.64
11362.14
11378.38
11426.68
11442.78
11463.25
11468.32
11478.52
11518.26
11579.74
11599.52
11610.52
11623.42
11632.12
11661.62
11675.12
11685.22
11685.22
11685.22
11685.22
11696.12
11743.72
11771.52
11817.02
11817.02
11817.02
11817.02
11817.02
11835.42
11846.02
11839.82
11854.72
11873.65
11891.41
11903.71
11916.51
11934.41
11951.21
11962.22
11980.32
11992.12
12005.02
12018.03
12045.01
12058.11
12068.51
12081.97
12083.91
12085.01
12100.07
12118.47
12129.47
12143.36
12153.46
12164.86
12168.76
12187.29
12199.79
12201.19
12213.09
12224.59
12236.09
12246.89
12262.29
12278.09
12296.72
12308.70
12310.68
12334.68
12353.10
12366.70
12378.10
12380.80
12399.30
12419.57
12426.97
12441.57
12464.32
12477.02
12486.52
12504.92
12533.62
12546.72
12556.62
12572.06
12585.06
12595.46
12588.80
12599.60
12610.30
12621.15
12633.95
12643.05
12654.95
12665.65
12676.35
12689.45
12702.05
12725.65
12697.95
12748.75
12783.45
12795.95
12807.65
12817.90
12830.50
12841.70
12853.08
12853.08
12825.86
12825.86
12746.09
12606.87
12606.87
12606.87
12606.87
12606.87
12606.87
12606.87
12606.87
12616.97
12631.67
12647.77
12654.07
12657.57
12675.27
12689.38
12702.88
12715.88
12719.08
12732.78
12738.88
12751.88
12772.38
12783.18
12759.58
12785.18
12799.78
12753.79
12753.79
12753.79
12753.79
12753.79
12753.79
12753.79
12695.19
12701.79
10001.79
10002.96
10024.76
10042.96
10054.06
10064.71
10078.31
10099.91
10113.21
10131.41
10145.21
10160.21
10177.91
10189.21
10201.51
10218.62
10228.42
10252.12
10262.32
10277.33
10298.15
10311.77
10322.36
10330.76
10333.16
10343.56
10358.23
10383.60
10393.95
10410.92
10432.62
10450.42
10457.92
10456.02
10460.22
10471.52
10481.82
10491.92
10503.52
10511.22
10515.42
10505.37
10505.37
10505.37
10505.37
10505.37
10505.37
10515.57
10525.87
10536.97
10547.27
10566.17
10576.87
10588.07
10598.27
10615.44
10591.04
10598.44
10619.84
10631.84
10642.94
10654.14
10665.28
10675.78
10686.28
10697.08
10709.59
10721.79
10724.89
10705.43
10717.33
10728.03
10746.43
10756.83
10770.23
10780.33
10775.83
10786.53
10797.23
10803.67
10813.97
10824.08
10837.88
10849.38
10860.08
10870.28
10902.48
10914.18
10928.28
10935.04
10956.85
10972.69
10983.09
10997.19
11008.79
11019.02
11029.27
11037.67
11048.67
11059.17
11072.47
11083.34
11093.75
 
Andrey F. Zelinsky:

Там просто формулы. Вы можете дать ссылку на обоснование этих формул?

Я же разъяснил, какой смысл закладывается в формулу.
 
Andrey F. Zelinsky:

В рассматриваем случае -- я не нахожу ваше пояснение серьёзным: 

На этот счёт много народных поговорок, одна из них:

Свои эротические фантазии держите при себе.

 "Прирост" -- это не что могло бы получиться, если бы да кабы. "Прирост" -- это то что есть и больше этого у автора сигнала не получилось в силу разных причин.

Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/625/page53#comment_2836905 привёл пример убыточного сигнала (по результатам торговли) с положительным "приростом".

"Прирост" - Gain. Если историю Сигнала запарсить и передать ее на сторонний сервис мониторинга, то цифры совпадут полностью.

Если не в состоянии понять причины возникновения ЭЛЕМЕНТАРНОЙ формулы - воплощайте свои фантазии дальше, но в одиночку.

 

В примере выше -- автор сигнала сам по своей торговой стратегии наторговал меньше 100% от вложенных/задействованных средств. Но его сигнал позиционируется как способный дать 2000%.

Какой инвестор может позволить к такой оценке сигнала отнестись вменяемо? 

123456
