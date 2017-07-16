Оффтоп Зелинского
История сигнала была подрезана брокером, в результате статистика испортилась.
Возможно и так. Допускаю, что показатель названный "прирост" считается и правильно. Но значения "прирост" и "прибыль" уж очень неадекватны друг другу.
Такое впечатление, что показатель "прирост" философский.
Взял первый попавшийся сигнал. Вот его данные:
и определение термина "прирост", которое видно в клик-подсказке:
"Нач. депозит" 200 + "Пополнения" 149 = 349.00
"Снятия" 404,60 + "Баланс" 598,48 = 1003,08
"Прибыль" = 654,08
-- ну, никак не получается "прирост" 730,76%
Как по мне, так я не понимаю, как прибыль 200% можно соотнести с приростом в 700%.
Мне просто непонятно, что такое "прирост" -- о чём говорит этот показатель? -- как его оценивать? -- почему показатель, который позиционируется как основной, кардинально расходится и его невозможно даже приблизительно оценить по имеющимся простым показателям "нач. баланс", "пополнение", "снятие", "кон. баланс"
Вот ещё один пример -- топовый сигнал:
"Нач. депозит" 100 + "Пополнения" 17 021,36 = 17 121,36
"Снятия" 21 800 + "Баланс" 11 093,75 = 32 893,75
"Прибыль" = 15 772,39
Как при прибыли меньше вложенного -- могло получиться 2045,25% прироста?
Возьмём "прирост" по месяцам работы сигнала:
-- откуда берутся такие цифры как 238%, 534% в год? -- и почему при таких "скромных" цифрах вдруг получилось 2045%?
В попытках понять -- взял "скромный" самый последний сигнал в списке:
-- здесь нет ни "пополнения", ни "снятия" -- и "прирост" считается (как по мне) правильно -- у меня только получается -354,40 / 525,00 = -67,50%
Поддерживаю желание разобраться, а не на формулу смотреть.
Прирост соответствовал бы относительной прибыли, если бы отсутствовали какие-либо пополнения и снятия со счета. Т.е. этот показатель говорит подписчику, что если бы ты ничего не делал на своем счету (не снимал и не пополнял), то у тебя была бы именно такая относительная прибыль.
На самом деле такой подход гораздо шире может использоваться, чем Сигналы. Таким образом можно разделять прибыльности каждого символа и прибыльности в каждый час. Т.о. можно в тестере быстро находить наиболее благоприятные (и наоборот) участки торговли в одиночных прогонах, без применения оптимизатора. Короче, можно целую статью на эту тему настрочить при желании.
В ветке FAQ по сервису Сигналы есть формула расчета прироста. Вы проверяли по ней?
Там просто формулы. Вы можете дать ссылку на обоснование этих формул?
В ветке FAQ по сервису Сигналы есть формула расчета прироста. Вы проверяли по ней?
Не поленился (раз такая пьянка). Посчитал. В качестве примера взял сигнал первый в топе, поэтому приведу на него ссылку https://www.mql5.com/ru/signals/129797 (этот сигнал рассмотрен в моём посту выше).
Считал по Вашей ссылке -- FAQ по сервису Сигналы, пункт 23.
|Баланс
|до БО
|после БО
|К
|100,00
|141,59
|1,42
|11 236,90
|11 266,83
|1,00
|179,07
|565,63
|3,16
|6 429,11
|16 532,37
|2,57
|10 058,37
|12 844,88
|1,28
|11 362,14
|12 701,79
|1,12
|10 024,76
|11 072,47
|1,10
|18,18
|=К
|17,18
|=(K-1)
Есть расхождения. По данным сигнала больше 2000%. У меня 1718%. Допускаю, что мне не удалось точно по статистике сигнала получить балансы до и после балансовых операций.
В любом случае -- обоснования корректности предложенной методики расчёта "прироста" по Вашей ссылке нет. Как минимум, получаемые коэффициенты не нормированы.
Вот история баланса по нему, моменты балансовых операций не отмечены, отдельно даю.
|Время
|Сумма
|2015.08.24 13:21
|10 000.00
|2015.08.24 13:21
|1 000.00
|2015.08.31 09:27
|-1 000.00
|2015.08.31 09:52
|-10 100.00
|2016.02.08 20:55
|5 860.53
|2016.06.20 13:51
|-6 500.00
|2016.07.31 17:33
|-1 500.00
|2016.08.31 18:15
|-2 700.00
100.00 102.08 106.43 108.04 110.55 112.37 113.87 117.50 114.13 122.34 127.89 129.18 135.92 137.47 138.49 141.59 144.53 144.53 143.65 145.69 146.84 146.84 154.63 10154.63 11154.63 11234.63 11236.90 11240.40 11253.20 11293.90 11266.66 11256.53 11266.83 10266.83 166.83 179.07 176.08 177.68 177.11 177.79 179.86 181.12 182.12 183.59 183.59 185.59 186.18 187.56 191.24 192.85 195.00 190.60 191.10 192.54 193.79 195.29 196.61 197.74 198.87 200.67 201.22 203.47 205.14 206.07 207.82 209.05 210.57 206.16 208.55 209.78 210.89 211.91 212.92 214.13 216.12 213.61 214.75 217.13 254.56 255.62 256.94 258.54 260.08 261.46 263.06 264.72 266.29 269.04 270.27 272.30 274.68 279.60 284.40 287.70 291.42 293.39 295.11 264.12 293.58 301.20 303.91 307.15 311.67 313.55 316.78 319.38 320.53 322.81 326.41 335.02 337.16 339.56 342.40 346.14 347.75 349.43 351.73 354.53 359.33 363.10 356.72 356.72 356.72 356.72 357.99 359.49 360.13 363.76 366.11 368.91 369.61 372.31 374.73 377.03 386.37 390.61 409.03 417.24 419.42 421.94 424.20 424.20 425.27 427.97 432.62 436.13 437.49 438.84 442.96 443.90 445.05 447.35 449.59 449.72 453.34 453.34 453.34 453.34 456.34 463.65 451.13 453.29 455.61 455.67 456.07 457.38 459.76 459.76 462.36 464.98 465.34 469.04 473.72 475.38 476.90 481.08 483.19 485.71 509.41 522.51 523.21 529.09 531.51 533.02 538.08 541.75 544.77 552.97 555.27 558.49 560.77 565.63 567.03 568.58 6429.11 6375.05 6408.55 6416.80 6428.90 6441.50 6453.60 6477.20 6494.85 6431.66 6442.11 6454.61 6470.21 6482.96 6487.51 6498.51 6501.01 6512.51 6529.71 6542.31 6553.51 6575.31 6609.01 6626.41 6642.06 6653.35 6685.74 6719.34 6730.28 6736.48 6695.89 6695.89 6641.35 6641.35 6586.63 6597.13 6616.43 6641.43 6663.23 6649.13 6662.53 6686.33 6696.43 6718.63 6739.53 6764.80 6780.02 6780.02 6783.82 6787.32 6787.32 6805.72 6821.92 6959.46 6979.46 6991.80 7002.30 7026.40 7051.20 7070.20 7083.10 7098.90 7115.90 7140.70 7192.10 7224.70 7251.10 7273.50 7296.30 7322.70 7331.90 7337.70 7362.50 7373.21 7388.21 7408.01 7443.91 7457.45 7470.57 7481.47 7496.12 7507.82 7521.82 7530.82 7543.22 7555.72 7571.52 7582.82 7591.82 7605.32 7622.72 7643.52 7668.13 7689.30 7703.50 7727.90 7743.70 7758.10 7769.80 7778.10 7791.00 7803.20 7820.90 7839.90 7852.00 7862.80 7862.50 7872.30 7884.90 7903.70 7919.00 7937.20 7960.80 7986.90 8016.70 8185.20 8203.20 8244.00 8256.80 8278.60 8328.10 8374.70 8413.36 8564.36 8718.36 8730.36 8741.56 8753.06 8869.16 8960.96 9064.96 9224.44 9511.92 9586.92 9603.42 9608.89 9362.58 9349.29 9367.59 9369.50 9376.40 9388.30 9399.40 9247.19 9257.74 9281.04 9304.64 9329.54 9345.88 9361.32 9380.82 9403.62 9429.46 9546.46 9679.46 9902.46 9913.41 10028.41 10047.41 9794.81 9965.81 10066.81 10103.31 10129.31 10129.31 10134.41 10154.10 10170.20 10183.91 10250.32 10293.31 10315.51 10041.10 10061.67 10063.67 10087.47 10102.87 10113.27 10123.97 9865.49 9631.80 9642.78 9642.78 9338.64 9338.64 9100.26 8921.10 8921.10 8921.10 8750.12 8742.81 8725.61 8689.45 8627.99 8534.73 8534.73 8534.73 8534.73 8534.73 8534.73 8534.73 8534.73 8534.73 8551.64 8572.73 8582.50 8606.81 8632.49 8644.20 8661.03 8687.98 8700.57 8712.23 8726.13 8741.64 8753.63 8769.29 8780.78 8796.08 8813.12 8824.72 8842.96 8870.26 8883.64 8885.04 8900.16 9058.16 9062.96 9069.06 9075.26 9095.26 9118.26 9136.06 9156.10 9167.70 9181.60 9203.35 9214.25 9229.13 9244.25 9256.90 9289.57 9330.37 9350.34 9380.74 9394.42 9417.86 9434.46 9468.06 9478.86 9479.99 9494.03 9507.71 9541.24 9557.24 9589.97 9586.17 9605.85 9619.26 9627.56 9640.94 9640.94 9653.37 9667.04 9688.04 9710.97 9728.87 9743.07 9762.92 9767.77 9798.34 9811.94 9830.19 9845.74 9866.54 9877.74 9893.64 9905.84 9916.34 10087.34 10121.44 10132.54 10159.54 10184.54 10195.34 10207.04 10218.43 10231.63 10240.62 10251.32 10260.92 10272.72 10293.42 10315.52 10328.72 10339.58 10351.98 10363.99 10396.59 10408.49 10418.49 10416.49 10488.49 10547.49 10601.49 10687.49 10698.69 10705.79 10704.49 10706.99 10728.59 10750.99 10761.29 10765.39 10776.69 10792.90 10806.50 10787.57 10809.87 10823.27 10834.97 10845.67 10867.97 10881.07 10866.94 10863.60 10866.17 10873.73 10885.93 10890.59 10894.52 10903.92 11039.75 11060.62 11032.22 11056.82 11093.72 11105.02 11122.03 11142.93 11153.53 10765.82 10818.72 10851.92 10885.22 10896.62 10911.72 10971.92 10995.42 11005.57 11026.09 11044.29 11055.60 11063.81 11075.61 11089.25 11109.25 11187.15 11199.33 11218.83 11230.43 11240.93 11254.33 11272.63 11282.83 11294.13 11316.53 11319.63 11340.73 11356.91 11374.01 11383.41 11397.51 11414.14 11427.15 11442.89 11454.19 11465.09 11485.19 11492.69 11629.69 11684.69 11697.28 11703.58 11836.58 11941.58 11952.98 11968.78 11989.58 12000.28 12011.62 12037.85 12069.45 12090.59 12101.79 12114.09 12133.89 12144.59 12144.59 12159.29 12169.83 12183.43 12196.43 12210.54 12220.04 12231.44 12251.08 12261.69 12277.29 12296.22 12308.22 12319.02 12329.06 12346.26 12357.56 12367.76 12377.76 12388.36 12410.86 12423.39 12435.82 12450.62 12461.73 12472.83 12485.23 12499.83 12513.14 12535.54 12554.54 12566.48 12612.86 12633.48 12648.60 12657.30 12670.20 12680.90 12710.10 12733.70 12743.70 12754.87 12785.67 12805.87 12834.07 12857.74 12731.52 12735.52 12738.80 12718.38 12737.88 12748.90 12754.40 12764.57 12877.05 12904.15 12916.65 13038.65 13050.25 13165.25 13168.85 13182.65 13195.65 13224.35 13235.75 13238.31 13243.87 13250.53 13259.76 13259.76 13269.56 13281.06 13281.06 13302.46 13312.86 13326.73 13332.49 13338.56 13350.96 13358.26 13371.70 13386.54 13455.54 13498.54 13518.94 13537.54 13559.34 13571.58 13582.66 13603.46 13616.54 13628.64 13661.64 13683.24 13705.84 13757.84 13768.44 13770.64 13775.04 13777.24 13787.04 13809.64 13841.44 13852.14 13900.87 13911.67 13963.67 14027.67 14095.67 14209.67 14222.34 13856.85 13870.35 13939.15 14000.05 14031.65 14059.25 14083.55 14095.55 14108.75 14124.25 14152.75 14162.55 14186.85 14200.55 14205.55 14215.65 14238.15 14373.45 14327.45 14353.45 14364.24 14384.24 14423.24 14447.24 14104.25 14210.33 13922.74 13919.58 13917.62 13916.75 13916.79 13972.80 13998.80 13996.50 14006.60 14011.90 13623.13 13676.43 13717.63 13728.35 13743.95 13753.85 13770.15 13785.16 13794.56 13858.56 13924.56 13974.56 13985.86 14030.86 14126.86 14142.06 14162.46 14183.66 14195.86 14210.20 14219.66 14232.26 14266.07 14328.69 14422.30 14437.10 14460.23 14476.78 14492.53 14515.73 14536.93 14548.33 14564.13 14576.61 14598.48 14609.03 14625.48 14655.83 14759.83 14861.83 14893.93 14933.23 14939.03 15030.03 15041.03 15082.82 15116.17 15210.67 15261.77 15275.07 15278.87 15294.77 15309.76 15320.16 15331.56 15358.46 15435.46 15452.86 15469.66 15480.53 15485.87 15495.71 15501.23 15520.84 15549.75 15581.06 15581.06 15588.57 15615.98 15635.38 15648.77 15669.37 15682.87 15692.97 15705.27 15720.27 15734.17 15745.27 15757.33 15761.83 15771.97 15813.47 15834.47 15845.97 15892.84 15914.93 15949.23 15992.43 16011.35 16029.95 16049.55 16059.35 16073.05 16101.55 16115.19 16127.80 16159.10 16188.70 16206.00 16220.60 16231.30 16239.55 16247.39 16271.99 16282.13 16303.13 16325.13 16345.13 16359.33 16378.13 16411.17 16420.87 16427.88 16442.78 16452.98 16467.79 16494.09 16507.39 16522.69 16535.13 16570.63 16583.93 16609.33 16621.93 16635.43 16650.43 16660.33 16672.23 16672.23 16672.23 16672.23 16672.23 16672.23 16672.23 16672.23 16683.83 16550.80 16592.84 16658.28 16601.55 16601.55 16601.55 16621.85 16430.72 16306.33 16336.63 16668.63 16913.63 17010.63 16931.53 16857.70 16814.87 16737.17 16685.07 16647.47 16494.47 16494.47 16494.47 16494.47 16509.17 16528.87 16532.37 10032.37 10046.97 10058.37 10073.77 10100.67 10102.37 10142.07 10152.07 10184.57 10192.87 10194.67 10206.27 10233.65 10250.95 10264.66 10275.76 10297.76 10312.61 10334.91 10351.31 10384.61 10414.75 10447.05 10466.36 10508.80 10611.30 10632.05 10645.45 10664.85 10680.25 10890.25 10910.93 11034.93 11056.43 11073.48 11086.53 11104.98 11135.38 11167.38 11197.78 11208.28 11222.85 11233.25 11245.05 11260.19 11287.29 11299.59 11307.29 11367.29 11379.20 11390.04 11529.04 11806.04 11855.04 11875.74 11896.44 11906.44 11921.74 11938.44 11949.34 11974.34 11985.04 12007.84 12023.06 12039.21 12064.38 12085.45 12097.33 12123.53 12144.23 12144.57 12155.67 12162.34 12272.34 12283.54 12300.21 12313.18 12320.38 12331.98 12357.23 12373.23 12396.93 12409.13 12441.13 12470.68 12480.65 12499.42 12512.99 12524.07 12552.77 12577.68 12614.71 12688.12 12703.33 12724.33 12735.53 12796.77 12847.86 12914.66 12645.53 12752.03 12780.23 12831.43 12847.31 12861.31 12901.81 12947.91 12989.31 13000.30 13000.30 12718.26 12718.26 12718.26 12718.26 12657.80 12609.97 12526.71 12526.71 12526.71 12526.71 12526.71 12526.71 12544.51 12558.61 12564.81 12577.91 12591.21 12592.31 12602.61 12613.11 12626.11 12638.64 12652.64 12667.94 12686.34 12698.54 12684.54 12673.74 12676.36 12676.36 12676.36 12676.36 12676.36 12676.36 12687.76 12699.18 12709.68 12727.08 12738.48 12751.68 12762.88 12790.68 12808.18 12824.58 12808.78 12813.88 12792.98 12815.28 12774.58 12777.88 12844.88 11344.88 11346.64 11362.14 11378.38 11426.68 11442.78 11463.25 11468.32 11478.52 11518.26 11579.74 11599.52 11610.52 11623.42 11632.12 11661.62 11675.12 11685.22 11685.22 11685.22 11685.22 11696.12 11743.72 11771.52 11817.02 11817.02 11817.02 11817.02 11817.02 11835.42 11846.02 11839.82 11854.72 11873.65 11891.41 11903.71 11916.51 11934.41 11951.21 11962.22 11980.32 11992.12 12005.02 12018.03 12045.01 12058.11 12068.51 12081.97 12083.91 12085.01 12100.07 12118.47 12129.47 12143.36 12153.46 12164.86 12168.76 12187.29 12199.79 12201.19 12213.09 12224.59 12236.09 12246.89 12262.29 12278.09 12296.72 12308.70 12310.68 12334.68 12353.10 12366.70 12378.10 12380.80 12399.30 12419.57 12426.97 12441.57 12464.32 12477.02 12486.52 12504.92 12533.62 12546.72 12556.62 12572.06 12585.06 12595.46 12588.80 12599.60 12610.30 12621.15 12633.95 12643.05 12654.95 12665.65 12676.35 12689.45 12702.05 12725.65 12697.95 12748.75 12783.45 12795.95 12807.65 12817.90 12830.50 12841.70 12853.08 12853.08 12825.86 12825.86 12746.09 12606.87 12606.87 12606.87 12606.87 12606.87 12606.87 12606.87 12606.87 12616.97 12631.67 12647.77 12654.07 12657.57 12675.27 12689.38 12702.88 12715.88 12719.08 12732.78 12738.88 12751.88 12772.38 12783.18 12759.58 12785.18 12799.78 12753.79 12753.79 12753.79 12753.79 12753.79 12753.79 12753.79 12695.19 12701.79 10001.79 10002.96 10024.76 10042.96 10054.06 10064.71 10078.31 10099.91 10113.21 10131.41 10145.21 10160.21 10177.91 10189.21 10201.51 10218.62 10228.42 10252.12 10262.32 10277.33 10298.15 10311.77 10322.36 10330.76 10333.16 10343.56 10358.23 10383.60 10393.95 10410.92 10432.62 10450.42 10457.92 10456.02 10460.22 10471.52 10481.82 10491.92 10503.52 10511.22 10515.42 10505.37 10505.37 10505.37 10505.37 10505.37 10505.37 10515.57 10525.87 10536.97 10547.27 10566.17 10576.87 10588.07 10598.27 10615.44 10591.04 10598.44 10619.84 10631.84 10642.94 10654.14 10665.28 10675.78 10686.28 10697.08 10709.59 10721.79 10724.89 10705.43 10717.33 10728.03 10746.43 10756.83 10770.23 10780.33 10775.83 10786.53 10797.23 10803.67 10813.97 10824.08 10837.88 10849.38 10860.08 10870.28 10902.48 10914.18 10928.28 10935.04 10956.85 10972.69 10983.09 10997.19 11008.79 11019.02 11029.27 11037.67 11048.67 11059.17 11072.47 11083.34 11093.75
Там просто формулы. Вы можете дать ссылку на обоснование этих формул?
В рассматриваем случае -- я не нахожу ваше пояснение серьёзным:
На этот счёт много народных поговорок, одна из них:
Свои эротические фантазии держите при себе.
"Прирост" -- это не что могло бы получиться, если бы да кабы. "Прирост" -- это то что есть и больше этого у автора сигнала не получилось в силу разных причин.
Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/625/page53#comment_2836905 привёл пример убыточного сигнала (по результатам торговли) с положительным "приростом".
"Прирост" - Gain. Если историю Сигнала запарсить и передать ее на сторонний сервис мониторинга, то цифры совпадут полностью.
Если не в состоянии понять причины возникновения ЭЛЕМЕНТАРНОЙ формулы - воплощайте свои фантазии дальше, но в одиночку.
В примере выше -- автор сигнала сам по своей торговой стратегии наторговал меньше 100% от вложенных/задействованных средств. Но его сигнал позиционируется как способный дать 2000%.
Какой инвестор может позволить к такой оценке сигнала отнестись вменяемо?
