Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
Возможно Ваш терминал - это старый билд. Или проблемы с закрытыми портами (антивирус там или брандмауэр).
На данный момент текущий билд - 1170.
Ввожу наименование продукта в поиск в Метатрейдере (на котором этот продукт будет установлен) и жму на поиск -
--------------
Вижу результаты поиска, и жму на линк с продуктом -
и вижу следующее (вместо Тест будет Демо) -
Жму и устанавливаю (в моем случае - это демо версия, так как я не покупал) -
Если вы купили его (не с Метатрейдера, а с вебстраницы; обычно покупают прямо с Метатрейдера), то проверьте вкладку Community (должно быть заполнено вашим форумным логином и паролем) -
Потом идете сюда - и загружаете купленный продукт (у меня там написано Buy и Rent так как я не покупал, и написано Test так как я просто загрузил бесплатную демку для тестирования в тестере; а у вас там будет Install; если будет новая версия - то там будет еще кнопка Update)-
Про ограничения -
- Маркет не работает, если у вас Linux или MacOS;
- IE браузер (версии не ниже 8) должен быть установлен на компьютере.
----------------
Да, для МТ4 сейчас актуальный билд - 1170
----------------
Просто обновитесь на MT4 MetaQuotes-Demo до последнего билда -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Невозможно подключиться к Storage MT4
Renat Fatkhullin, 2018.10.13 12:58Перезапустите терминал несколько раз и через некоторое время обновится.
Про ограничения -
- Маркет не работает, если у вас Linux или MacOS;
- IE браузер (версии не ниже 8) должен быть установлен на компьютере.
----------------...
Этих ограничений уже нет (за исключением необходимости установки последней версии Internet Explorer; про Internet Explorer читайте пост #5 и пост #1) -
----------------
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий -
Terminal: Добавлена поддержка "Маркета", "Сигналов" и "Поиска" в Wine. Теперь пользователи Linux и Mac OS имеют доступ к самому большому магазину торговых приложений и сервису автоматического копирования сделок.
----------------
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210
Добавлена поддержка "Маркета", "Сигналов" и "Поиска" в Wine. Теперь пользователи Linux и Mac OS имеют доступ к самому большому магазину торговых приложений и сервису автоматического копирования сделок.
- 2019.10.14
- www.mql5.com
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?
Sergey Golubev, 2019.11.23 09:57
Я установил индикатор на первый Метатрейдер, он появился в папке Маркет (там создалась папка Маркет в индикаторах), и индикатор
приаттачивается к графику. Для чистоты эксперимента - перезагрузил компьютер, - папка Маркет в другом Метатрейдере сама собой
не появилась. То есть, мне пришлосьустановить этот же индикатор на второй Метатрейдер. И папка там появилась тоже (с
индикатором), но она не общая для всех, а отдельная для каждого Метатрейдера.
Два МТ5, и две индикаторные папки Маркет: по одной на каждый Метатрейдер:
- www.mql5.com
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?
Sergey Golubev, 2019.11.23 10:23
Купленные продукты.
Осталось 3 активации.
На одном Метатрейдере этот купленный советник уже есть: я его туда как-то давно загрузил, и при этом еще тогда давно создалась папка Маркет с ним -
То есть, он там уже был (и нормально приаттачивается к графику).
На втором Метатрейдере (в пределах одного компьютера) в экспертах папки Маркет нет.
То есть, я должен загрузить уже купленный советник и на второй Метатрейдер, и появится и на втором МТ5 папка Маркет в экспертах и этим советником -
То есть, я загрузил купленный когда-то советник и на второй Метатрейдер (в пределах одного компьютера), создалась папка Маркет в экспертах для второго MT5, и туда инсталировался эксперт (и он тоже нормально приаттачивается).
А активаций у меня при этом не уменьшилось - как было свободных три, так три и осталось (так как я все делал в пределах одного компьютера и одной ОС).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?
Sergey Golubev, 2019.11.23 10:50
А теперь я проделаю то, что наверное делали вы.
Я удалил вручную этот купленный советник из папки Маркет второго Метатрейдера, и перезагрузил второй Метатрейдер.
Советника в папке нет -
А во втором Mетатрейдере и папки нет -
Потом я вручную (мышкой) копирую этот советник из папки Маркет одного Метатрейдера (он там есть) в папку Маркет второго
Метатрейдера, и делаю refresh на папке Expert Advisors в навигаторе второго Метатрейдера, и папка Маркет на втором Метатрейдере
появляется в навигаторе с этим советником, и он нормально приаттачивается-
может ли кто-нибудь объяснить, как загрузить один из скриптов, предлагаемых на продажу, в мою программу.
- www.metatrader5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Приобрёл индикатор для МТ4.
Вот этот: [...]
И он (впервые!) не загружается. Ни на домашнем компьютере, ни на VPS.
Пишет: "Installation is failed".
В чём может быть причина?