Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4

Приобрёл индикатор для МТ4.

Вот этот: [...]

И он (впервые!) не загружается. Ни на домашнем компьютере, ни на VPS.

Пишет: "Installation is failed".

В чём может быть причина?

Технический индикатор Golden Arrow
Возможно Ваш терминал - это старый билд. Или проблемы с закрытыми портами (антивирус там или брандмауэр).

На данный момент текущий билд - 1170.

 

Ввожу наименование продукта в поиск в Метатрейдере (на котором этот продукт будет установлен) и жму на поиск - 


Вижу результаты поиска, и жму на линк с продуктом - 


и вижу следующее (вместо Тест будет Демо)  - 


Жму и устанавливаю (в моем случае - это демо версия, так как я не покупал) - 


 

Если вы купили его (не с Метатрейдера, а с вебстраницы; обычно покупают прямо с Метатрейдера), то проверьте вкладку Community (должно быть заполнено вашим форумным логином и паролем) - 


Потом идете сюда - и загружаете купленный продукт (у меня там написано Buy и Rent так как я не покупал, и написано Test так как я просто загрузил бесплатную демку для тестирования в тестере; а у вас там будет Install; если будет новая версия - то там будет еще кнопка Update)- 


 

Про ограничения - 

  • Маркет не работает, если у вас Linux или MacOS;
  • IE браузер (версии не ниже 8) должен быть установлен на компьютере.

Да, для МТ4 сейчас актуальный билд - 1170

Просто обновитесь на MT4 MetaQuotes-Demo до последнего билда - 



 
Sergey Golubev:

...

Этих ограничений уже нет (за исключением необходимости установки последней версии Internet Explorer; про Internet Explorer читайте пост #5 и пост #1) -

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий

Terminal: Добавлена поддержка "Маркета", "Сигналов" и "Поиска" в Wine. Теперь пользователи Linux и Mac OS имеют доступ к самому большому магазину торговых приложений и сервису автоматического копирования сделок.

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210 

Добавлена поддержка "Маркета", "Сигналов" и "Поиска" в Wine. Теперь пользователи Linux и Mac OS имеют доступ к самому большому магазину торговых приложений и сервису автоматического копирования сделок.

МТ5 не отображает вкладку МАРКЕТ
  • 2019.10.14
Еще несколько примеров с вариантами загрузки купленных продуктов Маркета на компьютер -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?

Sergey Golubev, 2019.11.23 09:57

Я установил индикатор на первый Метатрейдер, он появился в папке Маркет (там создалась папка Маркет в индикаторах), и индикатор приаттачивается к графику. Для чистоты эксперимента - перезагрузил компьютер, - папка Маркет в другом Метатрейдере сама собой не появилась. То есть, мне пришлосьустановить этот же индикатор на второй Метатрейдер. И папка там появилась тоже (с индикатором), но она не общая для всех, а отдельная для каждого Метатрейдера.

Два МТ5, и две индикаторные папки Маркет: по одной на каждый Метатрейдер:



Магазин торговых роботов для MetaTrader 5
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?

Sergey Golubev, 2019.11.23 10:23

Купленные продукты.

Осталось 3 активации.


На одном Метатрейдере этот купленный советник уже есть: я его туда как-то давно загрузил, и при этом еще тогда давно создалась папка Маркет с ним -


То есть, он там уже был (и нормально приаттачивается к графику).

На втором Метатрейдере (в пределах одного компьютера) в экспертах папки Маркет нет.


То есть, я должен загрузить уже купленный советник и на второй Метатрейдер, и появится и на втором МТ5 папка Маркет в экспертах и этим советником -



То есть, я загрузил купленный когда-то советник и на второй Метатрейдер (в пределах одного компьютера), создалась папка Маркет в экспертах для второго MT5, и туда инсталировался эксперт (и он тоже нормально приаттачивается).

А активаций у меня при этом не уменьшилось - как было свободных три, так три и осталось (так как я все делал в пределах одного компьютера и одной ОС).


 
И последний пример -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?

Sergey Golubev, 2019.11.23 10:50

А теперь я проделаю то, что наверное делали вы.
Я удалил вручную этот купленный советник из папки Маркет второго Метатрейдера, и перезагрузил второй Метатрейдер.
Советника в папке нет -


А во втором Mетатрейдере и папки нет -


Потом я вручную (мышкой) копирую этот советник из папки Маркет одного Метатрейдера (он там есть) в папку Маркет второго Метатрейдера, и делаю refresh на папке Expert Advisors в навигаторе второго Метатрейдера, и папка Маркет на втором Метатрейдере появляется в навигаторе с этим советником, и он нормально приаттачивается-



 
может ли кто-нибудь объяснить, как загрузить один из скриптов, предлагаемых на продажу, в мою программу.

Спасибо
 
devilliers123 #:
может ли кто-нибудь объяснить, как загрузить один из скриптов, предлагаемых на продажу, в мою программу.

Спасибо
Залогинитесь во вкладке Сообщество Метатрейдера (с подтверждением успешного логина в журнале Метатрейдера), и потом -
Справка по MetaTrader 5Маркет - магазин приложенийКак купить приложение
