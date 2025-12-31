Маркет: в терминале не обновляются продукты.

Новый комментарий
 
Здравствуйте) может что-то изменили в особенностях обновления продуктов, может уже обсуждали, но поиск не дал результатов.
У меня в терминале, в папке 'маркет', есть продукт версия 1,1; доступная версия на маркете 1.2.
Как обновить продукт в терминале до версии 1,2? 
(такая ситуация с мт4/мт5).
 
Pavel Verveyko:
Здравствуйте) может что-то изменили в особенностях обновления продуктов, может уже обсуждали, но поиск не дал результатов.
У меня в терминале, в папке 'маркет', есть продукт версия 1,1; доступная версия на маркете 1.2.
Как обновить продукт в терминале до версии 1,2? 
(такая ситуация с мт4/мт5).
найдите у себя в терминале в разделе (маркет -> покупки) такие кнопочки


 
Aleksey Semenov:
найдите у себя в терминале в разделе (маркет -> покупки) такие кнопочки


Большое Вам человеческое спасибо

 
В МТ5 этот раздел в Навигатор- Маркет - Мои покупки
Новый комментарий