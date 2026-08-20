Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 42
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Там еще комиссия 2% + 1 евро который тоже неизвестно по какому курсу будет.
В идеале было бы чтобы было написано сколько будет получено в итоге в рублях. Если суммы к выводу небольшие, но частые, то это было бы очень полезно.
Вывел только что на МИР от Сбербанка. Пришло моментально. Комиссия только 2%, никаких +1 евро нет, это опечатка видимо.
Курс, по которому пришло на карту 84.86, текущий курс Сбербанка 91.20/78.34. Так что всё в рамках приличного )))
В Сервисдеск нужно выбрать пункт деньги не пришли при выводе..
в итоге ответ был получен , что причина была в банке получателя (моём).
и деньги тут же разморозили и я смог их вывести :).
поэтому если у вас вдруг возникнет такая проблема пишите в поддержку.
ждать 10 дней нужно только если деньги списались со счёта и не пришли.
а если заморозились , то вопрос решит администрация
Вывел только что на МИР от Сбербанка. Пришло моментально. Комиссия только 2%, никаких +1 евро нет, это опечатка видимо.
Курс, по которому пришло на карту 84.86, текущий курс Сбербанка 91.20/78.34. Так что всё в рамках приличного )))
наверное не совсем опечатка.. изначально ведь они в долларах хотели отправлять и там обычно всегда комиссия в 1 евро или доллар + 2% у всех банков..
а потом изменили на рубли и видимо забыли подправить описание, что только -2%
Касательно того, что я писал что деньги заморозились при выводе..
В Сервисдеск нужно выбрать пункт деньги не пришли при выводе..
в итоге ответ был получен , что причина была в банке получателя (моём).
и деньги тут же разморозили и я смог их вывести :).
поэтому если у вас вдруг возникнет такая проблема пишите в поддержку.
ждать 10 дней нужно только если деньги списались со счёта и не пришли.
а если заморозились , то вопрос решит администрация
Добрый день. Кто из опытных продавцов может объяснить, с чем связана постоянная блокировка фин.операций после покупки индикатора? При том важно, что при покупке одного и того же индикатора. При этом уже вопрос и все пояснения были даны ранее в сервисдеске и всё решалось положительно.
добрый день. вопрос непонятен.. если в сервисдеске всё разъяснили как вы пишите.
если вы имеете в виду блокировку 7 дней после продажи продукта, то таковы правила и все продавцы ждут 7 дней, чтобы вывести деньги
у меня нет блокировки, просто не знаю как выводить средства и все
этот сайт не является брокером вы не по адресу.. как выводите деньги это обращайтесь на сайт своего брокера у которого регистрировались и пополняли баланс.
Курс конвертации при выводе на карты Мир добавим.
Конвертируем перед отправкой мы, но по курсам платежного провайдера, так как своих рублей у нас нет. Сначала мы покупаем рубли у платежного провайдера, а потом отправляем рубли в Мир.
Когда будет добавлен "курс конвертации при выводе на карты Мир"?
Можно сделать вывод в USDT?