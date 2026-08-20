Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 42

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Mikhail Pityugov #:

Там еще комиссия 2% + 1 евро который тоже неизвестно по какому курсу будет.

В идеале было бы чтобы было написано сколько будет получено в итоге в рублях. Если суммы к выводу небольшие, но частые, то это было бы очень полезно.

Вывел только что на МИР от Сбербанка. Пришло моментально. Комиссия только 2%, никаких +1 евро нет, это опечатка видимо.

Курс, по которому пришло на карту 84.86, текущий курс Сбербанка 91.20/78.34. Так что всё в рамках приличного )))


 
Касательно того, что я писал что деньги заморозились при выводе..
В Сервисдеск нужно выбрать пункт деньги не пришли при выводе..

в итоге ответ был получен , что причина была в банке получателя (моём).
и деньги тут же разморозили и я смог их вывести :).

поэтому если у вас вдруг возникнет такая проблема пишите в поддержку.

ждать 10 дней нужно только если деньги списались со счёта и не пришли.
а если заморозились , то вопрос решит администрация
 
Andrey Kaunov #:

Вывел только что на МИР от Сбербанка. Пришло моментально. Комиссия только 2%, никаких +1 евро нет, это опечатка видимо.

Курс, по которому пришло на карту 84.86, текущий курс Сбербанка 91.20/78.34. Так что всё в рамках приличного )))


наверное не совсем опечатка.. изначально ведь они в долларах хотели отправлять и там обычно всегда комиссия в 1 евро или доллар + 2% у всех банков..
а потом изменили на рубли и видимо забыли подправить описание, что только -2%

 
Pavel Malyshko #:
Касательно того, что я писал что деньги заморозились при выводе..
В Сервисдеск нужно выбрать пункт деньги не пришли при выводе..

в итоге ответ был получен , что причина была в банке получателя (моём).
и деньги тут же разморозили и я смог их вывести :).

поэтому если у вас вдруг возникнет такая проблема пишите в поддержку.

ждать 10 дней нужно только если деньги списались со счёта и не пришли.
а если заморозились , то вопрос решит администрация
Добрый день. Кто из опытных продавцов может объяснить, с чем связана постоянная блокировка фин.операций после покупки индикатора? При том важно, что при покупке  одного и того же индикатора. При этом уже вопрос и все пояснения были даны ранее в сервисдеске и всё решалось положительно. 
 
день коллеги кто не будь научит мне как снимать средства с торговой счета ?
 
Maksim Kalachev #:
Добрый день. Кто из опытных продавцов может объяснить, с чем связана постоянная блокировка фин.операций после покупки индикатора? При том важно, что при покупке  одного и того же индикатора. При этом уже вопрос и все пояснения были даны ранее в сервисдеске и всё решалось положительно. 

добрый день. вопрос непонятен.. если в сервисдеске всё разъяснили как вы пишите.

если вы имеете в виду блокировку 7 дней после продажи продукта, то таковы правила и все продавцы ждут 7 дней, чтобы вывести деньги


 
Из опытных людей прошу командировать, прошу ваши помощь, я благодарю за помощь!
 
у меня нет блокировки, просто не знаю как выводить средства и все
 
ОКS Овезов #:
у меня нет блокировки, просто не знаю как выводить средства и все

этот сайт не является брокером вы не по адресу.. как выводите деньги это обращайтесь на сайт своего брокера у которого регистрировались и пополняли баланс.

 
MetaQuotes #:

Курс конвертации при выводе на карты Мир добавим.

Конвертируем перед отправкой мы, но по курсам платежного провайдера, так как своих рублей у нас нет. Сначала мы покупаем рубли у платежного провайдера, а потом отправляем рубли в Мир.

Когда будет добавлен "курс конвертации при выводе на карты Мир"?

Можно сделать вывод в USDT?

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