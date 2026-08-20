Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 46

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Aleksey Nikolayev #:

А как вам идея, что разными видами работы должны заниматься разные люди? Про специализацию и разделение труда не слышали?

Думаю, что это отчасти верно, но тогда должна быть площадка для сотрудников, где все предложения собираются модераторами и выносятся на анализ.

Но большинство модераторов не ЛПР (лица принимающие решения) и поэтому прямой ответ написать не могут. Это могут написать Админы, но для этого им надо читать все предложения.

 
Если администрации интересны пожелания, то можно добавить функцию опрос:
нужная идея
не нужная идея
не уверен


кто-то что-то предлагает(прикрепляя опрос) и мы можем видеть результаты опроса , как проголосовали пользователи и тогда администрация будет понимать стоит вносить идею или нет отталкиваясь от числа поддерживающих людей той или иной идеи.
 
отдельная ветка например пожелания по модернизации и все пришедшие туда будут голосовать :) так как это будет специализированная тематика
 
Pavel Malyshko #:
отдельная ветка например пожелания по модернизации и все пришедшие туда будут голосовать :) так как это будет специализированная тематика

А может внедрить некую систему лайков, мол "полезно", "надо сделать" и тогда будет видна реакция окружающих на то или иное.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

А может внедрить некую систему лайков, мол "полезно", "надо сделать" и тогда будет видна реакция окружающих на то или иное.

я думал про это.. но тогда могут лайкать всякого рода плохие комментарии в поддержку непонятно чего)

 
Если появится раздел с предложениями , то пользователи туда будут заходить для предложений и голосования в ином там не будет смысла..

можно было бы сделать так, чтобы формировался топ самых интересных предложений на основе числа тех , кто поддерживает внесение предложенных изменений..

таким образом самые интересные предложения будут выше в рейтинге.. как например 

 уже есть топ в разделе кодов



к примеру есть три оценки 
да
нет
не уверен

и таким образом формируется рейтинг предложений. по которому все поймут, как многим это интересно исходя не из числа голосов а из процента проголосовавших к примеру. и возможно данный сайт внесёт какие- то очень полезные изменения не только для пользователей, но и для самих себя как администрации..

а топ опросов поможет сразу видить самые интересные голосования и не тратить время на все голосования множества предложений для администрации сэкономив их время и заходя проверяя топ скажем раз в пару недель..
 
Вебмани вывод тож не работает чтоль??? щас пробнул не проходит
 
Andrey Kaunov #:
WebMoney и  PayPal в самом начале ввели какие то ограничения для России. SWIFT отключен. Оставались карты пока.

В апреле 8.04. выводил на WebMoney и оттуда на карту сбера(чужую) - заняло пару минут.

 
И снова нет возможности пополнится через карты МИР. Что случилось, вроде все было норм пару недель назад ?
 
Sergei Rashchubkin #:
И снова нет возможности пополнится через карты МИР. Что случилось, вроде все было норм пару недель назад ?

В почта банке есть юнион пей .. бесплатно открывают. попробуйте её 
и кто вообще знает работает юнион пей при пополнении баланса?

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