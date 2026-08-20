Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 46
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А как вам идея, что разными видами работы должны заниматься разные люди? Про специализацию и разделение труда не слышали?
Думаю, что это отчасти верно, но тогда должна быть площадка для сотрудников, где все предложения собираются модераторами и выносятся на анализ.
Но большинство модераторов не ЛПР (лица принимающие решения) и поэтому прямой ответ написать не могут. Это могут написать Админы, но для этого им надо читать все предложения.
нужная идея
не нужная идея
не уверен
кто-то что-то предлагает(прикрепляя опрос) и мы можем видеть результаты опроса , как проголосовали пользователи и тогда администрация будет понимать стоит вносить идею или нет отталкиваясь от числа поддерживающих людей той или иной идеи.
отдельная ветка например пожелания по модернизации и все пришедшие туда будут голосовать :) так как это будет специализированная тематика
А может внедрить некую систему лайков, мол "полезно", "надо сделать" и тогда будет видна реакция окружающих на то или иное.
А может внедрить некую систему лайков, мол "полезно", "надо сделать" и тогда будет видна реакция окружающих на то или иное.
я думал про это.. но тогда могут лайкать всякого рода плохие комментарии в поддержку непонятно чего)
можно было бы сделать так, чтобы формировался топ самых интересных предложений на основе числа тех , кто поддерживает внесение предложенных изменений..
таким образом самые интересные предложения будут выше в рейтинге.. как например
уже есть топ в разделе кодов
к примеру есть три оценки
да
нет
не уверен
и таким образом формируется рейтинг предложений. по которому все поймут, как многим это интересно исходя не из числа голосов а из процента проголосовавших к примеру. и возможно данный сайт внесёт какие- то очень полезные изменения не только для пользователей, но и для самих себя как администрации..
а топ опросов поможет сразу видить самые интересные голосования и не тратить время на все голосования множества предложений для администрации сэкономив их время и заходя проверяя топ скажем раз в пару недель..
WebMoney и PayPal в самом начале ввели какие то ограничения для России. SWIFT отключен. Оставались карты пока.
В апреле 8.04. выводил на WebMoney и оттуда на карту сбера(чужую) - заняло пару минут.
И снова нет возможности пополнится через карты МИР. Что случилось, вроде все было норм пару недель назад ?
В почта банке есть юнион пей .. бесплатно открывают. попробуйте её
и кто вообще знает работает юнион пей при пополнении баланса?