Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 38
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заказы есть, значит возможность ввода средств тоже
если заказ на русском, то это не значит, что он из России
заказы есть, значит возможность ввода средств тоже
По сравнению с их количеством и частотой публикации до марта месяца, можно сказать практически нет.
если заказ на русском, то это не значит, что он из России
Это кстати тоже )))P.S. Мой последний заказчик из Белоруссии просил друга из-за границы (хорошо когда есть такие) оплатить его заказ.
Withdrawal 123 USD to MIR bank cards is failed. Payment system declined the transaction.
почему вывод наработает? были заявления представителей компании?
Withdrawal 123 USD to MIR bank cards is failed. Payment system declined the transaction.
почему вывод наработает? были заявления представителей компании?
я не вывожу, но читаю
выше сказали уже, что не с первого и не со второго раза
но выводятся
Коллеги, приветствую.
Вопрос по пополнению счета картой МИР - как я понял пока этот способ не работает (платежи заворачиваются с комментарием "неправильный номер карты"), хотя на странице сервиса указана поддержка.
Просьба MQ дать комментарии.
Коллеги, приветствую.
Вопрос по пополнению счета картой МИР - как я понял пока этот способ не работает (платежи заворачиваются с комментарием "неправильный номер карты"), хотя на странице сервиса указана поддержка.
Просьба MQ дать комментарии.
Приветствую. Я себе оформил карту JCB от Газпрома, работает вообще везде, без проблем.
Приветствую. Я себе оформил карту JCB от Газпрома, работает вообще везде, без проблем.
как это везде, это ведь платежная система по типу qiwi, работает только там где есть фирменный логотип?
у MQ такого значка нет, означающего прием или вывод
add:
вижу прием есть с нее.Оплачивайте MQL5-сервисы с помощью банковской карты Visa, Mastercard, JCB и Discover.
я не вывожу, но читаю
выше сказали уже, что не с первого и не со второго раза
но выводятся
я смог вывести 0 раз из 20
Народ, а кто то пробовал пополнять или выводить на карту Райффайзен Банка? Банк зарубежный, может там заморочек нет?
можно, если карта оформлена за рубежомнельзя, если карта оформлена в России