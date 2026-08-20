Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 38

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Denis Nikolaev #:

заказы есть, значит возможность ввода средств тоже 


если заказ на русском, то это не значит, что он из России

 
Denis Nikolaev #:

заказы есть, значит возможность ввода средств тоже 


По сравнению с их количеством и частотой публикации до марта месяца, можно сказать практически нет.


Pavel Malyshko #:

если заказ на русском, то это не значит, что он из России

Это кстати тоже )))

P.S. Мой последний заказчик из Белоруссии просил друга из-за границы (хорошо когда есть такие) оплатить его заказ. 
 

Withdrawal 123 USD to MIR bank cards is failed. Payment system declined the transaction.

почему вывод наработает? были заявления представителей компании?

 
Pavel Kolchin #:

Withdrawal 123 USD to MIR bank cards is failed. Payment system declined the transaction.

почему вывод наработает? были заявления представителей компании?

я не вывожу, но читаю

выше сказали уже, что не с первого и не со второго раза

но выводятся

 

Коллеги, приветствую. 

Вопрос по пополнению счета картой МИР - как я понял пока этот способ не работает (платежи заворачиваются с комментарием "неправильный номер карты"), хотя на странице сервиса указана поддержка.

 

Просьба MQ дать комментарии.

 
Vladimir Chamin #:

Коллеги, приветствую. 

Вопрос по пополнению счета картой МИР - как я понял пока этот способ не работает (платежи заворачиваются с комментарием "неправильный номер карты"), хотя на странице сервиса указана поддержка.

 

Просьба MQ дать комментарии.

Приветствую. Я себе оформил карту JCB от Газпрома, работает вообще везде, без проблем.

 
Anton Zverev #:

Приветствую. Я себе оформил карту JCB от Газпрома, работает вообще везде, без проблем.

как это везде, это ведь платежная система по типу qiwi, работает только там где есть фирменный логотип?

у MQ такого значка нет, означающего прием или вывод

add:

вижу прием есть с нее.

Оплачивайте MQL5-сервисы с помощью банковской карты Visa, Mastercard, JCB и Discover.
 
Renat Akhtyamov #:

я не вывожу, но читаю

выше сказали уже, что не с первого и не со второго раза

но выводятся

я смог вывести 0 раз из 20

 
Народ, а кто то пробовал пополнять или выводить на карту Райффайзен Банка? Банк зарубежный, может там заморочек нет?
 
Mikhail Baushev #:
Народ, а кто то пробовал пополнять или выводить на карту Райффайзен Банка? Банк зарубежный, может там заморочек нет?

можно, если карта оформлена за рубежом 

нельзя, если карта оформлена в России 
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