Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 39

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Pavel Kolchin #:

я смог вывести 0 раз из 20

хм..

ну все значит, не вариант

 
Pavel Kolchin #:

я смог вывести 0 раз из 20

Пожалуйста, сообщите на какую карту и какого банка не можете вывести

 
Denis Nikolaev #:

Пожалуйста, сообщите на какую карту и какого банка не можете вывести

карта мир Альфа-Банк и  карта мир Тинькофф

 
Pavel Kolchin #:

карта мир Альфа-Банк и  карта мир Тинькофф

спасибо, 2 дня назад на мир от сбера выводил - работало, сейчас нет возможности проверить

 
Pavel Kolchin #:

я смог вывести 0 раз из 20



терпение нужно 
 
Вчера пытался вывести деньги на карту МИР сбербанка. Сегодня операция находится в статусе заморожено. Что делать дальше?
 
Oleg Voitiouk #:
Вчера пытался вывести деньги на карту МИР сбербанка. Сегодня операция находится в статусе заморожено. Что делать дальше?

моё предыдущее сообщение возникло сразу после попытки вывода и я его увидел на странице своего профиля.


Значит зачисление не будет моментальным как обычно , а обрабатывается и это займёт какое-то время.
Скорей всего ситуация это проблема с наличием рублей и обменом валюты на рубли и нужно время, чтобы всем смогли выплатить.
/поэтому без паники всем :) . думаю со стороны ресурса ответят примерно так же. что всё нормально. ожидайте

 

Вы видели, МИР появился на оплату сервисов. Чудесный форум, стоит что то пожелать, оно сбывается.

Хочу 1 млн. баксов О_о

 
Andrey Kaunov #:

Вы видели, МИР появился на оплату сервисов. Чудесный форум, стоит что то пожелать, оно сбывается.

Хочу 1 млн. баксов О_о

Исполнено.


 
Andrey Kaunov #:

Вы видели, МИР появился на оплату сервисов. Чудесный форум, стоит что то пожелать, оно сбывается.

Хочу 1 млн. баксов О_о


Андрей, как у тебя ник назывался раньше, напомни?

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