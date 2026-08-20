Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 39
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я смог вывести 0 раз из 20
хм..
ну все значит, не вариант
я смог вывести 0 раз из 20
Пожалуйста, сообщите на какую карту и какого банка не можете вывести
Пожалуйста, сообщите на какую карту и какого банка не можете вывести
карта мир Альфа-Банк и карта мир Тинькофф
карта мир Альфа-Банк и карта мир Тинькофф
спасибо, 2 дня назад на мир от сбера выводил - работало, сейчас нет возможности проверить
я смог вывести 0 раз из 20
терпение нужно
Вчера пытался вывести деньги на карту МИР сбербанка. Сегодня операция находится в статусе заморожено. Что делать дальше?
моё предыдущее сообщение возникло сразу после попытки вывода и я его увидел на странице своего профиля.
Значит зачисление не будет моментальным как обычно , а обрабатывается и это займёт какое-то время.
Скорей всего ситуация это проблема с наличием рублей и обменом валюты на рубли и нужно время, чтобы всем смогли выплатить.
/поэтому без паники всем :) . думаю со стороны ресурса ответят примерно так же. что всё нормально. ожидайте
Вы видели, МИР появился на оплату сервисов. Чудесный форум, стоит что то пожелать, оно сбывается.
Хочу 1 млн. баксов О_о
Вы видели, МИР появился на оплату сервисов. Чудесный форум, стоит что то пожелать, оно сбывается.
Хочу 1 млн. баксов О_о
Исполнено.
Вы видели, МИР появился на оплату сервисов. Чудесный форум, стоит что то пожелать, оно сбывается.
Хочу 1 млн. баксов О_о
Андрей, как у тебя ник назывался раньше, напомни?