Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 33
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Курс конвертации при выводе на карты Мир добавим.
Конвертируем перед отправкой мы, но по курсам платежного провайдера, так как своих рублей у нас нет. Сначала мы покупаем рубли у платежного провайдера, а потом отправляем рубли в Мир.
Если проследить тенденцию, то 90 ещё хороший курс. Во первых месяц назад он был 70. Т.е. даже 90 - прибыль.
Во-вторых, есть тенденция на снижение бакса, а это и до 50 может дойти.
// Кто успел вывести по 135 - красавчики.
Курс конвертации при выводе на карты Мир добавим.
Конвертируем перед отправкой мы, но по курсам платежного провайдера, так как своих рублей у нас нет. Сначала мы покупаем рубли у платежного провайдера, а потом отправляем рубли в Мир.
спасибо.
тогда просьба сохранить вебмани для вывода потому как там на данный момент получается намного выгоднее по итогу. чтобы можно было иметь выбор как выводить: на вебмани или на мир.
На счёт ввода средств есть какая то информация?
Если проследить тенденцию, то 90 ещё хороший курс. Во первых месяц назад он был 70. Т.е. даже 90 - прибыль.
Во-вторых, есть тенденция на снижение бакса, а это и до 50 может дойти.
// Кто успел вывести по 135 - красавчики.
вот у меня так же голова работает. раньше выводил 100$ = было 7000 руб. Сейчас вывожу 100$ = 7000р.+ 2000р. То есть 2000р. - это приятный бонус, а не упущенная возможность вытащить 4000р. вместо 2000р. :)
Это все потому, что я думаю в рублях а не в долларах наверное.
Меня за эту неделю 2 брокера отшили, просто потому что я из России, причем без возможности вывода того, что уже есть на счетах. Поэтому призываю всех радоваться, что хотя бы такая возможность работы с MQL есть.
Есть вот такой, рабочий на сегодняшний день вариант:
или WMH-кошелёк ( WMH - титульный знак системы WebMoney Transfer , являющийся эквивалентом 0,001 BCH)
ВАЖНО - не надо конвертить в WMX кошелёк (Bitcoin) так как комиссия там получится гораздо больше
Попробовал сейчас так сделать, но уже на втором шаге столкнулся с проблемами. Курсы обмена WMZ на WMH и WML как внутри приложения, так и на сервисе exchanger.web.money, мягко выражаясь, абсолютно не соответствуют рыночным (отличаются на 15-45% в худшую сторону).
@Artem Kuzmin и те, кто в теме, пожалуйста, подскажите, где в рамках этой схемы на самом деле нужно менять WMZ на WMH или WML, чтобы получить курс, не столь далёкий от реальности?
Или, возможно, на сегодняшний день актуален какой-то другой способ вывода WMZ в доллары США, стейблкоины или любую ликвидную криптовалюту?
Попробовал сейчас так сделать, но уже на втором шаге столкнулся с проблемами. Курсы обмена WMZ на WMH и WML как внутри приложения, так и на сервисе exchanger.web.money, мягко выражаясь, абсолютно не соответствуют рыночным (отличаются на 15-45% в худшую сторону).
@Artem Kuzmin и те, кто в теме, пожалуйста, подскажите, где в рамках этой схемы на самом деле нужно менять WMZ на WMH или WML, чтобы получить курс, не столь далёкий от реальности?
Или, возможно, на сегодняшний день актуален какой-то другой способ вывода WMZ в доллары США, стейблкоины или любую ликвидную криптовалюту?
Курс конечно хотелось бы лучше, но такой разницы как вы написали не обнаружил.
Ниже сравнение курсов тех монет, о которых я писал на бинансе и на INDX, разница 14,8% по BCH и 14,5% по LTC
INDX
Binance
Ничего пока не поделать, если найдёте чего получше с удовольствием воспользуюсь)
с рублём вон тоже качели:
Ничего пока не поделать, если найдёте чего получше с удовольствием воспользуюсь)
Нашёл там (на INDX) монету BNB. По ней сейчас разница около 7% (если я правильно подсчитал) и комиссия за вывод 0.008 BNB ($3.30 на данный момент). Вроде бы на первый взгляд выглядит более привлекательно.
Если проследить тенденцию, то 90 ещё хороший курс. Во первых месяц назад он был 70. Т.е. даже 90 - прибыль.
Во-вторых, есть тенденция на снижение бакса, а это и до 50 может дойти.
// Кто успел вывести по 135 - красавчики.
Только цены-то теперь по курсу 100-130, а ПК железо минимум в 2 раза подорожало, при этом откуда такая уверенность, что до курс 50 долларов дойдет? С 2014 так и не дождались возврата на 30-40, вместо этого получили 100 теперь...