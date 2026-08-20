Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 37

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Mikhail Zhitnev #:
Отлично, вывел на МИР сегодня, курс составил 99.99 руб. Больше никаких вебмани не нужно, ура!
Спасибо за оперативность, MQ ! :)

мало ли, WebMoney тоже пускай будет

 
Ребят , а по какому курсу завод денег на фриланс? Показывает только USD  в форме оплаты
 
Denis Nikolaev #:

мало ли, WebMoney тоже пускай будет

 Я имею ввиду - что какой смысл выводить средства через вебмани по плохому курсу с суммарной комиссией 5%, если теперь есть МИР
 
Max B #:
Ребят , а по какому курсу завод денег на фриланс? Показывает только USD  в форме оплаты

скорей всего по курсу банка с которого идёт оплата. а так вопрос интересный

 
Mikhail Zhitnev #:
 Я имею ввиду - что какой смысл выводить средства через вебмани по плохому курсу с суммарной комиссией 5%, если теперь есть МИР

WebMoney нужен хотя бы для того чтобы выводить в долларах

 
Попробовал оплатить сегодня сервис с помощью альфовской визы и МИР. Не работает . В чём засада?
 
Max B #:
Попробовал оплатить сегодня сервис с помощью альфовской визы и МИР. Не работает . В чём засада?

виза 100% не сработает она работает только в РФ.

касательно платёжной системы  МИР видимо ситуация в том, что оплата из РФ в долларах запрещена в РФ.



исходя из этого видимо для оплаты сервисов для РФ нужно тоже сделать в рублях.

 
Max B #:
Попробовал оплатить сегодня сервис с помощью альфовской визы и МИР. Не работает . В чём засада?

Так МИРа и нет на оплату сервисов. Кстати, неплохо бы тоже сделать. А то всё вывод, вывод... А ВВОД О_о   Без ввода и выводить нечего будет )))

Все уже заметили, что заказов в RUS сегменте практически не стало?!
 
Max B #:
Попробовал оплатить сегодня сервис с помощью альфовской визы и МИР. Не работает . В чём засада?

Попробуйте через WebMoney или UnionPay

если получиться/не получиться  обязательно напишите результат

 
Andrey Kaunov #:

Так МИРа и нет на оплату сервисов. Кстати, неплохо бы тоже сделать. А то всё вывод, вывод... А ВВОД О_о   Без ввода и выводить нечего будет )))

Все уже заметили, что заказов в RUS сегменте практически не стало?!

заказы есть, значит возможность ввода средств тоже 


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