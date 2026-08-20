Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 37
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Отлично, вывел на МИР сегодня, курс составил 99.99 руб. Больше никаких вебмани не нужно, ура!
мало ли, WebMoney тоже пускай будет
мало ли, WebMoney тоже пускай будет
Ребят , а по какому курсу завод денег на фриланс? Показывает только USD в форме оплаты
скорей всего по курсу банка с которого идёт оплата. а так вопрос интересный
Я имею ввиду - что какой смысл выводить средства через вебмани по плохому курсу с суммарной комиссией 5%, если теперь есть МИР
WebMoney нужен хотя бы для того чтобы выводить в долларах
Попробовал оплатить сегодня сервис с помощью альфовской визы и МИР. Не работает . В чём засада?
виза 100% не сработает она работает только в РФ.
касательно платёжной системы МИР видимо ситуация в том, что оплата из РФ в долларах запрещена в РФ.
исходя из этого видимо для оплаты сервисов для РФ нужно тоже сделать в рублях.
Попробовал оплатить сегодня сервис с помощью альфовской визы и МИР. Не работает . В чём засада?
Так МИРа и нет на оплату сервисов. Кстати, неплохо бы тоже сделать. А то всё вывод, вывод... А ВВОД О_о Без ввода и выводить нечего будет )))Все уже заметили, что заказов в RUS сегменте практически не стало?!
Попробовал оплатить сегодня сервис с помощью альфовской визы и МИР. Не работает . В чём засада?
Попробуйте через WebMoney или UnionPay
если получиться/не получиться обязательно напишите результат
Так МИРа и нет на оплату сервисов. Кстати, неплохо бы тоже сделать. А то всё вывод, вывод... А ВВОД О_о Без ввода и выводить нечего будет )))Все уже заметили, что заказов в RUS сегменте практически не стало?!
заказы есть, значит возможность ввода средств тоже