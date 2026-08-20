Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 49

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Возможно и вывод на МИР месте с ВЕБМАНИ заработал
 
Pavel Malyshko #:
Возможно и вывод на МИР месте с ВЕБМАНИ заработал

я был прав) причина следственная связь.. МИР работает ,вывел сейчас

 
курс 77.7 рублей 
 
Pavel Malyshko #:

я был прав) причина следственная связь.. МИР работает ,вывел сейчас

Капитан Очевидность! Тоже вывел на Сбер.

 
а у меня после той попытке вывести средства теперь заморожены ((
 

У меня тоже замораживались, но через несколько минут размораживались.

Пиши в Сервисдеск

 
Andrey Kaunov #:

У меня тоже замораживались, но через несколько минут размораживались.

Пиши в Сервисдеск

 уже больше 4х часов заморожены, пишут что не могут отменить надо ждать пока сама система отменит..

 
Nikolay Ivanov #:
уже больше 4х часов заморожены, пишут что не могут отменить надо ждать пока сама система отменит..

когда система отменяет приходит в личку сообщение 

 
Pavel Malyshko #:

когда система отменяет приходит в личку сообщение 

 да знаю.. только долго не отменяет..

ps. Перевод прошел.. только что.. 

 
Опять вывод на МИР не работает((
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