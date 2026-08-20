Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 36
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при выводе на МИР курс более 100 рублей за 1 доллар, кому интересно и кто много раз спрашивал
Вывел на Мир Сбербанка.
Сумма дошла за 5 минут. Курс 101.74 на момент написания сообщения. (а у сбера внутренний курс 89)
похоже есть какой-то лимит на сумму. Вывел 500, а например 1000 система отклоняла.
Вывел на Мир Сбербанка.
Сумма дошла за 5 минут. Курс 101.74 на момент написания сообщения. (а у сбера внутренний курс 89)
похоже есть какой-то лимит на сумму. Вывел 500, а например 1000 система отклоняла.
именно так. 1000 отклонила ещё и другим пользователям а 500 дали.
видимо из-за трудности с наличием рублей на данный момент связанно.
По поводу карты Мир. Процесс выведения и пополнения с этой карты, напоминает повторение мантры в процессе медитации. Главное не останавливаться, друзья. Показываю на примере, за 27 минут повторения одного и того же действия (6 раз) она отказывала, блокировала, возвращала перечисленные средства обратно "в себя", звонил робот-автомат и наконец перечислила.
Сейчас карты Visa и Mastercard вроде работают по системе Мир внутри страны. Нужно ли заводить отдельно карту Мир?
Вот интересно. Стоит способ вывода на Мир. Сейчас карты Visa и Mastercard вроде работают по системе Мир внутри страны. Нужно ли заводить отдельно карту Мир?
Visa и Mastercard заблокированы во всём мире для российских банков . в самой России они работают
сегодня какой курс вывода? курс один раз в день меняется?