Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 36

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Pavel Malyshko #:
при выводе на МИР курс более 100 рублей за 1 доллар, кому интересно и кто много раз спрашивал 
Попробовал меньшую сумму сработало. Вывод вышел по 101 руб. 
 

Вывел на Мир Сбербанка. 

Сумма дошла за 5 минут. Курс 101.74 на момент написания сообщения. (а у сбера внутренний курс 89)

похоже есть какой-то лимит на сумму. Вывел 500, а например 1000 система отклоняла. 

 
Sergey Likho #:

Вывел на Мир Сбербанка. 

Сумма дошла за 5 минут. Курс 101.74 на момент написания сообщения. (а у сбера внутренний курс 89)

похоже есть какой-то лимит на сумму. Вывел 500, а например 1000 система отклоняла. 

именно так. 1000 отклонила ещё и другим пользователям а 500 дали.
видимо из-за трудности с наличием рублей на данный момент связанно.

 

По поводу карты Мир. Процесс выведения и пополнения с этой карты, напоминает повторение мантры в процессе медитации. Главное не останавливаться, друзья. Показываю на примере, за 27 минут повторения одного и того же действия (6 раз) она отказывала, блокировала, возвращала перечисленные средства обратно "в себя", звонил робот-автомат и наконец перечислила. 


 
Вот интересно. Стоит способ вывода на Мир. Сейчас карты Visa и Mastercard вроде работают по системе Мир внутри страны. Нужно ли заводить отдельно карту Мир?
 
Vitaliy Kuznetsov #:
Сейчас карты Visa и Mastercard вроде работают по системе Мир внутри страны. Нужно ли заводить отдельно карту Мир?
До блокировки они работали по своим системам в процессинговом центре на территории РФ. Т.е. были защищены от внешних блокировок.
Не думаю, что перевели на МИР.
 
Vitaliy Kuznetsov #:
Вот интересно. Стоит способ вывода на Мир. Сейчас карты Visa и Mastercard вроде работают по системе Мир внутри страны. Нужно ли заводить отдельно карту Мир?

Visa и Mastercard заблокированы во всём мире для российских банков . в самой России они работают

 
сегодня какой курс вывода? курс один раз в день меняется?
 
Pavel Kolchin #:
сегодня какой курс вывода? курс один раз в день меняется?
курс уже почти что нормальный ниже 90, наверное запад закупается рублями чтоб за газ заплатить, после первой недели апреля будет видно
 
Отлично, вывел на МИР сегодня, курс составил 99.99 руб. Больше никаких вебмани не нужно, ура!
Спасибо за оперативность, MQ ! :)
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