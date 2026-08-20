Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 48

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Mikhail Pityugov #:

Елена, я вчера пробовал на мир втб и щас только что пробовал. не получается. хотя до этого выводил на нее несколько раз за последние дни.

Коллеги, пробовал кто-нить седня выводить на мир? если получилось, то на какой банк?

Сказали пару дней подождать, временные проблемы. Смотрите выше ответ техподдержки

 

Пару дней прошло, но вывести по прежнему нельзя.

И наверное нужно поправить информацию, убрать надпись что берётся +1EUR, ведь берётся только 2%


 
К сожалению и пополнить счет не получается с помощью карты. Может кто подскажет способы оплаты? ВебМани могут помочь в этом вопросе?
 
Vicgreen #:
К сожалению и пополнить счет не получается с помощью карты. Может кто подскажет способы оплаты? ВебМани могут помочь в этом вопросе?

webmoney раньше работало, а так надо пробовать

 
Vicgreen #:
К сожалению и пополнить счет не получается с помощью карты. Может кто подскажет способы оплаты? ВебМани могут помочь в этом вопросе?

юнион пей должен работать

 
Mikhail Pityugov #:

юнион пей должен работать

юнион пэй еще заиметь надо, и пишут, что если он не китайский и не кредитка, то скорее всего оплаты в интернете не пройдут.

 
вебмани тоже не работает на вывод
 
Nikolay Ivanov #:
вебмани тоже не работает на вывод

Отсюда на вебмани? Или с вебмань на карту?

 
Mikhail Pityugov #:

Отсюда на вебмани? Или с вебмань на карту?

 отсюда на вебмани не работает.


А с вебмани на карту - работает 

 
Nikolay Ivanov #:

 отсюда на вебмани не работает.


А с вебмани на карту - работает 

Только что перевод на Webmoney прошел!

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