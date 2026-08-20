Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 48
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Елена, я вчера пробовал на мир втб и щас только что пробовал. не получается. хотя до этого выводил на нее несколько раз за последние дни.
Коллеги, пробовал кто-нить седня выводить на мир? если получилось, то на какой банк?
Сказали пару дней подождать, временные проблемы. Смотрите выше ответ техподдержки
Пару дней прошло, но вывести по прежнему нельзя.
И наверное нужно поправить информацию, убрать надпись что берётся +1EUR, ведь берётся только 2%
К сожалению и пополнить счет не получается с помощью карты. Может кто подскажет способы оплаты? ВебМани могут помочь в этом вопросе?
webmoney раньше работало, а так надо пробовать
К сожалению и пополнить счет не получается с помощью карты. Может кто подскажет способы оплаты? ВебМани могут помочь в этом вопросе?
юнион пей должен работать
юнион пей должен работать
юнион пэй еще заиметь надо, и пишут, что если он не китайский и не кредитка, то скорее всего оплаты в интернете не пройдут.
вебмани тоже не работает на вывод
Отсюда на вебмани? Или с вебмань на карту?
Отсюда на вебмани? Или с вебмань на карту?
отсюда на вебмани не работает.
А с вебмани на карту - работает
отсюда на вебмани не работает.
А с вебмани на карту - работает
Только что перевод на Webmoney прошел!