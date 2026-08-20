Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 47
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Как появился вывод на мир, выводил на мир банка ВТБ. все было норм. но сегодня не получается.
Уважаемая администрация, скажите пожалуйста, что делать? Подождать денек надо просто или банк поменять или это не поможет и на вебмани пробовать выводить?
Альфа банк мир - тоже не выводятся.
Альфа банк мир - тоже не выводятся.
Альфа банк вообще последние дни непонятно что творят.. должны были переводить к другому брокеру акции иностранные сам банк..
в итоге на пасху в воскресенье на электронную почту присылают сообщение ,что пользователь, то есть я должен сделать это самостоятельно до понедельника 23:59
то есть всего 2 дня.. а если не переведёшь, то они могут быть замороженные на неопределённый срок, как Иран под санкциями уже 40 лет..
в общем ужасно работают.
к слову Альфа банк и Альфа Инвестиции это одно и тоже) работают они одинаково по сервису...
подскажите пожалуйста могу ли я завести деньги в рублях и как это сделать на терминал mql5 ?
подскажите пожалуйста могу ли я завести деньги в рублях и как это сделать на терминал mql5 ?
Терминал МТ4 или МТ5 - это софт, работающий с брокером. Поэтому деньги принимает брокер и они отображаются на вашем счёте. Некоторые брокеры позволяют иметь счёт в разных валютах, но удобнее конечно в USD.
MQL5 не брокер и принимает оплату за различные сервисы, сигналы, покупку индикаторов и советников. Внутренний счёт USD. При пополнении в других валютах вроде (не проверял) происходит конвертация в USD перед зачислением.
Баланс MQL5 и баланс торгового счёта абсолютно разные понятия. Напоминаю, что это сайт компании, производящей софт, не является брокером и не имеет реальных торговых счетов.
Не удается вывести средства на карту Мир Почта Банка. Недели две назад выводила без проблем.
Уважаемая администрации, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию! Это временная проблема или как?
Коллеги, у кого-нибудь сейчас выводится на Мир?
Не удается вывести средства на карту Мир Почта Банка. Недели две назад выводила без проблем.
Уважаемая администрации, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию! Это временная проблема или как?
Коллеги, у кого-нибудь сейчас выводится на Мир?
Получила ответ сервис- деска, если кому интересно. Ждемс )
Support Team 2022.04.27 16:48 RU
Добрый день!
Мы уже связались с платежным провайдером по этому вопросу, в ближайшее время все технические неполадки будут устранены.
Рекомендуем подождать пару дней и попробовать совершить вывод снова.Приносим извинения за доставленные неудобства.
Елена, я вчера пробовал на мир втб и щас только что пробовал. не получается. хотя до этого выводил на нее несколько раз за последние дни.
Коллеги, пробовал кто-нить седня выводить на мир? если получилось, то на какой банк?
поэтому ждём . спасибо ресурсу , что работает оперативно!