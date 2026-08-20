Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 41
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Кажется, здесь не обсуждали Bankoff.co
https://dtf.ru/u/521894-psytribe/1124501
Кажется, здесь не обсуждали Bankoff.co
https://dtf.ru/u/521894-psytribe/1124501
очень интересно... главное чтобы при пополнении карты не присвоили деньги себе, те, кто предоставляют такую возможность
7 дней ждём чтобы вывести..
затем выводим , а сумма замораживается и не приходит..
сколько это примерно в днях максимум будет заморожено?
Ответьте один раз, чтобы снять беспокойство администрация :)
очень интересно... главное чтобы при пополнении карты не присвоили деньги себе, те, кто предоставляют такую возможность
Те, кто пробовал, пишут, что всё проходит ок. Только не стоит хранить там. Используйте только для трансфера.
меньше 100$ на мир от сбера вывелось моментально курс 84.86
а у меня заморозились 30 марта на сайте при попытке вывода на карту МИР Сбербанка.. хотя выводил на неё уже несколько раз после санкций. и до сих пор тишина
с этим надо в сервисдеск писать
насколько я знаю они уже давно не отвечают в Сервисдеск.
здесь открытое обсуждение и по любому модераторы читают каждое сообщение.
мне непонятно почему создав функцию заморозки не могут дать ответа, что это такое и как на долго.
хотя при заморозке было сообщение, что не волнуйтесь деньги поступят на ваш счёт я подумал окей не волнуюсь у всех видимо так..
затем вижу ,что у одних пользователей проблема с выводом , а у других пользователей проблем с выводом нет. вот и пишу в публичном обсуждении с вопросом: обьясните что к чему.
но меня игнорируют
с этим надо в сервисдеск писать
возможно, ваш вывод произошел в один из таких моментов
поэтому деньги не пришли
возможно ..невозможно.. когда вывод был недоступен, то деньги не замораживались, а оставались на счету без замка..
а сейчас замок новая функция
сервисдеск работает - недавно обращался
собственно вот ответ робота
ждать до 10 дней после вывода. хотя до этого всегда моментально зачислялись
Когда будет добавлен "курс конвертации при выводе на карты Мир"?
Там еще комиссия 2% + 1 евро который тоже неизвестно по какому курсу будет.
В идеале было бы чтобы было написано сколько будет получено в итоге в рублях. Если суммы к выводу небольшие, но частые, то это было бы очень полезно.
Там еще комиссия 2% + 1 евро который тоже неизвестно по какому курсу будет.
Комиссия MQ не зависит от курса конвертации рубля, соотв не влияет на выбор метода
--
.. В идеале было бы чтобы было написано сколько будет получено в итоге в рублях.
Для идеала этого маловато будет - нужна ещё цифра сколько долларов будет списано