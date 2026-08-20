Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 40

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Renat Akhtyamov #:


Андрей, как у тебя ник назывался раньше, напомни?

Не менялся, Ренат. Ты меня с кем то попутал ))

 
Oleg Voitiouk #:
Вчера пытался вывести деньги на карту МИР сбербанка. Сегодня операция находится в статусе заморожено. Что делать дальше?

Таки что?

 
Вывел 2й раз, опять без проблем. Но курса увы по-прежнему не видно. Посчитал - 84.5
 
Alexander Puzanov #:
Вывел 2й раз, опять без проблем. Но курса увы по-прежнему не видно. Посчитал - 84.5

Поделитесь пожалуйста, на какую карту какого банка смогли вывести?

 
Denis Nikolaev #:

Поделитесь пожалуйста, на какую карту какого банка смогли вывести?

На мир Альфа банка суммы до 500$ выводятся мгновенно. Курс около 84 
 
Marat Baiburin #:
На мир Альфа банка суммы до 500$ выводятся мгновенно. Курс около 84 

Спасибо, надо будет обзавестись такой

 
Denis Nikolaev #:

Спасибо, надо будет обзавестись такой

Marat Baiburin #:
На мир Альфа банка суммы до 500$ выводятся мгновенно. Курс около 84 

Мир сбербанк не вышли, пишет операция заморожена,  подскажите как связаться со службой поддержки, а не с ботом.


 
Denis Nikolaev #:

Поделитесь пожалуйста, на какую карту какого банка смогли вывести?

Мир Тинькоф, сумма меньше $500
 
я выводил 2 дня назад на Мир Сбербанка. деньги не пришли..
 до этого выводил подряд несколько раз на эту карту в рублях переводы от mql5 приходили.. сейчас заморожено.. денег на счету нет..


неприятно конечно учитывая то, что курс был процентов на 20 выше.
дальше до каких цифр упадёт доллар по сколько нам выплатят по 50 рублей?)
хотя на момент вывода это должно было быть порядка 90
 
Хотелось конечно получить ответ от администрации поскольку кому-то приходят деньги , а у кого-то списались и написано заморожено..
выглядит подозрительно и никаких разъяснений нет. что остаётся думать?)
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