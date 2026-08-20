Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 40
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Андрей, как у тебя ник назывался раньше, напомни?
Не менялся, Ренат. Ты меня с кем то попутал ))
Вчера пытался вывести деньги на карту МИР сбербанка. Сегодня операция находится в статусе заморожено. Что делать дальше?
Таки что?
Вывел 2й раз, опять без проблем. Но курса увы по-прежнему не видно. Посчитал - 84.5
Поделитесь пожалуйста, на какую карту какого банка смогли вывести?
Поделитесь пожалуйста, на какую карту какого банка смогли вывести?
На мир Альфа банка суммы до 500$ выводятся мгновенно. Курс около 84
Спасибо, надо будет обзавестись такой
Спасибо, надо будет обзавестись такой
На мир Альфа банка суммы до 500$ выводятся мгновенно. Курс около 84
Мир сбербанк не вышли, пишет операция заморожена, подскажите как связаться со службой поддержки, а не с ботом.
Поделитесь пожалуйста, на какую карту какого банка смогли вывести?
до этого выводил подряд несколько раз на эту карту в рублях переводы от mql5 приходили.. сейчас заморожено.. денег на счету нет..
неприятно конечно учитывая то, что курс был процентов на 20 выше.
дальше до каких цифр упадёт доллар по сколько нам выплатят по 50 рублей?)
хотя на момент вывода это должно было быть порядка 90
выглядит подозрительно и никаких разъяснений нет. что остаётся думать?)