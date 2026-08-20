Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 44

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Nikolay Ivanov #:
пока что вывод на сбер работает - только что вывел.. все норм

нам выводят в рублях предварительно меняя доллары. так что проблем с этим нет. а в статье написано про валюты других стран. так что ссылка относится исключительно к пополнению в долларах .

 
Renat Akhtyamov #:

Как теперь выводить деньги?

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никак!

https://yandex.ru/news/story/Sberbank_prekratil_vse_perevody_zagranicu_vinostrannoj_valyute--24cc5fffcd735ed4accbbb962e4ade71?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=qc9_n7fUxSwIcPnP2EGQ&t=1649424117&persistent_id=191874409&story=2cf28cfd-27ce-5b3f-a10e-ebfc4ca89c78&lr=44&msid=1649424880159940-9282197599284075670-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-8793&mlid=1649424117.glob_225.24cc5fff&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news

А с чего паника. USD за рубеж переводить в Сбере стало нельзя уже с начала марта, если не ошибаюсь. Сейчас просто добавили остальные валюты, которые здесь кстати и не ходят.

Прежде чем такие вбросы делать, проверяйте информацию, Ренат.

 
Andrey Kaunov #:

А с чего паника. USD за рубеж переводить в Сбере стало нельзя уже с начала марта, если не ошибаюсь. Сейчас просто добавили остальные валюты, которые здесь кстати и не ходят.

Прежде чем такие вбросы делать, проверяйте информацию, Ренат.

без полезной информации сидите тихо,,)

 
Andrey Kaunov #:

Хотел поинтересоваться, вдруг у администрации есть желание уменьшить срок заморозки средств по фрилансу и другим площадкам. Хотя бы вернуть на прежнее значение в неделю, а в идеале ещё меньше.

В период таких непредсказуемых скачков курса соглашаешься на работу по одной цене, а выводишь рубли совсем по другой. И неизвестно заранее выиграешь от ожидания или проиграешь (((


 +++ 

 
Andrey Kaunov #:

А с чего паника. USD за рубеж переводить в Сбере стало нельзя уже с начала марта, если не ошибаюсь. Сейчас просто добавили остальные валюты, которые здесь кстати и не ходят.

Прежде чем такие вбросы делать, проверяйте информацию, Ренат.

в любом бизнесе, практически закон:

главное чтобы заплатил

что выводить собрались?

---

начало марта говорите? ...


---

остается платить в рублях

 
Renat Akhtyamov #:

в любом бизнесе, практически закон:

главное чтобы заплатил

что выводить собрались?

---

начало марта говорите? ...


---

остается платить в рублях

пишите каким -то зашифрованным посланием для расшифровщиков )
или сайт уже в рублях для РФ пополняется?

 
Pavel Malyshko #:

пишите каким -то зашифрованным посланием для расшифровщиков )

да нет, все просто

если никто и ничего Вам не закинул, что выводить будете?

нет денеГггг, нет проблем

;)

 
В пятницу вечером здесь весело
 

Renat Akhtyamov #:

начало марта говорите? ...

Вот информация чтобы не быть голословным

https://www.vesti.ru/finance/article/2691128

Сбер исключил переводы в долларах США
Сбер исключил переводы в долларах США
  • www.vesti.ru
Сбер, крупнейший банк страны объявил о приостановке переводах в долларах с 18 марта. "Сегодня вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках", – пояснили в банке. Поэтому невозможны межбанковские переводы по номеру счета для населения в ряде валют по России и за рубеж. "Переводы...
 
Andrey Kaunov #:

В период таких непредсказуемых скачков курса соглашаешься на работу по одной цене, а выводишь рубли совсем по другой. И неизвестно заранее выиграешь от ожидания или проиграешь (((

Если верите в укрепление рубля, хеджируйтесь на бирже.
Получили на фрилансе 100 замороженных баксов -- тут же продавайте фьючерс USDRUB на ту же сумму. Через 2 недели выведенные доллары поменяются на рубли, и закроете свой шорт с прибылью (если прогноз сбудется, конечно).

тыжтрейдер, епта )

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