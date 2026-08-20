Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 44
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пока что вывод на сбер работает - только что вывел.. все норм
нам выводят в рублях предварительно меняя доллары. так что проблем с этим нет. а в статье написано про валюты других стран. так что ссылка относится исключительно к пополнению в долларах .
Как теперь выводить деньги?
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никак!
https://yandex.ru/news/story/Sberbank_prekratil_vse_perevody_zagranicu_vinostrannoj_valyute--24cc5fffcd735ed4accbbb962e4ade71?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=qc9_n7fUxSwIcPnP2EGQ&t=1649424117&persistent_id=191874409&story=2cf28cfd-27ce-5b3f-a10e-ebfc4ca89c78&lr=44&msid=1649424880159940-9282197599284075670-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-8793&mlid=1649424117.glob_225.24cc5fff&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news
А с чего паника. USD за рубеж переводить в Сбере стало нельзя уже с начала марта, если не ошибаюсь. Сейчас просто добавили остальные валюты, которые здесь кстати и не ходят.
Прежде чем такие вбросы делать, проверяйте информацию, Ренат.
А с чего паника. USD за рубеж переводить в Сбере стало нельзя уже с начала марта, если не ошибаюсь. Сейчас просто добавили остальные валюты, которые здесь кстати и не ходят.
Прежде чем такие вбросы делать, проверяйте информацию, Ренат.
без полезной информации сидите тихо,,)
Хотел поинтересоваться, вдруг у администрации есть желание уменьшить срок заморозки средств по фрилансу и другим площадкам. Хотя бы вернуть на прежнее значение в неделю, а в идеале ещё меньше.
В период таких непредсказуемых скачков курса соглашаешься на работу по одной цене, а выводишь рубли совсем по другой. И неизвестно заранее выиграешь от ожидания или проиграешь (((
+++
А с чего паника. USD за рубеж переводить в Сбере стало нельзя уже с начала марта, если не ошибаюсь. Сейчас просто добавили остальные валюты, которые здесь кстати и не ходят.
Прежде чем такие вбросы делать, проверяйте информацию, Ренат.
в любом бизнесе, практически закон:
главное чтобы заплатил
что выводить собрались?
---
начало марта говорите? ...
---
остается платить в рублях
в любом бизнесе, практически закон:
главное чтобы заплатил
что выводить собрались?
---
начало марта говорите? ...
---
остается платить в рублях
пишите каким -то зашифрованным посланием для расшифровщиков )
или сайт уже в рублях для РФ пополняется?
пишите каким -то зашифрованным посланием для расшифровщиков )
да нет, все просто
если никто и ничего Вам не закинул, что выводить будете?
нет денеГггг, нет проблем
;)
Renat Akhtyamov #:
начало марта говорите? ...
Вот информация чтобы не быть голословным
https://www.vesti.ru/finance/article/2691128
В период таких непредсказуемых скачков курса соглашаешься на работу по одной цене, а выводишь рубли совсем по другой. И неизвестно заранее выиграешь от ожидания или проиграешь (((
Если верите в укрепление рубля, хеджируйтесь на бирже.
Получили на фрилансе 100 замороженных баксов -- тут же продавайте фьючерс USDRUB на ту же сумму. Через 2 недели выведенные доллары поменяются на рубли, и закроете свой шорт с прибылью (если прогноз сбудется, конечно).
тыжтрейдер, епта )