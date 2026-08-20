Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 35
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раньше киви было на ввод и на вывод . кстати акции сбера сильно упали и газпрома тоже.... как думаете - купить ?
лучше ВК они должны стоить на 1000% больше в течении пары лет
Вывод не работает...Вчера работал.
QIWI банк под санкции не попал. Там и долларовый счет работает. Заказ на деньги придут на счет. От туда перейдет на кошелек. Виртуальные карты и просто карты есть у банка.
Друзья, никогда не используйте QIWI для вывода денег с MQL.
После нескольких транзакций счет QIWI полностью блокируется со всеми вашими деньгами. Причем, узнаете о блокировке только тогда, когда попробуете что-то снять. А принимают сколько угодно.
Доказать что не баран впоследствии уже невозможно.
Проверено на личном горьком опыте в прошлом году.
Друзья, никогда не используйте QIWI
Они мне аккаунт удалили восьмилетний, мол не пользуюсь. А чуть ранее заказал карту, её привезли новенькую, ждал момента пополнить и не успел)По телефону сказали, что восстановить уже ничего нельзя, карту с датой до 25 года можно выкинуть.
Они мне аккаунт удалили восьмилетний, мол не пользуюсь. А чуть ранее заказал карту, её привезли новенькую, ждал момента пополнить и не успел)По телефону сказали, что восстановить уже ничего нельзя, карту с датой до 25 года можно выкинуть.
К сожалению, многие наступили на эти грабли. И я 3 раза (без остатков на счету, но 2 раза с оплаченным пластиком). Но таково правило у всех электронных кошельков. Это прописано в договорах, которые никто не читает.
А вот блокировка поступлений из-за рубежа - это другое дело, это очень неприятно. Этим грешат и банки, СБ чаще всего (по слухам).
А вот блокировка поступлений из-за рубежа - это другое дело, это очень неприятно. Этим грешат и банки, СБ чаще всего (по слухам).
Все электронные кошельки работающие в России имеют Российскую лицензию! И присвоить чужие средства ну никаким образом не могут.
А если вы вот так потеряли крупную сумму и смирились , то это очень странное поведение.
Если у вас заблокировали деньги на счёте , то вам их вернут без каких либо проблем , достаточно написать в поддержку!
Банки тоже блокируют подозрительные операции и замораживают счета почитайте .. причём все без исключения банки.
Тот же Пейпел блокирует .но там ситуация серьёзная и сложная может возникнуть.
Это стандартная процедура с которой может столкнуться каждый, но которая случается статистически очень редко среди общего потока транзакций.
Вывод не работает...Вчера работал.
Я вывел сейчас на МИР, всё работает
Я вывел сейчас на МИР, всё работает
Попробовал ещё раз - у меня так же не работает. Рандом какой-то (
у тебя написано обратитесь в банк) может ты подозрительный оказался. я например вывожу на карту самозанятого, а ты ?