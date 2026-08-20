Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 35

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efcool #:
раньше киви было на ввод и на вывод . кстати акции сбера сильно упали и газпрома тоже.... как думаете - купить ?

лучше ВК они должны стоить на 1000% больше в течении пары лет

 

Вывод не работает...Вчера работал. 

 
Jktu662 #:
QIWI банк под санкции не попал. Там и долларовый счет работает. Заказ на деньги придут на счет. От туда перейдет на кошелек. Виртуальные карты и просто карты есть у банка.

Друзья, никогда не используйте QIWI для вывода денег с MQL.

После нескольких транзакций счет QIWI полностью блокируется со всеми вашими деньгами. Причем, узнаете о блокировке только тогда, когда попробуете что-то снять. А принимают сколько угодно.

Доказать что не баран впоследствии уже невозможно.

Проверено на личном горьком опыте в прошлом году.

 
Vadim Zotov #:

Друзья, никогда не используйте QIWI

Они мне аккаунт удалили восьмилетний, мол не пользуюсь. А чуть ранее заказал карту, её привезли новенькую, ждал момента пополнить и не успел)

По телефону сказали, что восстановить уже ничего нельзя, карту с датой до 25 года можно выкинуть.
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Они мне аккаунт удалили восьмилетний, мол не пользуюсь. А чуть ранее заказал карту, её привезли новенькую, ждал момента пополнить и не успел)

По телефону сказали, что восстановить уже ничего нельзя, карту с датой до 25 года можно выкинуть.

К сожалению, многие наступили на эти грабли. И я 3 раза (без остатков на счету, но 2 раза с оплаченным пластиком). Но таково правило у всех электронных кошельков. Это прописано в договорах, которые никто не читает.

А вот блокировка поступлений из-за рубежа - это другое дело, это очень неприятно. Этим грешат и банки, СБ чаще всего (по слухам).

 
Edgar Akhmadeev #:


А вот блокировка поступлений из-за рубежа - это другое дело, это очень неприятно. Этим грешат и банки, СБ чаще всего (по слухам).

Все электронные кошельки работающие в России имеют Российскую лицензию! И присвоить чужие средства ну никаким образом не могут. 
А если вы вот так потеряли крупную сумму и смирились , то это очень странное поведение.

Если у вас заблокировали деньги на счёте , то вам их вернут без каких либо проблем , достаточно написать в поддержку!

Банки тоже блокируют подозрительные операции и замораживают счета почитайте .. причём все без исключения банки.
Тот же Пейпел блокирует .но там ситуация серьёзная и сложная может возникнуть.

Это стандартная процедура с которой может столкнуться каждый, но которая случается статистически очень редко среди общего потока транзакций.

 
Marat Baiburin #:

Вывод не работает...Вчера работал. 

Я вывел сейчас на МИР, всё работает

 
Pavel Malyshko #:

Я вывел сейчас на МИР, всё работает

Попробовал ещё раз - у меня так же не работает. Рандом какой-то ( 
 
при выводе на МИР курс более 100 рублей за 1 доллар, кому интересно и кто много раз спрашивал 
 
Marat Baiburin #:
Попробовал ещё раз - у меня так же не работает. Рандом какой-то ( 

у тебя написано обратитесь в банк) может ты подозрительный оказался. я например вывожу на карту самозанятого, а ты ?

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