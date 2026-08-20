Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 45

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все, понеслась ;)

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Россияне с понедельника смогут получить в банках евро - Frank Media
Россияне с понедельника смогут получить в банках евро - Frank Media
  • 2022.04.08
  • frankrg.com
Россияне с понедельника, 11 апреля, смогут получать в банках наличными не только доллары, но и евро, говорится в сообщении ЦБ. Правда, лимит сохраняется прежним – не больше $10 тысяч или его эквивалент в евро. Этот лимит продолжает действовать до 9 сентября. «Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка...
 

будет ли добавлен "курс конвертации при выводе на карты Мир"?

возможно ли сделать вывод в USDT?

 
Pavel Kolchin #:

будет ли добавлен "курс конвертации при выводе на карты Мир"?

возможно ли сделать вывод в USDT?

с курсом ничего сложного нет.

смотрите в терминале столько  выходит без расширенных спредов банков



если бы до этого смотрели на вывод ,то заметили бы совпадение с форексными котировками

 
Pavel Malyshko #:

с курсом ничего сложного нет.

смотрите в терминале столько  выходит без расширенных спредов банков



если бы до этого смотрели на вывод ,то заметили бы совпадение с форексными котировками

для чего вы отвечаете на все подряд? вас устаивают грубые приблизительные значения которые могут совпасть а могут не совпасть и никто не несет ответственности в том что вы там себе придумали? вы хотите чтобы других это тоже устраивало?

 
Pavel Kolchin #:

для чего вы отвечаете на все подряд? вас устаивают грубые приблизительные значения которые могут совпасть а могут не совпасть и никто не несет ответственности в том что вы там себе придумали? вы хотите чтобы других это тоже устраивало?

надоело читать одни и те же  ваши вопросы) вот и отвечаю вам) 

да меня устраивают грубые и приблизительные значения плюс минус 2 рубля. потому-что если смотреть на вывод и на курс всё плюс минус совпадает.

а отвечаю на всё подряд потому-что надоедать читать мелочные подсчёты каждой копейки.
в конце концов только вы за это и топите раз в несколько дней .вам уже ответили что введут стоимость рубля, но вы продолжаете один и тот же вопрос задавать , а когда?
я думаю что не одному мне надоело это читать :)

 и думаешь неужели настолько жадный человек..

 
Pavel Malyshko #:

надоело читать одни и те же  ваши вопросы) вот и отвечаю вам) 

да меня устраивают грубые и приблизительные значения плюс минус 2 рубля. потому-что если смотреть на вывод и на курс всё плюс минус совпадает.

а отвечаю на всё подряд потому-что надоедать читать мелочные подсчёты каждой копейки.
в конце концов только вы за это и топите раз в несколько дней .вам уже ответили что введут стоимость рубля, но вы продолжаете один и тот же вопрос задавать , а когда?
я думаю что не одному мне надоело это читать :)

 и думаешь неужели настолько жадный человек..

я не хочу чтобы вы читали мои вопросы, но на сайте нет места где можно задать вопросы представителям сайта, здесь принято игнорировать пользователей, не отвечать на вопросы и стирать неугодные комментарии, видимо это вас тоже устраивает, конвертация средств с погрешностью 5%, что такого, например для получения 5% от суммы в долларах необходимо 5 лет держать средства на банковском депозите

 
Pavel Kolchin #:

здесь принято игнорировать пользователей, не отвечать на вопросы и стирать неугодные комментарии.



Скажем так... важных вопросов администрация точно не пропускает и если что-то может , то делает.
Вывод быстро наладили.. в отличие от многих зарубежных контор которые позаботились и ввели новые способы только на ввод..

а от того ,что вы будете дублировать в одиночку один и тот же вопрос ничего не измениться.. конечно будут удалять дублирующие вопросы от одно и того же человека.

и вообще непонятно чем вы недовольны.. пишите так словно у вас плохие условия... вы явно зарабатываете на данном ресурсе по более меня тёска) и при это вас беспокоят 5% (повысьте стоимость продуктов и всё доллар и так падает и ваши доходы вместе с ним поэтому единственный выход уменьшить потери это повысить стоимость..)

но я при этом уважительно отношусь к администрации сайта и только благодарен ей...

а вы же в свою очередь пишите так словно, где-то в сети есть места лучше этого, что тут то не так.. на это плевать ,да на то администрации..

исходя из всего этого я считаю , что недовольства по поводу вывода не должно быть и пишу это, чтобы администрация видела позиции разных продавцов.



 
Pavel Malyshko #:



Скажем так... важных вопросов администрация точно не пропускает и если что-то может , то делает.
Вывод быстро наладили.. в отличие от многих зарубежных контор которые позаботились и ввели новые способы только на ввод..

а от того ,что вы будете дублировать в одиночку один и тот же вопрос ничего не измениться.. конечно будут удалять дублирующие вопросы от одно и того же человека.

и вообще непонятно чем вы недовольны.. пишите так словно у вас плохие условия... вы явно зарабатываете на данном ресурсе по более меня тёска) и при это вас беспокоят 5% (повысьте стоимость продуктов и всё доллар и так падает и ваши доходы вместе с ним поэтому единственный выход уменьшить потери это повысить стоимость..)

но я при этом уважительно отношусь к администрации сайта и только благодарен ей...

а вы же в свою очередь пишите так словно, где-то в сети есть места лучше этого, что тут то не так.. на это плевать ,да на то администрации..

исходя из всего этого я считаю , что недовольства по поводу вывода не должно быть и пишу это, чтобы администрация видела позиции разных продавцов.



я клиент этого сервиса, задавать простые вопросы по работе сервиса считается неуважением? а игнорировать вопросы клиентов это уважение? это вопросы риторические, от вас мне не нужны ответы и предположения в вопросах в которых вы не компетентны, перейдите во вкладку флуд и там пишите

 
Pavel Kolchin #:

Чтобы у Вас не было ожидания на поставленный Вами вопрос, пишите не вопрос, а предложение...

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Как теперь выводить деньги?

Pavel Kolchin, 2022.04.10 12:43

будет ли добавлен "курс конвертации при выводе на карты Мир"?

возможно ли сделать вывод в USDT?

пишите "хотелось бы, чтобы был добавлен курс конвертации при выводе на карты Мир, и хотелось бы иметь возможность вывода в USDT"

И желательно с обоснованием.

Ветки читаются, но чтобы отвечать на каждый вопрос (как Вы того требуете), нужно бросить работу над ресурсом и заниматься ответами на вопросы. Вот тогда уже точно ничего не сделается.

 
Artyom Trishkin #:

 нужно бросить работу над ресурсом и заниматься ответами на вопросы

А как вам идея, что разными видами работы должны заниматься разные люди? Про специализацию и разделение труда не слышали?

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