Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 184
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Webmoney withdrawal still has issues, I can't withdraw.
да, сегодня утром проверил, проблема сохраняется.
Все еще не работает: Withdrawal ... USD to Webmoney is failed. Payment system declined the transaction.
Рабочая неделя только началась, может еще починят на этой неделе.
Я это понял как 'мы помолимся с вами за то что проблема порешится без нас'. Судя по новым проблемам с азиатскими и африканскими картами, пэйпалом и WM стоило бы озаботиться альтернативным биллингом или методами ввода/вывода
стоило бы озаботиться альтернативным биллингом или методами ввода/вывода
Или о создании дочерней компании в менее зарегулированной юрисдикции.
Или о создании дочерней компании в менее зарегулированной юрисдикции.
А как пререгонять ср-ва из дочки в мэйн и обратно? :)
Можно добавить сервис переуступки прав требования, тогда тот кто хочет вывести, будет уступать свои денежные средства тому, кто готов купить право, а тот кто купил будет со своего счёта выплачивать всю сумму продавцу по договору. Таким образом, кто покупает будет выводить деньги после накопления 3000$ и зарабатывать на дисконте, получаемом при покупке обязательства MQ у другого лица.
MQ морозит средства сторон, пока не будут предоставлены документы, подтверждающие получение средств сторонами.
Можно добавить сервис переуступки прав требования, тогда тот кто хочет вывести, будет уступать свои денежные средства тому, кто готов купить право, а тот кто купил будет со своего счёта выплачивать всю сумму продавцу по договору. Таким образом, кто продаёт будет выводить деньги после накопления 3000$ и зарабатывать на дисконте, получаемом при покупке обязательства MQ у другого лица.
MQ морозит средства сторон, пока не будут предоставлены документы, подтверждающие получение средств сторонами.
а потом к ним придёт товарищ инспектор и доходчиво объяснит что такое хорошо что такое плохо :-)
а потом к ним придёт товарищ инспектор и доходчиво объяснит что такое хорошо что такое плохо :-)
Я предлагаю только законные методы.
Желательно покупателю зарегистрировать ИП.