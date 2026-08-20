Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 184

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Zakri Bin Othman #:
Webmoney withdrawal still has issues, I can't withdraw.

да, сегодня утром проверил, проблема сохраняется.

 
Все еще не работает: Withdrawal ... USD to Webmoney is failed. Payment system declined the transaction.
 
DMITRII GRIDASOV #:
Все еще не работает: Withdrawal ... USD to Webmoney is failed. Payment system declined the transaction.

Рабочая неделя только началась, может еще починят на этой  неделе.

 



Я это понял как 'мы помолимся с вами за то что проблема порешится без нас'. Судя по новым проблемам с азиатскими и африканскими картами, пэйпалом и WM стоило бы озаботиться альтернативным биллингом или методами ввода/вывода

 
Alexander Puzanov #:


 стоило бы озаботиться альтернативным биллингом или методами ввода/вывода

Или о создании дочерней компании в менее зарегулированной юрисдикции.

[Удален]  
Forester #:

Или о создании дочерней компании в менее зарегулированной юрисдикции.

А как пререгонять ср-ва из дочки в мэйн и обратно? :)

 

Можно добавить сервис переуступки прав требования, тогда тот кто хочет вывести, будет уступать свои денежные средства тому, кто готов купить право, а тот кто купил будет со своего счёта выплачивать всю сумму продавцу по договору. Таким образом, кто покупает будет выводить деньги после накопления 3000$ и зарабатывать на дисконте, получаемом при покупке обязательства MQ у другого лица.

MQ морозит средства сторон, пока не будут предоставлены документы, подтверждающие получение средств сторонами.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Можно добавить сервис переуступки прав требования, тогда тот кто хочет вывести, будет уступать свои денежные средства тому, кто готов купить право, а тот кто купил будет со своего счёта выплачивать всю сумму продавцу по договору. Таким образом, кто продаёт будет выводить деньги после накопления 3000$ и зарабатывать на дисконте, получаемом при покупке обязательства MQ у другого лица.

MQ морозит средства сторон, пока не будут предоставлены документы, подтверждающие получение средств сторонами.

а потом к ним придёт товарищ инспектор и доходчиво объяснит что такое хорошо что такое плохо :-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

а потом к ним придёт товарищ инспектор и доходчиво объяснит что такое хорошо что такое плохо :-) 

Я предлагаю только законные методы.

Желательно покупателю зарегистрировать ИП.

 
На криптокошелек может сделать вывод/ввод?
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