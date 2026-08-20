Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 89

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Pavel Malyshko #:
Вебмани снова появился.. 

вывод как будто бы заработал..

деньги списались со счёта mql5, но на счёт Вебмани не поступили .. прошло уже 15 минут

воу, отличная новость! отпишитесь как придут деньги на вебмани плиз.

 
Andrey Dik #:
так а на банковский счет вообще работает? - или по факту нет?

РАБОТАЕТ. НО  чтобы вывести у вас должно быть на балансе сайта минимум 3000 долларов. если будет меньше не выведите 

 
Pavel Malyshko #:
Вебмани снова появился.. 

вывод как будто бы заработал..

деньги списались со счёта mql5, но на счёт Вебмани не поступили .. прошло уже 15 минут

деньги поступили через 21 минуту

 

При попытке вывода на Webmoney лишили прав продажи...


Написал в Сервис деск


UPD1. На следующий день вопрос был решен оперативно


 
Pavel Malyshko #:

РАБОТАЕТ. НО  чтобы вывести у вас должно быть на балансе сайта минимум 3000 долларов. если будет меньше не выведите 

это понятно четко, не понятно было работает ли по факту или нет.

 
Pavel Malyshko #:

деньги поступили через 21 минуту

радует.
 
При выводе на webmoney выбор страны на что-то влияет?
 
Andrey Dik #:

это понятно четко, не понятно было работает ли по факту или нет.

работает я написал(мои коллеги выводили). вы опять спрашиваете) проверенно в текущем месяце вывод на счёт работает

 
Pavel Malyshko #:

работает я написал(мои коллеги выводили). вы опять спрашиваете) проверенно в текущем месяце вывод на счёт работает

Где-то Ренат писал что это работает только при переводе на зарубежные счета. На счета в Российских банках - нет

 
Andrey Barinov #:

Где-то Ренат писал что это работает только при переводе на зарубежные счета. На счета в Российских банках - нет

работает на БКС вроде на Сбер точно не работает 

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