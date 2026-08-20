Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 180
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СД подтвердил наличие проблемы. Ждать.
Позволю себе не согласиться. Там можно разместить заявку на своих условиях и по своему курсу. Это верно.
Но вот продать WMT по курсу на 15 рублей лучше официального, как предлагали выше, не выйдет.
Просто никто не купит.
Позволю себе не согласиться. Там можно разместить заявку на своих условиях и по своему курсу. Это верно.
Но вот продать WMT по курсу на 15 рублей лучше официального, как предлагали выше, не выйдет.
Просто никто не купит.
Сразу после выставления вашей заявки никто не купит ваши wmt, но если готовы подождать(сам не тороплюсь) , то на протяжении 72 часов покупатель найдется
Маловероятно. Если только курс изменится настолько или кто-то сумасшедший ошибется.
здравствуйте
со скрина скрыта только личная информация
здравствуйте
со скрина скрыта только личная информация
А если необходимо, скажем, 500WMT продать, как быстро находится покупатель с такими курсами?
такими суммами сам не владею, поэтому опыта нет
но в разделе Банки, как-то за раз сразу 50WMT купили
на 27 января официальный курс был примерно такой
Не приходит код на вывод средств.
Интересно, смс на всех операторов связи не приходит или на определенных.
Не приходит код на вывод средств.
Интересно, смс на всех операторов связи не приходит или на определенных.