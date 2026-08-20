Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 180

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Andrey Dik #:

СД подтвердил наличие проблемы. Ждать.

Заработало.
 

Позволю себе не согласиться. Там можно разместить заявку на своих условиях и по своему курсу. Это верно.
Но вот продать WMT по курсу на 15 рублей лучше официального, как предлагали выше, не выйдет.
Просто никто не купит.

 
Ivan Skvortsoff #:

Позволю себе не согласиться. Там можно разместить заявку на своих условиях и по своему курсу. Это верно.
Но вот продать WMT по курсу на 15 рублей лучше официального, как предлагали выше, не выйдет.
Просто никто не купит.

Сразу после выставления вашей заявки никто не купит ваши wmt, но если готовы подождать(сам не тороплюсь) , то на протяжении 72 часов покупатель найдется
 
Denis Nikolaev #:
Сразу после выставления вашей заявки никто не купит ваши wmt, но если готовы подождать(сам не тороплюсь) , то на протяжении 72 часов покупатель найдется
Маловероятно. Если только курс изменится настолько или кто-то сумасшедший ошибется.
 
Dmitriy Skub #:
Маловероятно. Если только курс изменится настолько или кто-то сумасшедший ошибется.

здравствуйте

со скрина скрыта только личная информация

 
Denis Nikolaev #:

здравствуйте

со скрина скрыта только личная информация

А если необходимо, скажем, 500WMT продать, как быстро находится покупатель с такими курсами?
 
Mikhail Zhitnev #:
А если необходимо, скажем, 500WMT продать, как быстро находится покупатель с такими курсами?

такими суммами сам не владею, поэтому опыта нет

но в разделе Банки, как-то за раз сразу 50WMT купили

на 27 января официальный курс был примерно такой


 

Не приходит код на вывод средств.

смс

Интересно, смс на всех операторов связи не приходит или на определенных.

 
Vitalyi Belyh #:

Не приходит код на вывод средств.

Интересно, смс на всех операторов связи не приходит или на определенных.


получайте код в телеграм, работает исправно.
 
Andrey Dik #:

получайте код в телеграм, работает исправно.
Нету телеграма, а по смс хоть периодически бывает или совсем нет?
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