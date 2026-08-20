Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 188
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Не понял.
🤭
Уточняю - образ... он не в деньгах - он в голове. А деньги... они такие - безобразные... 🤭
безобразные
Вывод на Webmoney что-то не проходит. Висит транзакция уже почти час. Обычно вывод происходит мгновенно. Как у остальных?
Сделал себе виртуальную карту ByBit в Казахстане (удалённо, не выходя из дома, бесплатно). Попробовал сделать вывод на нее из аккаунта MQ для теста на $10.
Вывод не проходит.
Поддержка ByBit ответила:
Во время перевода вижу такое:
После проведения проверки хотели бы сообщить, что ваша транзакция была отклонена по следующей причине: имя владельца счета, с которого была инициирована операция, не совпадает с именем, указанным в вашей учетной записи. Для успешного зачисления входящий перевод должен поступать со счета, оформленного на ваше имя.
Для уточнения сообщаем, что транзакция MoneySend представляет собой перевод средств по сети Mastercard. Данный тип операции позволяет пользователям переводить средства с внешних платформ или финансовых учреждений (таких как PayPal, Revolut или поддерживаемые банковские карты) напрямую на карту Bybit. Транзакция обрабатывается как пополнение карты и решение для денежных переводов, обеспечивая более быстрый доступ к средствам.
Обращаем ваше внимание, что для успешного выполнения транзакции MoneySend отправитель и получатель должны быть одним и тем же лицом. В противном случае операция может быть отклонена.
В связи с этим просим вас уточнить детали операции у мерчанта (отправителя средств) и повторно проверить корректность указанных данных перед повторной попыткой перевода.
Предложение к администрации MQ:
при оформлении перевода в поле Payment description указывать не никнейм аккаунта, а реальное имя. Т.е. не elibrarius, a Aleksei Kuznetsov. Если длина этого поля ограничена, то можно начало сократить, например mql5.com to Aleksei Kuznetsov или еще как-то...
Если получится - будет дополнительный способ вывода у владельцев таких же карт.
C картами ByBit для вывода - облом. Даже с PayPal не могут принять.
Новый ответ противоречит первому:
Мы просим вас обратить внимание, что ваша карта Bybit поддерживает лишь использование её для оплаты товаров и услуг. Карта не поддерживает денежные переводы и использование её в таких финансовых операциях как пополнение по данным карты либо добавление карты для получения перевода.
Вы можете выполнять вашу карту в виде исключения лишь с банковского счёта, что зарегистрирован на тоже имя, что и ваша учётная запись Bybit. Перевод из PayPal на карту невозможен. Имейте ввиду что у карты нет своего баланса, она берет средства с аккаунта Финансирования. Вы можете пополнять его.
Вывод не висит, но не выводит с следующим сообщением "Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями."
Наверное об этом уже говорили, но нет 3-х попыток.
Промахнулся, выбрав карту (с кем не бывает), потом выбрал WM и всё, одна попытка съела 3.
// Всё закрыл, написал пост сюда) и попробовал снова, заработало. Вероятно есть какой-то холд по времени.
Сейчас всё работает. Проверьте.
Уже неделю, как не работает (как минимум неделю)…"Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями."
Уже неделю, как не работает (как минимум неделю)…"Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями."
Похоже, сам с собой тут разговариваю...