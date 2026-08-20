Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 189

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Victor Klenov #:

Похоже, сам с собой тут разговариваю...

Значит, пока никто не выводил на Webmoney чтобы проверить - это общая ситуация или нет.
 
Только что вывел на WM. Вывод работает.
 
Vadim Zotov #:
Только что вывел на WM. Вывод работает.

Хм... А у меня до сих пор не работает.

Уже и в WebMoney Support написал два раза. Там у меня спросили номер кошелька, и замолкли.

Кошелёк проверенный, раньше работал (отсюда выводил на него).

Даже уже не знаю, что и думать…

 
Victor Klenov #:

Хм... А у меня до сих пор не работает.

Уже и в WebMoney Support написал два раза. Там у меня спросили номер кошелька, и замолкли.

Кошелёк проверенный, раньше работал (отсюда выводил на него).

Даже уже не знаю, что и думать…

Как-то так...

Вот...

 
Victor Klenov #:

Как-то так...


Попробуйте написать в сервисдеск mql5.com
 

При попытке вывести средства через Webmoney получил вот такую ошибку.

Как у остальных, вывод работает?

 
Mikhail Zhitnev #:

При попытке вывести средства через Webmoney получил вот такую ошибку.

Как у остальных, вывод работает?

У меня та же картина.
 
Ruslan Pishun #:
У меня та же картина.
Поддержка WebMoney мне сообщила, что никаких транзакции со стороны mql5 не поступало. Создал заявку в Servicedesk.
 
Ruslan Pishun #:
У меня та же картина.
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Подтверждаю.
 
У меня так же.
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