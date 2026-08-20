Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 194

Новый комментарий
 
Sergey Golubev #:
Сейчас посмотрел - Webmoney появилось для снятия.

Появился лишь призрак…

Это ответ Сервисдеск… Наверное не появится никогда.

Но тем не менее остатки на WMZ я перевёл на телефон без проблем. 

В общем никакого интереса сейчас зарабатывать на этом ресурсе не осталось…

 
Alexey Viktorov #:

Появился лишь призрак…

Это ответ Сервисдеск… Наверное не появится никогда.

Но тем не менее остатки на WMZ я перевёл на телефон без проблем. 

В общем никакого интереса сейчас зарабатывать на этом ресурсе не осталось…

Проверить не могу, но насколько я помню - там был вывод на WMT. 
Да, с РФ не работают. Но Webmoney - это не платежная система РФ ...

Кто-то если проверит вывести - отпишитесь.
 
Sergey Golubev #:
Проверить не могу, но насколько я помню - там был вывод на WMT. 
Да, с РФ не работают. Но Webmoney - это не платежная система РФ ...

Кто-то если проверит вывести - отпишитесь.

Я после замены номера телефона, вы помните сколько дней взад это было, пытался вывести. Ответ, что-то типа обратитесь в банк эмитент. Я написал в WM? получил ответ, что они не видят попытки перечисления от MQL5. Дальше я обратился в Сервисдеск

и вот оттуда был дан такой ответ (На скрине выше).

И перед написанием здесь, я попытался ещё раз вывести. Ответ тот-же "обратитесь в банк эмитент"

 
Alexey Viktorov #:

Я после замены номера телефона, вы помните сколько дней взад это было, пытался вывести. Ответ, что-то типа обратитесь в банк эмитент. Я написал в WM? получил ответ, что они не видят попытки перечисления от MQL5. Дальше я обратился в Сервисдеск

и вот оттуда был дан такой ответ (На скрине выше).

И перед написанием здесь, я попытался ещё раз вывести. Ответ тот-же "обратитесь в банк эмитент"

А вы на WMZ выводили?
Потому что я нашел тут в ветке на странице 161 (https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page161) полемику насчет WMZ и WMT, и как я помню - я уже год-два назад пополнял с WMT (а с WMZ - не получалось - была таже ошибка, что и у вас).

Попробуйте вывести на WMT (может - получится).
Вывод на WMT возможен, но из-за отсутствия средств проверить не удалось
Вывод на WMT возможен, но из-за отсутствия средств проверить не удалось
  • 2024.06.03
  • www.mql5.com
Пользователь обсуждает перевод средств с WMZ на WMT внутри системы WebMoney, отмечая, что вывод на карту с WMZ работает лучше, но вывод на WMT невозможен из-за отсутствия средств. Также упоминается курс 1 WMT = 1.26 WMZ и планы на будущее.
 
Sergey Golubev #:
А вы на WMZ выводили?
Потому что я нашел тут в ветке на странице 161 (https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page161) полемику насчет WMZ и WMT, и как я помню - я уже год-два назад пополнял с WMT (а с WMZ - не получалось - была таже ошибка, что и у вас).

Попробуйте вывести на WMT (может - получится).

Нет Сергей, выводил на WMT но платил за телефон остатками на WMZ. Просто не стал заморачиваться с переводом WMZ в WMT внутри WM. 

Я помню вы где-то писали с картинками сколько перевели и сколько получилось.

 

Sergey Golubev #:
А вы на WMZ выводили?
Потому что я нашел тут в ветке на странице 161 (https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page161) полемику насчет WMZ и WMT, и как я помню - я уже год-два назад пополнял с WMT (а с WMZ - не получалось - была таже ошибка, что и у вас).

Попробуйте вывести на WMT (может - получится).

WMZ или WMT пользователь не выбирает -- это задаётся со стороны МК -- кто из РФ только WMT, остальные WMZ

потому вы не могли пополнить с WMZ, т.к. у вас WMT

 
Aleksey Bunakov #:

Всем привет!

Коллеги, всё-таки, каким образом сейчас может выводить деньги с платформы резидент РФ? Я так и не понял. У меня какие-то ограничения по 10 долларов на день стоят, и только банковский перевод минимум и максимум 3000. И то сомневаюсь, что переведут в российский банк. Кто как решает данный вопрос? Заранее благодарю.

Выводите на вебмани, дальше на вебманях меняете на бирже
 
Mikhail Pityugov #:
Выводите на вебмани, дальше на вебманях меняете на бирже
А сам-то когда последний раз выводил?
 
РФ. Вывел 5 августа. WMT. Код подтверждения пришел через смс.
 
Artem Sulejmanov #:
РФ. Вывел 5 августа. WMT. Код подтверждения пришел через смс.

Очень странно. Вот уже несколько дней такой результат

WM отвечает, что не видно платежей, а сервисдеск 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как теперь выводить деньги с MQL5.com?

Alexey Viktorov, 2026.08.09 10:05

Появился лишь призрак…

Это ответ Сервисдеск… Наверное не появится никогда.

Но тем не менее остатки на WMZ я перевёл на телефон без проблем. 

В общем никакого интереса сейчас зарабатывать на этом ресурсе не осталось…


1...187188189190191192193194195196
Новый комментарий