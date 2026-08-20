Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 194
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Сейчас посмотрел - Webmoney появилось для снятия.
Появился лишь призрак…
Это ответ Сервисдеск… Наверное не появится никогда.
Но тем не менее остатки на WMZ я перевёл на телефон без проблем.
В общем никакого интереса сейчас зарабатывать на этом ресурсе не осталось…
Появился лишь призрак…
Это ответ Сервисдеск… Наверное не появится никогда.
Но тем не менее остатки на WMZ я перевёл на телефон без проблем.
В общем никакого интереса сейчас зарабатывать на этом ресурсе не осталось…
Да, с РФ не работают. Но Webmoney - это не платежная система РФ ...
Кто-то если проверит вывести - отпишитесь.
Проверить не могу, но насколько я помню - там был вывод на WMT.
Да, с РФ не работают. Но Webmoney - это не платежная система РФ ...
Кто-то если проверит вывести - отпишитесь.
Я после замены номера телефона, вы помните сколько дней взад это было, пытался вывести. Ответ, что-то типа обратитесь в банк эмитент. Я написал в WM? получил ответ, что они не видят попытки перечисления от MQL5. Дальше я обратился в Сервисдеск
и вот оттуда был дан такой ответ (На скрине выше).
И перед написанием здесь, я попытался ещё раз вывести. Ответ тот-же "обратитесь в банк эмитент"
Я после замены номера телефона, вы помните сколько дней взад это было, пытался вывести. Ответ, что-то типа обратитесь в банк эмитент. Я написал в WM? получил ответ, что они не видят попытки перечисления от MQL5. Дальше я обратился в Сервисдеск
и вот оттуда был дан такой ответ (На скрине выше).
И перед написанием здесь, я попытался ещё раз вывести. Ответ тот-же "обратитесь в банк эмитент"
Потому что я нашел тут в ветке на странице 161 (https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page161) полемику насчет WMZ и WMT, и как я помню - я уже год-два назад пополнял с WMT (а с WMZ - не получалось - была таже ошибка, что и у вас).
Попробуйте вывести на WMT (может - получится).
А вы на WMZ выводили?
Потому что я нашел тут в ветке на странице 161 (https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page161) полемику насчет WMZ и WMT, и как я помню - я уже год-два назад пополнял с WMT (а с WMZ - не получалось - была таже ошибка, что и у вас).
Попробуйте вывести на WMT (может - получится).
Нет Сергей, выводил на WMT но платил за телефон остатками на WMZ. Просто не стал заморачиваться с переводом WMZ в WMT внутри WM.
Я помню вы где-то писали с картинками сколько перевели и сколько получилось.
Sergey Golubev #:
А вы на WMZ выводили?
Потому что я нашел тут в ветке на странице 161 (https://www.mql5.com/ru/forum/390221/page161) полемику насчет WMZ и WMT, и как я помню - я уже год-два назад пополнял с WMT (а с WMZ - не получалось - была таже ошибка, что и у вас).
Попробуйте вывести на WMT (может - получится).
WMZ или WMT пользователь не выбирает -- это задаётся со стороны МК -- кто из РФ только WMT, остальные WMZ
потому вы не могли пополнить с WMZ, т.к. у вас WMT
Всем привет!
Коллеги, всё-таки, каким образом сейчас может выводить деньги с платформы резидент РФ? Я так и не понял. У меня какие-то ограничения по 10 долларов на день стоят, и только банковский перевод минимум и максимум 3000. И то сомневаюсь, что переведут в российский банк. Кто как решает данный вопрос? Заранее благодарю.
Выводите на вебмани, дальше на вебманях меняете на бирже
РФ. Вывел 5 августа. WMT. Код подтверждения пришел через смс.
Очень странно. Вот уже несколько дней такой результат
WM отвечает, что не видно платежей, а сервисдеск
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Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
Alexey Viktorov, 2026.08.09 10:05
Появился лишь призрак…
Это ответ Сервисдеск… Наверное не появится никогда.
Но тем не менее остатки на WMZ я перевёл на телефон без проблем.
В общем никакого интереса сейчас зарабатывать на этом ресурсе не осталось…