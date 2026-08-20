Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 183

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При выводе на WM не принимает код, который приходит в Телеграм (и в СМС тоже). Пишет не правильный код. Хотя код именно тот, который приходит и в ТГ-аккаунт, и в СМС [2]
 
Второй день не работает вывод на WM, идет обработка затем сообщение "Withdrawal *** USD to Webmoney is failed. Payment system declined the transaction."
В чате WM затребовали детали отказа на стороне mql5. В сервисдеск форма заявки не открывается.
У кого-нибудь бывало такое?
 
Vitalyi Belyh #:
Второй день не работает вывод на WM, идет обработка затем сообщение "Withdrawal *** USD to Webmoney is failed. Payment system declined the transaction."
В чате WM затребовали детали отказа на стороне mql5. В сервисдеск форма заявки не открывается.
У кого-нибудь бывало такое?

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Vitalyi Belyh #:
У кого-нибудь бывало такое?

Аналогично:


 

Проблема с выводом через WebMoney по прежнему не решена. После ввода кода подтверждения из СМС страница сайта зависает, а через некоторое время выдает такое сообщение:

 
Andrey Vasilchenko #:

Проблема с выводом через WebMoney по прежнему не решена. После ввода кода подтверждения из СМС страница сайта зависает, а через некоторое время выдает такое сообщение:

Сейчас какое-то обновление сайта было (на короткое время) - страницы форума не открывались.
Надо попробовать позже.
 
Sergey Golubev #:
Сейчас какое-то обновление сайта было (на короткое время) - страницы форума не открывались.
Надо попробовать позже.

Спасибо. Но к сожалению, после повторной попытки, результат - точно такой же...

 
Andrey Vasilchenko #:

Спасибо. Но к сожалению, после повторной попытки, результат - точно такой же...

Ну - это в сервис деск - тут кто-то обращался вчера - пост 
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Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
  • 2025.03.26
  • www.mql5.com
По прогнозам Альфа-банка через три дня карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом. На одну из своих карт я уже не смог вывести деньги...
 

ннн

Ответ от Сервисдеск.

 
Webmoney withdrawal still has issues, I can't withdraw.
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