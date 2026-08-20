Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 183
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В чате WM затребовали детали отказа на стороне mql5. В сервисдеск форма заявки не открывается.
У кого-нибудь бывало такое?
Второй день не работает вывод на WM, идет обработка затем сообщение "Withdrawal *** USD to Webmoney is failed. Payment system declined the transaction."
В чате WM затребовали детали отказа на стороне mql5. В сервисдеск форма заявки не открывается.
У кого-нибудь бывало такое?
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У кого-нибудь бывало такое?
Аналогично:
Проблема с выводом через WebMoney по прежнему не решена. После ввода кода подтверждения из СМС страница сайта зависает, а через некоторое время выдает такое сообщение:
Проблема с выводом через WebMoney по прежнему не решена. После ввода кода подтверждения из СМС страница сайта зависает, а через некоторое время выдает такое сообщение:
Надо попробовать позже.
Сейчас какое-то обновление сайта было (на короткое время) - страницы форума не открывались.
Надо попробовать позже.
Спасибо. Но к сожалению, после повторной попытки, результат - точно такой же...
Спасибо. Но к сожалению, после повторной попытки, результат - точно такой же...
Ну - это в сервис деск - тут кто-то обращался вчера - пост #1823
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Ответ от Сервисдеск.