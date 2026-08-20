Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 191

Новый комментарий
 
Sergey Golubev #:
Обычно на телеграм приходит (там бот есть).
Спасибо. Приду с работы - попробую.
 
Vitaly Murlenko #:
Спасибо. Приду с работы - попробую.
Дайте знать, если получится.
 
Aleksey Usachev #:
Дайте знать, если получится.
Хорошо. Пока в боте авторизовался, исчерпал третью (в сутки) попытку сделать подтверждение через код. Теперь только через 24 часа. То есть, вечером. Нужно в телеграмм-боте авторизоваться заранее.
 
Уважаемые Россияне! Проблемы с выводом скорее всего с ркн и с операторами мобильной связи. Вывел деньги спокойно даже через смс пару дней назад. Дождитесь когда у Вас норм будет связь и должно получится  
 

Без проблем


 
Aleksey Usachev #:
Дайте знать, если получится.

Да, через телеграмм-бота получилось. Правда, не с первого раза - пришлось одну попытку на эксперимент потратить для получения ясности.

 
Vitaly Murlenko #:

Да, через телеграмм-бота получилось. Правда, не с первого раза - пришлось одну попытку на эксперимент потратить для получения ясности.

Спасибо. Такие квесты, конечно, и минимум ответов от сервиса( Завтра еще попробую.
 
Опять количество попыток 0, хотя я только 1 раз код запросил (телеграм не присылает). Очередной -1 сервису. И поддержке. Завтра еще попробую (снова).
 
Aleksey Usachev #:
Опять количество попыток 0, хотя я только 1 раз код запросил (телеграм не присылает). Очередной -1 сервису. И поддержке. Завтра еще попробую (снова).
Здравствуйте, попробуйте СМС, ко мне на МТС стабильно приходит, сбой был только один раз за все время с момента как сделали вывод на WMT-кошелек.
 
Aleksey Usachev #:
Опять количество попыток 0, хотя я только 1 раз код запросил (телеграм не присылает). Очередной -1 сервису. И поддержке. Завтра еще попробую (снова).
когда вы выбираете Телеграм на mql5.com -- надо ещё в самом Телеграм в боте нажать "Получить код верификации" -- тогда Телеграм даст код и этот код введёте на mql5.com
1...184185186187188189190191192193194195196
Новый комментарий