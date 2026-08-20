Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 191
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Обычно на телеграм приходит (там бот есть).
Спасибо. Приду с работы - попробую.
Дайте знать, если получится.
Без проблем
Дайте знать, если получится.
Да, через телеграмм-бота получилось. Правда, не с первого раза - пришлось одну попытку на эксперимент потратить для получения ясности.
Да, через телеграмм-бота получилось. Правда, не с первого раза - пришлось одну попытку на эксперимент потратить для получения ясности.
Опять количество попыток 0, хотя я только 1 раз код запросил (телеграм не присылает). Очередной -1 сервису. И поддержке. Завтра еще попробую (снова).
Опять количество попыток 0, хотя я только 1 раз код запросил (телеграм не присылает). Очередной -1 сервису. И поддержке. Завтра еще попробую (снова).