Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 187
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Добрый вечер. Подскажите варианты, Как купить индикатор из России?
Сейчас даже у российских операторов связи есть возможность приобрести виртуальную предоплаченную карту Visa. Дальше думаю сможете разобраться.
картинка со статьи ixbt, но смысл понятен, я не помню такого курса у нас)))
не помню такого курса у нас)))
Можно найти и дешевле из первой попавшейся ссылки (на скрине 100 баксов):
Вы сомневаетесь что эти организации тоже хотят заработать и не будут по курсу бесплатно карты делать?
тоже хотят заработать
Но не таким же бессовестным образом...
Образ... он может быть каким угодно, на то он и образ... А деньги... они всегда похожи на деньги... и никакова образа...
они просто безобразные - эти деньги...
Добрый вечер. Подскажите варианты, Как купить индикатор из России?
Я думаю, сейчас новая тема "предоплаченные карты".
Судя по всему многие крупные провайдеры и банки выпускают такие карты официально.
Там только не работает 3DS (двухфакторное подтверждение, смс или пуш в приложении банка), в основном нужны для оплаты зарубежных ИИ сервисов, о чём там прямо пишут.
Ставка примерно 100р за 1$. С неё нельзя снимать, но можно оплачивать.
Остаётся только ждать, чтобы кто-то поделился рабочим вариантом. Это абсолютно законно, учитывая, что это услуга от крупных сервисов.
Остаётся только ждать, чтобы кто-то поделился рабочим вариантом. Это абсолютно законно, учитывая, что это услуга от крупных сервисов.
Есть разные ресурсы по такой тематике, например - "форум Винского" (это форум так называется) и так далее.
А тут на mql5 форуме - эту тему развивать не надо.
они просто безобразные - эти деньги...