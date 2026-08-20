Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 187

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v9137397540 #:
Добрый вечер. Подскажите варианты, Как купить индикатор из России?
Сейчас даже у российских операторов связи есть возможность приобрести виртуальную предоплаченную карту Visa. Дальше думаю сможете разобраться.
 
Alexandr Saprykin #:
Сейчас даже у российских операторов связи есть возможность приобрести виртуальную предоплаченную карту Visa. Дальше думаю сможете разобраться.

картинка со статьи ixbt, но смысл понятен, я не помню такого курса у нас)))


 
lynxntech #:
не помню такого курса у нас)))

Можно найти и дешевле из первой попавшейся ссылки (на скрине 100 баксов):

 


Вы сомневаетесь что эти организации тоже хотят заработать и не будут по курсу бесплатно карты делать?

 
Alexandr Saprykin #:
тоже хотят заработать
Но не таким же бессовестным образом...
 
moskitman #:
Но не таким же бессовестным образом...

Образ... он может быть каким угодно, на то он и образ... А деньги... они всегда похожи на деньги... и никакова образа...

они просто безобразные - эти деньги... 

 
Наши банки некоторые делают мастеркард (азербайджанские, армянские) за плату. За не маленькую.
 
v9137397540 #:

Добрый вечер. Подскажите варианты, Как купить индикатор из России?

мой знакомый покупает по карте Unionpay, выпущенной в России
 

Я думаю, сейчас новая тема "предоплаченные карты".

Судя по всему многие крупные провайдеры и банки выпускают такие карты официально.

Там только не работает 3DS (двухфакторное подтверждение, смс или пуш в приложении банка), в основном нужны для оплаты зарубежных ИИ сервисов, о чём там прямо пишут.

Ставка примерно 100р за 1$. С неё нельзя снимать, но можно оплачивать.

Остаётся только ждать, чтобы кто-то поделился рабочим вариантом. Это абсолютно законно, учитывая, что это услуга от крупных сервисов.

 
Vitaliy Kuznetsov #:
Остаётся только ждать, чтобы кто-то поделился рабочим вариантом. Это абсолютно законно, учитывая, что это услуга от крупных сервисов.
Лучше не делиться вариантами тут (на форуме Евросоюза), а сразу направлять все варианты в ЕвроКомиссию (а то у них там уже "мечт нет" на ограничения для нас) - извиняюсь за шутку/иронию.

Есть разные ресурсы по такой тематике, например - "форум Винского" (это форум так называется) и так далее.
А тут на mql5 форуме - эту тему развивать не надо.
 
Aeon_Ray #:
они просто безобразные - эти деньги... 
Не понял.
Уточните, пожалуйста, безобразные или безобразные?
🤭
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