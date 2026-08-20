Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 178
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Подскажите, пожалуйста, что за подстава такая.
На телефон ничего не пришло ни разу. Может вы этот «облом» с выводом будете включать тогда, когда я хотя бы ПОПРОБУЮ ввести что-то в ПОЛЕ.
Подскажите, пожалуйста, что за подстава такая.
На телефон ничего не пришло ни разу. Может вы этот «облом» с выводом будете включать тогда, когда я хотя бы ПОПРОБУЮ ввести что-то в ПОЛЕ.
Мне смс сегодня пришла со второй попытки. Раньше всегда с первой. Наверно, что-то сломалось и уже чинят
Мне смс сегодня пришла со второй попытки. Раньше всегда с первой. Наверно, что-то сломалось и уже чинят
Ага… Чинят уже несколько лет. Я с этим столкнулся уже давно. Сообщать об этом не стал потому, что уже было несколько недавних сообщений об этом.
Надеюсь
Ага… Чинят уже несколько лет. Я с этим столкнулся уже давно. Сообщать об этом не стал потому, что уже было несколько недавних сообщений об этом.На телеграмм у меня не получилось вывести сообщения.
Телеграм ботом как-то надежней получается.
Я даже не успел телеграмом)
На телеграмм у меня не получилось вывести сообщения.
Ага… Чинят уже несколько лет. Я с этим столкнулся уже давно. Сообщать об этом не стал потому, что уже было несколько недавних сообщений об этом.На телеграмм у меня не получилось вывести сообщения.
Почему-то именно сегодня смс не приходят с первого раза не только отсюда, но и из других сервисов.