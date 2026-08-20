Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 178

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Подскажите, пожалуйста, что за подстава такая. 



На телефон ничего не пришло ни разу. Может вы этот «облом» с выводом будете включать тогда, когда я хотя бы ПОПРОБУЮ ввести что-то в ПОЛЕ. 

 
Ivan Butko #:

Подскажите, пожалуйста, что за подстава такая. 



На телефон ничего не пришло ни разу. Может вы этот «облом» с выводом будете включать тогда, когда я хотя бы ПОПРОБУЮ ввести что-то в ПОЛЕ. 

Мне смс сегодня пришла со второй попытки. Раньше всегда с первой. Наверно, что-то сломалось и уже чинят
 
Denis Nikolaev #:
Мне смс сегодня пришла со второй попытки. Раньше всегда с первой. Наверно, что-то сломалось и уже чинят
Надеюсь
 
Телеграм ботом как-то надежней получается.
 
Denis Nikolaev #:
Мне смс сегодня пришла со второй попытки. Раньше всегда с первой. Наверно, что-то сломалось и уже чинят

Ага… Чинят уже несколько лет. Я с этим столкнулся уже давно. Сообщать об этом не стал потому, что уже было несколько недавних сообщений об этом.

Ivan Butko #:
Надеюсь
На телеграмм у меня не получилось вывести сообщения.
 
Alexey Viktorov #:

Ага… Чинят уже несколько лет. Я с этим столкнулся уже давно. Сообщать об этом не стал потому, что уже было несколько недавних сообщений об этом.

На телеграмм у меня не получилось вывести сообщения.
Andrey Dik #:
Телеграм ботом как-то надежней получается.

Я даже не успел телеграмом)

 
Alexey Viktorov #:
На телеграмм у меня не получилось вывести сообщения.

Там наоборот, из телеги на сайт бот код отправляет. Не сразу разобрался, а инструкций никаких не нашёл 
В боте нажать кнопку "получить код" и всё.
 
Alexey Viktorov #:

Ага… Чинят уже несколько лет. Я с этим столкнулся уже давно. Сообщать об этом не стал потому, что уже было несколько недавних сообщений об этом.

На телеграмм у меня не получилось вывести сообщения.

Почему-то именно сегодня смс не приходят с первого раза не только отсюда, но и из других сервисов.

 
Добавьте, пожалуйста, вывод средств на кошелёк телеграмм!
 
Здравствуйте . Может кто знает как вывести на wmz кошелек ? В прошлом году заводил 23 wmz для фриланс заказа , но так и не истратил . Потом на метатестере заработал 11 usd и вот их вывел на wmt кошель вебмани . Сейчас в правилах увидел , что введенные деньги не выводят , а только заработанные . Вот так номер , но и фриланс заказ было без депозита не сделать ...
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