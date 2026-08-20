Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 190

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slava3005 #:
У меня так же.
Проблема на стороне платёжного провайдера, ждём решения.
 
Mikhail Zhitnev #:

При попытке вывести средства через Webmoney получил вот такую ошибку.

Как у остальных, вывод работает?

Та же проблема, подтверждаю.
 

Осталось теперь понять ,проблема временная или надолго... 

Проблема наблюдается только в  России или ...???

Вебмани пишет что у них норм.

Возможно РКН вмешивается во все возможные процессы, или вступили в силу какие-то запреты со стороны центробанка. Надо понять и не тратить своё время.

 
slava3005 #:

Осталось теперь понять ,проблема временная или надолго... 

Проблема наблюдается только в  России или ...???

Вебмани пишет что у них норм.

Возможно РКН вмешивается во все возможные процессы, или вступили в силу какие-то запреты со стороны центробанка. Надо понять и не тратить своё время.

СервисДеск написал что работают над проблемой. Так что ждем.
 
Вывелось, причем очень необычным образом.
Случайно зашел в профиле Настройки->Безопасность и увидел там свою заявку на вывод, подтвердил кодом из телеги и вуаля, дзинь.
Могу ошибаться, но похоже просто на техническую проблему тут на сайте.
 
Вчера получилось вывести обычным способом. Возможно, что заработало.
 
Да. Точно заработало. Сегодня утром перевёл спокойно.
 
Несколько дней не работает. Здесь пишет, что ВМ отклонил, а ВМ пишет, что с этого сайта не было запросов на мой адрес.
 

При попытке вывести средства на Webmoney пишет, что код подтверждения отправлен на телефон. Код так и не пришёл. Разработчики, почему ни озаботиться запасным (читай альтернативным) способом ввода/вывода?

P.S.

СМС-ка пришла через время. Код из смс оказался уже не актуален. Бред какой-то. Выводили же ранее без смс и всё нормально было.

 
Vitaly Murlenko #:
При попытке вывести средства на Webmoney пишет, что код подтверждения отправлен на телефон. Код так и не пришёл. Разработчики, почему ни озаботиться запасным (читай альтернативным) способом ввода/вывода?
Обычно на телеграм приходит (там бот есть).
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