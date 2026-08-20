Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 190
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У меня так же.
При попытке вывести средства через Webmoney получил вот такую ошибку.
Как у остальных, вывод работает?
Осталось теперь понять ,проблема временная или надолго...
Проблема наблюдается только в России или ...???
Вебмани пишет что у них норм.
Возможно РКН вмешивается во все возможные процессы, или вступили в силу какие-то запреты со стороны центробанка. Надо понять и не тратить своё время.
Осталось теперь понять ,проблема временная или надолго...
Проблема наблюдается только в России или ...???
Вебмани пишет что у них норм.
Возможно РКН вмешивается во все возможные процессы, или вступили в силу какие-то запреты со стороны центробанка. Надо понять и не тратить своё время.
Случайно зашел в профиле Настройки->Безопасность и увидел там свою заявку на вывод, подтвердил кодом из телеги и вуаля, дзинь.
Могу ошибаться, но похоже просто на техническую проблему тут на сайте.
При попытке вывести средства на Webmoney пишет, что код подтверждения отправлен на телефон. Код так и не пришёл. Разработчики, почему ни озаботиться запасным (читай альтернативным) способом ввода/вывода?
P.S.
СМС-ка пришла через время. Код из смс оказался уже не актуален. Бред какой-то. Выводили же ранее без смс и всё нормально было.
При попытке вывести средства на Webmoney пишет, что код подтверждения отправлен на телефон. Код так и не пришёл. Разработчики, почему ни озаботиться запасным (читай альтернативным) способом ввода/вывода?