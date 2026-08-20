Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 185

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Dmitriy Skub #:
На криптокошелек может сделать вывод/ввод?

Вы за изменениями законодательства РФ следите?? и за прецедентами что людям блокируют полностью он-лайн банкинг во всех банках и заносят в базу ЦБ за неудачные операции с криптой. дальше будет еще ужесточение.

починить вебмани хотя бы на вывод это самый оптимальный вариант

[Удален]  
Да чё вы, скоро вообще железный занавес будет 
 
Вывод на Webmoney заработал!проверяйте.
 

Работает


 

Сделал себе виртуальную карту ByBit в Казахстане (удалённо, не выходя из дома, бесплатно). Попробовал сделать вывод на нее из аккаунта MQ для теста на $10.
Вывод не проходит.

Поддержка ByBit ответила:

Спасибо, что связались c Клиентской поддержкой Bybit.

После проведения проверки хотели бы сообщить, что ваша транзакция была отклонена по следующей причине: имя владельца счета, с которого была инициирована операция, не совпадает с именем, указанным в вашей учетной записи. Для успешного зачисления входящий перевод должен поступать со счета, оформленного на ваше имя.

Для уточнения сообщаем, что транзакция MoneySend представляет собой перевод средств по сети Mastercard. Данный тип операции позволяет пользователям переводить средства с внешних платформ или финансовых учреждений (таких как PayPal, Revolut или поддерживаемые банковские карты) напрямую на карту Bybit. Транзакция обрабатывается как пополнение карты и решение для денежных переводов, обеспечивая более быстрый доступ к средствам.

Обращаем ваше внимание, что для успешного выполнения транзакции MoneySend отправитель и получатель должны быть одним и тем же лицом. В противном случае операция может быть отклонена.

В связи с этим просим вас уточнить детали операции у мерчанта (отправителя средств) и повторно проверить корректность указанных данных перед повторной попыткой перевода.

Во время перевода вижу такое:


Предложение к администрации MQ:

при оформлении перевода в поле Payment description указывать не никнейм аккаунта, а реальное имя. Т.е. не elibrarius, a Aleksei Kuznetsov. Если длина этого поля ограничена, то можно начало сократить, например mql5.com to Aleksei Kuznetsov или еще как-то...

Если получится - будет дополнительный способ вывода у владельцев таких же карт.

 
Aleksei Kuznetsov #:
Сделал себе виртуальную карту ByBit в Казахстане (удалённо, не выходя из дома, бесплатно
Теперь, видимо, ставить в известность налоговую и декларировать вручную (по-крайней мере при наличии транзакций, надо всё узнавать точнее, кому актуально).
 
Aleksei Kuznetsov #:

Сделал себе виртуальную карту ByBit в Казахстане (удалённо, не выходя из дома, бесплатно). Попробовал сделать вывод на нее из аккаунта MQ для теста на $10.
Вывод не проходит.

Поддержка ByBit ответила:

Во время перевода вижу такое:


Предложение к администрации MQ:

при оформлении перевода в поле Payment description указывать не никнейм аккаунта, а реальное имя. Т.е. не elibrarius, a Aleksei Kuznetsov. Если длина этого поля ограничена, то можно начало сократить, например mql5.com to Aleksei Kuznetsov или еще как-то...

Если получится - будет дополнительный способ вывода у владельцев таких же карт.

На самом деле странно, что у вас при выводе ник отображается. Для чего тогда верификация аккаунта по ФИО.
 
Jack_the_singer #:
Теперь, видимо, ставить в известность налоговую и декларировать вручную (по-крайней мере при наличии транзакций, надо всё узнавать точнее, кому актуально).
Налоговая знает т.к. есть автоматический обмен налоговой информацией по договорам ЕАЭС, кроме того есть автообмен с большинством стран мира по другим договорам.
Хотя эта карта предоплаченая - возможно о таких не сообщают.
 
Pavel Kolchin #:

имя владельца счета с которого приходит перевод - юр лицо MQL, комментарий не поможет, на байбит карту можно только самому себе скинуть, принимать ни от кого другого нельзя

Я уже спросил поддержку ByBit - если поменять с ника на реальное имя - примут ли платеж? Думаю завтра будет ответ.
 
Alexandr Saprykin #:
На самом деле странно, что у вас при выводе ник отображается. Для чего тогда верификация аккаунта по ФИО.
Могу предположить что у всех так и просто MQ не уделили этому моменту внимание. Надеюсь поправят на реальные имена получтелей.
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