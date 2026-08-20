Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 179

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Vitaly Murlenko #:
Почему бы ни ввести систему СБП? Удобно же. Телефон указал, банк из списка выбрал и вуаля.
Aleksey Vyazmikin #:
А разве эта система мирового масштаба?
Vitaly Murlenko #:
Карта Мир в дальнем зарубежье котируется. А переводы всё равно идут через банки.
Aleksey Vyazmikin #:
Интернет выдаёт всего 6 стран.

Эти шесть стран занимают почти 1/6 часть суши. Какой это масштаб, если не мировой?

 

Проблема с выводом на WM T-кошелек:

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.

 
И у меня такая же проблемма точно.
 
Попытался сегодня вывести на WMT
Пока проблема осталась.
Есть информация, когда можно будет вывести на WMT?
 
Mikhail Voropaev #:
...
Есть информация, когда можно будет вывести на WMT?

СД подтвердил наличие проблемы. Ждать.

 
Да, пока что вывод на Webmoney не функционирует 
 
Кстати, если кто-то брезгует использовать c2c на WM, то если пройти VideoID, то вывод будет доступен напрямую из WM на карту РФ. Курс с учётом комиссий примерно на 7р ниже официального.
 
Vitaliy Kuznetsov #:
Кстати, если кто-то брезгует использовать c2c на WM, то если пройти VideoID, то вывод будет доступен напрямую из WM на карту РФ. Курс с учётом комиссий примерно на 7р ниже официального.
Лучше на 15р выше официального через обменник. 
 
Vitaliy Kuznetsov #:
Кстати, если кто-то брезгует использовать c2c на WM, то если пройти VideoID, то вывод будет доступен напрямую из WM на карту РФ. Курс с учётом комиссий примерно на 7р ниже официального.

От кого деньги приходят в итоге видно, от юрлица?

Denis Nikolaev #:
Лучше на 15р выше официального через обменник. 

А где там такие курсы? На exchanger money обмен WMT +3-4 рубля к официальному курсу.

 
Irek Gilmutdinov #:


А где там такие курсы? На exchanger money обмен WMT +3-4 рубля к официальному курсу.

чаще всего деньги приходят от частных лиц

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