Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 179
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Почему бы ни ввести систему СБП? Удобно же. Телефон указал, банк из списка выбрал и вуаля.
А разве эта система мирового масштаба?
Карта Мир в дальнем зарубежье котируется. А переводы всё равно идут через банки.
Интернет выдаёт всего 6 стран.
Эти шесть стран занимают почти 1/6 часть суши. Какой это масштаб, если не мировой?
Проблема с выводом на WM T-кошелек:
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Пока проблема осталась.
Есть информация, когда можно будет вывести на WMT?
...
Есть информация, когда можно будет вывести на WMT?
СД подтвердил наличие проблемы. Ждать.
Кстати, если кто-то брезгует использовать c2c на WM, то если пройти VideoID, то вывод будет доступен напрямую из WM на карту РФ. Курс с учётом комиссий примерно на 7р ниже официального.
Кстати, если кто-то брезгует использовать c2c на WM, то если пройти VideoID, то вывод будет доступен напрямую из WM на карту РФ. Курс с учётом комиссий примерно на 7р ниже официального.
От кого деньги приходят в итоге видно, от юрлица?
Лучше на 15р выше официального через обменник.
А где там такие курсы? На exchanger money обмен WMT +3-4 рубля к официальному курсу.
А где там такие курсы? На exchanger money обмен WMT +3-4 рубля к официальному курсу.
чаще всего деньги приходят от частных лиц