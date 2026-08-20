Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 177
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А разве эта система мирового масштаба?
Карта Мир в дальнем зарубежье котируется. А переводы всё равно идут через банки.
Интернет выдаёт всего 6 стран.
Почему бы ни ввести систему СБП? Удобно же. Телефон указал, банк из списка выбрал и вуаля.
Уже Metaquotes подробно объясняли - почему. Ищите причину на одной из 177 страниц этой темы.
Вывод на Webmoney все также не функционирует. Как у остальных?
Вывод на Webmoney заработал
только что вывел
Здравствуйте, уже пол года как мне заблокировали вывод, сразу как пришло время выводить, под предлогом ПЕРЕверификации, и что надо обратиться в сервисдеск, но сервисдеск раз за разом отфутболивает меня, закрывая запрос, дескать это не к нам, по спрашивай на форуме - что это за издевательство?
Здравствуйте, уже пол года как мне заблокировали вывод, сразу как пришло время выводить, под предлогом ПЕРЕверификации, и что надо обратиться в сервисдеск, но сервисдеск раз за разом отфутболивает меня, закрывая запрос, дескать это не к нам, по спрашивай на форуме - что это за издевательство?
Вот интересно - на хрена это писать по-английски? Ответ, суппорта, в смысле. Для русскоязычного пользователя из России.
Видимо, набрали в техподдержку каких-нибудь индусов, русского языка они не знают.
Заявку переводят с русского на англ гуглом, а назад может получиться совсем криво
и непонятно для клиента, поэтому отправляют в оригинале. Это только версия. )))