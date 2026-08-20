Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 177

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Вывод на Webmoney все также не функционирует.  Как у остальных?
 
Aleksey Vyazmikin #:

А разве эта система мирового масштаба?

Карта Мир в дальнем зарубежье котируется. А переводы всё равно идут через банки.
 
Vitaly Murlenko #:
Карта Мир в дальнем зарубежье котируется. А переводы всё равно идут через банки.

Интернет выдаёт всего 6 стран.

 
Vitaly Murlenko #:
Почему бы ни ввести систему СБП? Удобно же. Телефон указал, банк из списка выбрал и вуаля.

Уже Metaquotes подробно объясняли - почему. Ищите причину на одной из 177 страниц этой темы.

 
Mikhail Zhitnev #:
Вывод на Webmoney все также не функционирует.  Как у остальных?

Вывод на Webmoney заработал

только что вывел

 
Здравствуйте, уже пол года как мне заблокировали вывод, сразу как пришло время выводить, под предлогом ПЕРЕверификации, и что надо обратиться в сервисдеск, но сервисдеск раз за разом отфутболивает меня, закрывая запрос, дескать это не к нам, по спрашивай на форуме - что это за издевательство?
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Maksim Mikhailov #:
Здравствуйте, уже пол года как мне заблокировали вывод, сразу как пришло время выводить, под предлогом ПЕРЕверификации, и что надо обратиться в сервисдеск, но сервисдеск раз за разом отфутболивает меня, закрывая запрос, дескать это не к нам, по спрашивай на форуме - что это за издевательство?
На скрине указано, что ваши продукты маркета содержат сылки на внешние интернет ресурсы. Если уберете всё ссылки, тогда права вам скорее всего вернут. 
 
Вот интересно - на хрена это писать по-английски? Ответ, суппорта, в смысле. Для русскоязычного пользователя из России.
 
Maksim Mikhailov #:
Здравствуйте, уже пол года как мне заблокировали вывод, сразу как пришло время выводить, под предлогом ПЕРЕверификации, и что надо обратиться в сервисдеск, но сервисдеск раз за разом отфутболивает меня, закрывая запрос, дескать это не к нам, по спрашивай на форуме - что это за издевательство?
Также, если вы не ведёте диалог с сервисдеском, то сервисдеск закрывает вашу заявку через 48 часов после своего последнего ответа автоматически. Если ваше сообщение последнее, тогда заявка автоматически не закроется. 
 
Dmitriy Skub #:
Вот интересно - на хрена это писать по-английски? Ответ, суппорта, в смысле. Для русскоязычного пользователя из России.

Видимо, набрали в техподдержку каких-нибудь индусов, русского языка они не знают.
Заявку переводят с русского на англ гуглом, а назад может получиться совсем криво 
и непонятно для клиента, поэтому отправляют в оригинале. Это только версия. )))

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