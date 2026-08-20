Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 174

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Если покупатели будут всё время покупать за WMZ, а продавец выводить на карту в обычных $, то сам маркет будет нести потери.

Замена WMZ на WMT стало очевидным, как только курс WMZ стал самостоятельным без привязки к USD.

 
Мне например не выводят на кошелек WMT, а только на WMZ.
 
опять вывод не работает
 
Evgeny Belyaev #:
опять вывод не работает

что говорит?

ага, вижу, тоже самое говорит...

 
Кто успешно вывел, дайте знать, что заработало.
 
Irek Gilmutdinov #:
Кто успешно вывел, дайте знать, что заработало.
Только что вот удалось! Вчера несколько раз и сегодня раза три пробовал - не получалось.
 
Andrey Dik #:
Только что вот удалось! Вчера несколько раз и сегодня раза три пробовал - не получалось.

Подтверждаю, вывод WMT заработал.

 

При выводе на карту деньги не пришли (раньше мгновенно) и операция заморозилась. Около часа в заморозке.


 
Evgeniy Zhdan #:

При выводе на карту деньги не пришли (раньше мгновенно) и операция заморозилась. Около часа в заморозке.


Так ведь уже очень давно нет вывода на карты российских банков (санкции). В этой ветке и было обсуждение как же теперь их выводить.

 
Artyom Trishkin #:

Так ведь уже очень давно нет вывода на карты российских банков (санкции). В этой ветке и было обсуждение как же теперь их выводить.

Не российского банка давно вывожу

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