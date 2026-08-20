Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 176

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Ramil Sungatov #:

Хотел поинтересоваться, аттестат в Webmoney нужен персональный или подойдёт формальный?


Формального достаточно

 
Попытался сегодня перевести USDT с вебманей на кошелёк USDT другой платёжной системы. Ну, просто они не хотят выводить на рублёвую карту и всё тут. Устал получать от них сообщения: "Сервис временно недоступен. Попробуйте позже". Ну, думаю, с драной овцы хоть шерсти клок. Поставил на вывод 10 баксов. За вывод взяли 6 баксов комиссии. У всех три бакса. У Вебманей - шесть. Интересно, из каких соображений Метаквотесы решили иметь дело исключительно с Вебманями? Трудности ввода-вывода денег. Всё, раздел джоб, как и внутренний маркет можно закрывать и удалять с форума. Не понимаю.
 
Vitaly Murlenko #:
Попытался сегодня перевести USDT с вебманей на кошелёк USDT другой платёжной системы. Ну, просто они не хотят выводить на рублёвую карту и всё тут. Устал получать от них сообщения: "Сервис временно недоступен. Попробуйте позже". Ну, думаю, с драной овцы хоть шерсти клок. Поставил на вывод 10 баксов. За вывод взяли 6 баксов комиссии. У всех три бакса. У Вебманей - шесть. Интересно, из каких соображений Метаквотесы решили иметь дело исключительно с Вебманями? Трудности ввода-вывода денег. Всё, раздел джоб, как и внутренний маркет можно закрывать и удалять с форума. Не понимаю.
Вот сюда exchanger.money заходите и выводите куда угодно за вычетом всего лишь 0.8%.
 
Andrey Dik #:
Вот сюда exchanger.money заходите и выводите куда угодно за вычетом всего лишь 0.8%.

Уже не актуально. Посмотрел на сайт. Сохранил в избранное. Большое спасибо - ценный ресурс.

 

Вывод на Вебмани опять не работает. Создал заявку на вывод, деньги не списались с баланса.

+Код верификации в телегу не прелетел.

Хорошо хоть через смс прилетел.

 
?
 

Перестал работать вывод на Webmoney.

Код верификации не прилетел ни через SMS, ни в Telegram. Почему-то всегда используемый T-кошелек Webmoney не сохранился в системе.

 

У меня также WMT-кошелек не сохранился. При попытке его ввести заново, код верификации пришел на телефон. Однако, дальнейший вывод не получился с сообщением, что Webmoney отклонила вывод.

Ошибка Webmoney

 
Почему бы ни ввести систему СБП? Удобно же. Телефон указал, банк из списка выбрал и вуаля.
 
Vitaly Murlenko #:
Почему бы ни ввести систему СБП? Удобно же. Телефон указал, банк из списка выбрал и вуаля.

А разве эта система мирового масштаба?

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