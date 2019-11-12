Что с выводом на Вебмани?
- Обсуждение статьи "Платежи и методы оплаты"
- Как теперь выводить деньги с MQL5.com?
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
Собрался вывести деньги на Вебмани, но увидел в сообщении следующее: "... Для снятия со счета данным способом необходима активная учетная запись в платежной системе WebMoney и WMZ-кошелек...". Кнопка "Вывести" недоступна. Но как моя учетная запись может быть неактивной, если я только что пополнял с нее телефон, с помощью WMZ? До этого выводил средства с аккаунта на Вебмани и всё было в прядке. Что теперь не так, что делать и как выводить средства?
Сейчас не могу посмотреть (что то изменилось за 2 дня?) потому что 24 часа не прошло.
Но выводил пару дней назад на WebMoney - все было ОК!
Вывожу на Epayments - одно удовольствие
Собрался вывести деньги на Вебмани, но увидел в сообщении следующее: "... Для снятия со счета данным способом необходима активная учетная запись в платежной системе WebMoney и WMZ-кошелек...". Кнопка "Вывести" недоступна. Но как моя учетная запись может быть неактивной, если я только что пополнял с нее телефон, с помощью WMZ? До этого выводил средства с аккаунта на Вебмани и всё было в прядке. Что теперь не так, что делать и как выводить средства?
Возможно всё дело в проводимой реорганизации. Вот был ответ почему сложности с PayPal:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaQuotes Software Corp., 2019.08.27 12:37
С августа мы проводим юридическую реорганизацию и меняем платежные реквизиты.
Поэтому происходит отключение старых систем и запуск новых. Это очень сложный процесс. Скорее всего в первых числах сентября большая часть работ завершится.Извините за доставленные неудобства, пожалуйста.
Вчера, без проблем
-
Возможно всё дело в проводимой реорганизации. Вот был ответ почему сложности с PayPal:
Да, только что вывел, интерфейс сменился. Раньше было в три столбца платежные системы, теперь в три строки. Скоро, очевидно, опять шрифты поменяют ))
Возможно всё дело в проводимой реорганизации. Вот был ответ почему сложности с PayPal:
Значит всё в порядке и скоро можно будет выводить? Хотелось бы чтобы вывод был всё же доступен.
Сегодня тоже без проблем.
А я сегодня заметил у себя следующее:
Почему у других пользователей всё работает, а у меня вывод недоступен хоть и с учетной записью Вебмани всё в порядке (сегодня пополнял с WMZ телефон)?
А где же кнопка вывода средств???
-
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования