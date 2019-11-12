Что с выводом на Вебмани?

Собрался вывести деньги на Вебмани, но увидел в сообщении следующее: "... Для снятия со счета данным способом необходима активная учетная запись в платежной системе WebMoney и WMZ-кошелек...". Кнопка "Вывести" недоступна. Но как моя учетная запись может быть неактивной, если я только что пополнял с нее телефон, с помощью WMZ? До этого выводил средства с аккаунта на Вебмани и всё было в прядке. Что теперь не так, что делать и как выводить средства?
 
Mihail Matkovskij:
Сейчас не могу посмотреть (что то изменилось за 2 дня?) потому что 24 часа не прошло.

Но выводил пару дней назад на WebMoney - все было ОК! 


Вывожу на Epayments - одно удовольствие 

 
Mihail Matkovskij:
Возможно всё дело в проводимой реорганизации. Вот был ответ почему сложности с PayPal:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не работает вывод на PayPal.

MetaQuotes Software Corp., 2019.08.27 12:37

С августа мы проводим юридическую реорганизацию и меняем платежные реквизиты.

Поэтому происходит отключение старых систем и запуск новых. Это очень сложный процесс. Скорее всего в первых числах сентября большая часть работ завершится.

Извините за доставленные неудобства, пожалуйста.

 



Вчера, без проблем

-

 
Vladimir Karputov:

Да, только что вывел, интерфейс сменился. Раньше было в три столбца платежные системы, теперь в три строки. Скоро, очевидно, опять шрифты поменяют ))

 
Vladimir Karputov:

Значит всё в порядке и скоро можно будет выводить? Хотелось бы чтобы вывод был всё же доступен.

 

Сегодня тоже без проблем.

 

А я сегодня заметил у себя следующее:

скриншот

Почему у других пользователей всё работает, а у меня вывод недоступен хоть и с учетной записью Вебмани всё в порядке (сегодня пополнял с WMZ телефон)?

 
Mihail Matkovskij:

Там просто написано описание. 
 
Vladislav Andruschenko:

Там просто написано описание. 
скрин


А где же кнопка вывода средств???

 
-

