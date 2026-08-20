Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 173

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Walerij75 #:

Так теперь вывода на WMZ больше не будет ? Зачем этот огород нагородили ? При обмене WMZ->WMT за 1  WMZ дают только 0.78 WMT, хотя вроде и там и там USD :(

Если коротко - WMT лучше.

А если подробно - почитайте эту ветку, тут всё есть.

 
Andrey Dik #:

Если коротко - WMT лучше.

А если подробно - почитайте эту ветку, тут всё есть.

Если коротко - чем лучше ? А то перелопачивать 170 страниц лениво.

 
Walerij75 #:

Так теперь вывода на WMZ больше не будет ? Зачем этот огород нагородили ? При обмене WMZ->WMT за 1  WMZ дают только 0.78 WMT, хотя вроде и там и там USD :(

Какой огород? При чем тут webmoney (которое не российское, а ЕС) и "огород"?
Подробнее про WMT и что это (и кто гарант и какая страна) - см https://ru.webmoney.wiki/projects/webmoney/wiki/WMT
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... российских систем по выводу и вводу тут на сайте нет ...

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Сейчас есть WMT (а это USDT), а если есть WMT - то WMZ вообще не нужно: выводите с форума (с ЕС) на WMT (тоже ЕС совместно с Карибами), а оттуда на карту Мир (уже РФ) - с помощью гаранта, который находится на Карибах (Сент-Винсент и Гренадины). Пока работает. Но если в ЕС узнают, что есть такой остров как Сент-Винсент и Гренадины и найдут его на карте, то и этот способ может исчезнуть.

По пополнению форумного профиля - я делал в прошлом месяце два раза - см ссылку на два поста выше.

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Читайте ветку (хотя бы последние 30 листов) - там есть дискуссии (и что важно - тесты) и про иностранные карты, вебмани и так далее.

WMT - WebMoney Wiki
WMT - WebMoney Wiki
  • ru.webmoney.wiki
WebMoney Wiki - cайт посвящен системe WebMoney Transfer
 
Walerij75 #:

Если коротко - чем лучше ? А то перелопачивать 170 страниц лениво.

Тут не вопрос где лучше, тут вопрос - где возможно).

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Курс доллара для WMT - стабильный (так как 1 WMT = 1 доллар), а для WMZ - нет.
То есть - при выводе получается больше рублей на карту.

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Я пополнял - см ссылку на два поста выше. Примерно также можно выводить с WMT, но многие делали проще - через биржу (там еще выгоднее).

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А то перелопачивать 170 страниц лениво

Смотря какие у вас суммы на вывод ... вы ведь не валидированный продавец тут ...
Если суммы для вас значительные (и регулярные) - то можно последние 30 или 50 страниц просто просмотреть "по диагонали.

 
Sergey Golubev #:
...

Не обязательно все юрисдикции озвучивать, и так всё всем понятно.))

Достаточно сказать:

Ввод: Мир->WMT->MQL

Вывод: MQL->WMT->Мир (заработанное для верифицированных пользователей mql5.com)

 
Sergey Golubev #:

Тут не вопрос где лучше, тут вопрос - где возможно).

---------------------

Курс доллара для WMT - стабильный (так как 1 WMT = 1 доллар), а для WMZ - нет.
То есть - при выводе получается больше рублей на карту.

---------------------

Я пополнял - см ссылку на два поста выше. Примерно также можно выводить с WMT, но многие делали проще - через биржу (там еще выгоднее).

--------------------

Смотря какие у вас суммы на вывод ... вы ведь не валидированный продавец тут ...
Если суммы для вас значительные (и регулярные) - то можно последние 30 или 50 страниц просто просмотреть "по диагонали.

Вопрос в том - зачем плодить еще один токен ? WMZ вроде как примравнен к USD. WMT тоже - но на блокчейне. 99% крипты - это просто мусор, зачем плодить еще один ? Или Webmoney собирается отменить WMZ ?

 
Walerij75 #:

Вопрос в том - зачем плодить еще один токен ? WMZ вроде как примравнен к USD. WMT тоже - но на блокчейне. 99% крипты - это просто мусор, зачем плодить еще один ? Или Webmoney собирается отменить WMZ ?

Это вопрос не ко мне.
Я тут уже объяснил про юрисдикции ... наша с вами юрисдикция никак не коррелирует с этой ситуацией, так как там другие юрисдикции ...
Поэтому и не выводится на WMZ ...

--------------------

И тут появился WMT - что, кстати, многие пользователи просили (тут и отдельные ветки были с просьбами).

Вот пост про WMT (USDT) - с просьбой сделать вывод на WMT - - пост сделан почти два года назад.
И вот когда вывод на WMZ стал невозможен, то MetaQuotes сделали WMT (что многие, кстати, и просили).

Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - Смотрите в эту сказку 18 Что бы вы сдесь сделали?
Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - Смотрите в эту сказку 18 Что бы вы сдесь сделали?
  • 2022.08.07
  • Volodymyr Zubov
  • www.mql5.com
работы услуги работают в правовых полях стран присутствия. бывает что из за юридических разностей в стране регистрации и где хотелось бы работать нет возможности работать. Законы нельзя нарушать и страны регистрации и стран присутствия
 
Sergey Golubev #:

Это вопрос не ко мне.
Я тут уже объяснил про юрисдикции ... наша с вами юрисдикция никак не коррелирует с этой ситуацией, так как там другие юрисдикции ...
Поэтому и не выводится на WMZ ...

--------------------

И тут появился WMT - что, кстати, многие пользователи просили (тут и отдельные ветки были с просьбами).

Вот пост про WMT (USDT) - с просьбой сделать вывод на WMT - - пост сделан почти два года назад.
И вот когда вывод на WMZ стал невозможен, то MetaQuotes сделали WMT (что многие, кстати, и просили).

Я хез про WMT - но в марте 24 вывод на WMZ еще работал, и было бы неплохо если бы так и осталось.

 
Walerij75 #:
было бы неплохо если бы так и осталось.

Зачем это Вам? Чем хуже нынешний вариант?

 
Walerij75 #:

Я хез про WMT - но в марте 24 вывод на WMZ еще работал, и было бы неплохо если бы так и осталось.

WMZ существенно дешевле $. Выгодно только покупателям WM


WMT = $. Справедливо для всех.


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