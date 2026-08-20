Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 175

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Вывод средств не работает,пробовала оба кошелька (WMZ и WMT),вот что пишет...

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
 
Natalyia Nikitina #:
Вывод средств не работает,пробовала оба кошелька (WMZ и WMT),вот что пишет...

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.

Такое происходит регулярно. Обычно занимает пару дней, иногда неделю.

Я уже ранее предполагал, что такие вещи связаны с отчётностью посредника и пополнения запасов денег на кошелёк, с которого и идут выплаты.

 
Natalyia Nikitina #:
Вывод средств не работает

Вроде заработало

 

Не работает вывод средств . Уже неделю пробую.

 
bygin CHERNAVSKII #:

Не работает вывод средств . Уже неделю пробую.

заработало, под вечер

 

Всем привет!

Для тех у кого на карту не выводит средства:  

Прикрепите ту же карту по новой(на которую не получается снятия) и снятия средства будет успешно.

Моя Каспи карта Казахстана.

 


Стоит ли писать в Сервисдеск или саппорт мониторит форум?

 
Заработало. Наверное мониторят. По тихому. Тогда спасибо, товарищ майор :)
 

Всем привет!

Не работает вывод.

Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.

 

Хотел поинтересоваться, аттестат в Webmoney нужен персональный или подойдёт формальный?

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