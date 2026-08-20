Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 175
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Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Вывод средств не работает,пробовала оба кошелька (WMZ и WMT),вот что пишет...
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Такое происходит регулярно. Обычно занимает пару дней, иногда неделю.
Я уже ранее предполагал, что такие вещи связаны с отчётностью посредника и пополнения запасов денег на кошелёк, с которого и идут выплаты.
Вывод средств не работает
Вроде заработало
Не работает вывод средств . Уже неделю пробую.
Не работает вывод средств . Уже неделю пробую.
заработало, под вечер
Всем привет!
Для тех у кого на карту не выводит средства:
Прикрепите ту же карту по новой(на которую не получается снятия) и снятия средства будет успешно.
Моя Каспи карта Казахстана.
Стоит ли писать в Сервисдеск или саппорт мониторит форум?
Всем привет!
Не работает вывод.
Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.
Хотел поинтересоваться, аттестат в Webmoney нужен персональный или подойдёт формальный?