Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 86
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Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью
Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то, что сайт закрыт на техработы )))
Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью
Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то что сайт закрыт на техработы )))
Как только приходят деньги на кошелёк WebMoney, сразу же останавливаю обновление страницы вывода средств в браузере (страница автоматически обновляется при нажатии кнопки вывода). А затем просто обновляю её вручную нажав значок обновления страницы. И такой ошибки не появляется.
Как только приходят деньги на кошелёк WebMoney, сразу же останавливаю обновление страницы вывода средств в браузере (страница автоматически обновляется при нажатии кнопки вывода). А затем просто обновляю её вручную нажав значок обновления страницы. И такой ошибки не появляется.
Ммм, как то сложно всё.
А разве не должно просто написать, что "Ваша заявка обрабатывается", и вернуть на страницу вывода? Или прямо на ней написать, как в итоге и пишет после нового туда захода. Без всяких там танцев с бубном.
Нет, я то привык. Неудобств у меня не вызывает это особо. Но кто в первый раз выводит, да ещё может и крупную сумму, волосы могут зашевелиться кое-где. Не приходило в голову технарям это исправить как то...
Ммм, как то сложно всё.
А разве не должно просто написать, что "Ваша заявка обрабатывается", и вернуть на страницу вывода? Или прямо на ней написать, как в итоге и пишет после нового туда захода. Без всяких там танцев с бубном.
Нет, я то привык. Неудобств у меня не вызывает это особо. Но кто в первый раз выводит, да ещё может и крупную сумму, волосы могут зашевелиться кое-где. Не приходило в голову технарям это исправить как то...
просто нажимаете на любую страницу сайта и всё работает.
те кто часто выводят деньги знают )
просто нажимаете на любую страницу сайта и всё работает.
те кто часто выводят деньги знают )
Павел, я не совета просил. Я вполне себе справляюсь с этой ситуацией.
Я обращаю внимание разработчиков на эту ошибку на сайте. А это, по моему мнению, определённо ошибка.
Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью
Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то, что сайт закрыт на техработы )))
Проверьте при ближайшем выводе, пожалуйста. Больше такое сообщение выводиться не должно.
Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью
Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то, что сайт закрыт на техработы )))
Не зря обратил внимание, исправили. Походу реально админы не знали и никто не сообщал, так как не мог предположить, что это может быть не замечено администрацией.
Проверьте при ближайшем выводе, пожалуйста. Больше такое сообщение выводиться не должно.
Да, больше не выводится, всё хорошо.
я так всегда делаю :)