Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 86

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Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью

Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то, что сайт закрыт на техработы )))

 
Andrey Kaunov #:

Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью

Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то что сайт закрыт на техработы )))

Как только приходят деньги на кошелёк WebMoney, сразу же останавливаю обновление страницы вывода средств в браузере (страница автоматически обновляется при нажатии кнопки вывода). А затем просто обновляю её вручную нажав значок обновления страницы. И такой ошибки не появляется.

 
Artyom Trishkin #:

Как только приходят деньги на кошелёк WebMoney, сразу же останавливаю обновление страницы вывода средств в браузере (страница автоматически обновляется при нажатии кнопки вывода). А затем просто обновляю её вручную нажав значок обновления страницы. И такой ошибки не появляется.

Ммм, как то сложно всё. 

А разве не должно просто написать, что "Ваша заявка обрабатывается", и вернуть на страницу вывода? Или прямо на ней написать, как в итоге и пишет после нового туда захода. Без всяких там танцев с бубном.

Нет, я то привык. Неудобств у меня не вызывает это особо. Но кто в первый раз выводит, да ещё может и крупную сумму, волосы могут зашевелиться кое-где. Не приходило в голову технарям это исправить как то...

 
Andrey Kaunov #:

Ммм, как то сложно всё. 

А разве не должно просто написать, что "Ваша заявка обрабатывается", и вернуть на страницу вывода? Или прямо на ней написать, как в итоге и пишет после нового туда захода. Без всяких там танцев с бубном.

Нет, я то привык. Неудобств у меня не вызывает это особо. Но кто в первый раз выводит, да ещё может и крупную сумму, волосы могут зашевелиться кое-где. Не приходило в голову технарям это исправить как то...

просто нажимаете на любую страницу сайта и всё работает.

те кто часто выводят деньги знают )

 
Pavel Malyshko #:

просто нажимаете на любую страницу сайта и всё работает.

те кто часто выводят деньги знают )

Павел, я не совета просил. Я вполне себе справляюсь с этой ситуацией.

Я обращаю внимание разработчиков на эту ошибку на сайте. А это, по моему мнению, определённо ошибка.

[Удален]  
У меня такая ошибка вылазит частенько просто при чтении форума, видать что-то с сайтом делают, какие-то незапланированные работы.
 
Andrey Kaunov #:

Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью

Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то, что сайт закрыт на техработы )))

Проверьте при ближайшем выводе, пожалуйста. Больше такое сообщение выводиться не должно.

 
Andrey Kaunov #:

Каждый раз, когда вывожу на WebMoney, сайт очень долго думает, а потом открывает страницу с надписью

Деньги выводятся, с этим проблем нет. Но такое поведение сайта - возможно ошибка какая то. Ожидаешь надпись типа: "Деньги отправлены", или что то типа этого. Но не то, что сайт закрыт на техработы )))

Не зря обратил внимание, исправили. Походу реально админы не знали и никто не сообщал, так как не мог предположить, что это может быть не замечено администрацией.

 
Alexey Petrov #:

Проверьте при ближайшем выводе, пожалуйста. Больше такое сообщение выводиться не должно.

Да, больше не выводится, всё хорошо.

 
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО: никогда не молчите и предлагайте свои идеи , сообщайте о багах и т.д. не думая о том, что все варианты уже рассмотрели и без вас обо всём знают .
я так всегда делаю :)
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