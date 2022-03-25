Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора
Убедительно прошу обновить документацию по всем доступным методам.
Описанные прототипы в документации, привести в соответствие с редактором кода.
- www.mql5.com
MetaQuotes:
Tester: Изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio
Представляю, что бы было, если б микрософт изменила поведение хотя бы одного из флагов dwCreationDisposition функции CreateFile.
Ребят, как можно с вашей системой работать в среде такого волюнтаризма?
Приведите тогда эквивалентный код расчёта шарпа в MQL, который бы давал прежние значения.
Работаю с МТ5 недавно. Пожалуйста, подскажите, как в новой версии включить отображение комиссии для каждой открытой позиции (сделки) в окне "Терминал"?
В МТ4 с этим не было проблем, достаточно было щёлкнуть правой кнопкой мыши в списке открытых позиций. А здесь я что-то не пойму, как это сделать. Ищу здесь:
Работаю с МТ5 недавно. Пожалуйста, подскажите, как в новой версии включить отображение комиссии для каждой открытой позиции (сделки) в окне "Терминал"?
В МТ4 с этим не было проблем, достаточно было щёлкнуть правой кнопкой мыши в списке открытых позиций. А здесь я что-то не пойму, как это сделать. Ищу здесь:
никак, только в истории.
но можно написать программу, которая будит выводить комиссии на экран (чарт).
никак, только в истории.
но можно написать программу, которая будит выводить комиссии на экран (чарт).
Неожиданный поворот событий 😮
А в чём преимущество такого подхода перед тем, что реализован в МТ4, где можно включить отображение комиссии в окне терминала, а если это не нужно, то можно выключить?
Неожиданный поворот событий 😮
А в чём преимущество такого подхода перед тем, что реализован в МТ4, где можно включить отображение комиссии в окне терминала, а если это не нужно, то можно выключить?
Комиссия взимается за совершение сделки. А в окне «Терминал» отображаются только позиции и отложенные ордера. Информация о сделках только в истории
Приведите тогда эквивалентный код расчёта шарпа в MQL, который бы давал прежние значения.
Почитайте статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Составьте массив полученных прибылей и убытков каждого трейда и посчитайте на нем коэффициент Шарпа
- www.mql5.com
Неожиданный поворот событий 😮
А в чём преимущество такого подхода перед тем, что реализован в МТ4, где можно включить отображение комиссии в окне терминала, а если это не нужно, то можно выключить?
Комиссия может не быть фиксированной и не быть известной до закрытия позиции (на той же МБ ФОРТС комиссия и довольно хитро считается, и в некоторых случаях может не браться за закрывающую сделку). И ещё комиссия брокера - отдельная история, может зависеть и от капитала, и от дневного/месячного оборота.
Комиссия может не быть фиксированной и не быть известной до закрытия позиции (на той же МБ ФОРТС комиссия и довольно хитро считается, и в некоторых случаях может не браться за закрывающую сделку). И ещё комиссия брокера - отдельная история, может зависеть и от капитала, и от дневного/месячного оборота.
почему бы в таких "сложных" случаях не показывать знак "?" в поле "Комиссия", если таковая не известна и не может быть отображена до закрытия позиции?
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В пятницу 11 февраля 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.
В новой версии мы внесли множество улучшений: привели расчет Sharpe Ratio к классическому виду, добавили новые методы для работы с матрицами, оптимизировали потребление памяти терминалом и улучшили работу сетевой подсистемы для лучшей прокачки данных.
Также мы добавили два новых свойства INDICATOR_FIXED_MINIMUM и INDICATOR_FIXED_MAXIMUM в перечисление ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER, которые позволят фиксировать/отменять минимальное и максимальное значение индикатора с помощью функции IndicatorSetDouble.
Помимо этого, мы исправили некоторые ошибки в математической библиотеке Math\Stat\Math.mqh и поправили работу функций CopyTicks/CopyTicksRange, которые могли отдавать устаревшие данные при переходе через полночь.Подробнее об этих и других изменениях в новой версии платформы MetaTrader 5 читайте ниже.
Псевдокод вычисления адреса элемента матрицы:
Например, для матрицы matrix mat(3,3) доступы можно записать так:на чтение — x=mat.Flat(4), что эквивалентно записи x=mat[1][1]
на запись — mat.Flat(5, 42), что эквивалентно записи mat[1][2]=42
В случае вызова функции с некорректным для матрицы индексом будет сгенерирована критическая ошибка исполнения OutOfRange.
MQL5: Исправлена ошибка в работе CopyTicks/CopyTicksRange, приводящая к отдаче устаревших данных при переходе через полночь для тех случаев, когда по инструменту не поступают тики
При помощи этих свойств можно включать/отключать фиксирование минимального и максимального значений индикатора с помощью функции IndicatorSetInteger. При вызове IndicatorSetInteger(INDICATOR_FIXED_MINIMUM/INDICATOR_FIXED_MAXIMUM, true) используется текущее минимальное/максимальное значение, соответственно
Обновление будет доступно через систему Live Update.