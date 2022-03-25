Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3210: изменен алгоритм расчета Sharpe Ratio и добавлено управление минимальным/максимальным значением индикатора - страница 6
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Подскажите пожалуйста, что в этом файле заставляет зависать метаредактор МТ5, но не влияет на МТ4 и другие редакторы? Файл находится в разархивированном виде, папка: C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Files\Data
Ответ, вероятно, размер файла. А таких файлов много, поэтому возникла проблема.
Если проблемный файл локализован, то поиск с ним из ME должны тестировать MQ - мы вряд ли разберемся в чужих багах.
Конкретно этот файл не выглядит подозрительным. Размер не критический - все должно работать и на файлах большего размера. Но действительно, у меня на нем тоже грузит проц полностью.
Добрый день,
К сожалению, в последнем билде допущена ошибка, приводящая к появлению этой надписи.
Данные и чарты, при этом, отображаются в реальном времени.
Мы уже исправили эту ошибку и готовим новый билд.
Приносим извинения за причинённые неудобства.
Представление этого текста само по себе трудно представить как ошибку. В связи с тем, что эта задержка котировок указывается во многих источниках. Я, конечно, не буду возражать против сказанного вами, так как вы представляете производителя и вам виднее, почему такой текст виден. Однако я предполагаю, что существуют алгоритмы и условия, которые обьясняет появление этого текста, и это не случайная строка текста.
Спасибо за объяснение.
b 3210, реальный счет RoboForex и демо-счет MQ5: оба графика EURUSD показывают: задержка 15 минут, но это не так. По крайней мере, для реального счета я не буду ожидать отложенных котировок:
b 3210, RoboForex real account and MQ5 demo account: both charts of EURUSD shows: 15 min delayed, but that is not the case. At least for a real account I won't expect delayed quotes:
Если проблемный файл локализован, то поиск с ним из ME должны тестировать MQ - мы вряд ли разберемся в чужих багах.
Конкретно этот файл не выглядит подозрительным. Размер не критический - все должно работать и на файлах большего размера. Но действительно, у меня на нем тоже грузит проц полностью.
Меня тоже поразило, что простой текстовый файл может быть причиной проблемы.
В этой статье не показано, как получить данные за 5-10 лет на Н1 в тестере.
CopyTime и другие Copy выдают котировки за текущий и за прошлый год от даты начала тестирования. Дайте всё что запрашивает эксперт или хотя бы до 10 лет.
Статья не про тестер.
Если Вы хотите получить глубокие исторические данные в тестере, то у вас есть 2 пути
1. Задать начало периода тестирования на нужную дату. Начинать реальное тестирование по заданной в Input дате
2. Выбрать в качестве тестируемого таймфрейма месячный. Тогда вам автоматом закачается данных за 8 лет до даты начала тестирования
Спасибо. Но в обычном принте нет тех возможностей, что в ArrayPrint(). Может ещё сделаете PrintFormat() для матриц и векторов?
b 3210, реальный счет RoboForex и демо-счет MQ5: оба графика EURUSD показывают: задержка 15 минут, но это не так. По крайней мере, для реального счета я не буду ожидать отложенных котировок:
b 3210, RoboForex real account and MQ5 demo account: both charts of EURUSD shows: 15 min delayed, but that is not the case. At least for a real account I won't expect delayed quotes:
https://www.mql5.com/ru/forum/388631/page5#comment_27701724
Статья не про тестер.
Если Вы хотите получить глубокие исторические данные в тестере, то у вас есть 2 пути
1. Задать начало периода тестирования на нужную дату. Начинать реальное тестирование по заданной в Input дате
2. Выбрать в качестве тестируемого таймфрейма месячный. Тогда вам автоматом закачается данных за 8 лет до даты начала тестирования
2 путь - месячный TФ не пойдет, тестировать надо на M1...H1 в OnTick()
1 путь - если мне надо данных за 5 лет, то на реальных тиках например по несколько миллионов тиков в год, тестер вхолостую будет их вызывать в OnTick(), на М1 тоже около 700 тыс. Лишние траты времени. Да и не так удобно даты задавать в 2-х местах.
Нельзя ли сделать данные доступными сразу без такого "костыля"? Хотя бы на локальной машине и в локальной сети. Вы видимо это ограничение сделали, для ограничения закачки данных в облаке.Не думаю, что такая доработка займет у вас много времени. А пользоваться тестером для МО станет удобнее.
Форумчане и уважаемые товарищи разработчики. С началом новой недели продолжается история с зависанием компьютера при эксплуатации терминала МТ5. Ранее я использовал 5 терминалов МТ 5 и сбоев не было. Сейчас у меня 4 терминала и 2 из них вешают всю систему наглухо, пожирая всю оперативную память, а разве так можно было? Иногда это происходит сразу при повторном перерасчете, сегодня вот с 7 до 15:00 поработало, под конец перестает хватать памяти, но вот увеличение памяти эффекта не даст, так ка на одном расчете может съесть всё. Сам расчет простой и при запуске считается сразу и никогда не зависает. Менял операционку на Виндоус 11 в начале года – по началу все работало.той же Аидой она определяется как 10. Я так понимаю по сути это просто оболочка десятки. Думаю может в этом и проблема – несовместимость какая-то.
Сам советник даже не торгует, просто шлет уведомления. Я снижал нагрузку удалял символы, упрощал расчеты, уменьшал кол-во графических элементов (стрелочки, линии, метка). Прикол еще в том, что 2 терминала работают без единого сбоя, сначала начал зависать 1 из 4, теперь 2 из 4. Сегодня завис у трехбуквенного брокера.
Логи стираются, глобальные переменные не сохраняются, последнее состояние в общем уходит – это как бы уже давно так в МТ и в порядке вещей. То есть ошибки надо слать уведомлениями получается. Но в общем это у многих приложений так при аварийном выходе.
Советник прост, используются iBarShift, TimeToStruct, глобальные переменные, каждые 15 минут запрашивается ограниченная история котировок iTime, iClose итд. (разбил по символам, чтоб неодновременно запрашивали все). Создаются одномерные статические массивы. Запрашиваются данные со старшего тф и с другого символа iClose. Простейший математический расчет. Вот что из этого может приводить к зависанию. Тут особо и ничего и нет, удалю наверно старший тф и другой символ, ну еще может проблема с доступом к котировкам. Как вы это всё обходите в своих работах? Куда может уходить операционная память?
Форумчане и уважаемые товарищи разработчики. С началом новой недели продолжается история с зависанием компьютера при эксплуатации терминала МТ5. Ранее я использовал 5 терминалов МТ 5 и сбоев не было. Сейчас у меня 4 терминала и 2 из них вешают всю систему наглухо, пожирая всю оперативную память, а разве так можно делать? Иногда это происходит сразу при повторном перерасчете, сегодня вот с 7 до 15:00 поработало, под конец перестает хватать памяти, но вот увеличение памяти эффекта не даст, так ка на одном расчете может съесть всё. Сам расчет простой и при запуске считается сразу и никогда не зависает. Менял операционку на Виндоус 11 в начале года – по началу все работало.той же Аидой она определяется как 10. Я так понимаю по сути это просто оболочка десятки. Думаю может в этом и проблема – несовместимость какая-то.
Сам советник даже не торгует, просто шлет уведомления. Я снижал нагрузку удалял символы, упрощал расчеты, уменьшал кол-во графических элементов (стрелочки, линии, метка). Прикол еще в том, что 2 терминала работают без единого сбоя, сначала начал зависать 1 из 4, теперь 2 из 4. Сегодня завис у трехбуквенного брокера.
Логи стираются, глобальные переменные не сохраняются, последнее состояние в общем уходит – это как бы уже давно так в МТ и в порядке вещей. То есть ошибки надо слать уведомлениями получается. Но в общем это у многих приложений так при аварийном выходе.
Советник прост, используются iBarShift, TimeToStruct, глобальные переменные, каждые 15 минут запрашивается ограниченная история котировок iTime, iClose итд. (разбил по символам, чтоб неодновременно запрашивали все). Создается статический массив. Запрашиваются данные со старшего тф и с другого символа iClose. Простейший математический расчет. Вот что из этого может приводить к зависанию. Тут особо и ничего и нет, удалю наверно старший тф и другой символ, ну еще может проблема с доступом к котировкам. Как вы это всё обходите в своих работах? Куда может уходить операционная память?
С диском точно нет проблем? Хотя бы вывод "smartctl -x <диск>" посмотреть.